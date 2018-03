Bão tuyết tại Mỹ khiến hàng nghìn chuyến bay bị hủy bỏ

Hàng nghìn chuyến bay bị hủy bỏ tại khu vực Đông Bắc nước Mỹ trong ngày 21/3 khi gió mạnh, tuyết, băng giá của cơn bão lớn thứ 4 trong tháng này ảnh hưởng đến khu vực.

Các hãng hàng không đã hủy bỏ hơn 4.400 chuyến bay tới và từ nước Mỹ. Ảnh: Getty

Các hãng hàng không đã hủy bỏ hơn 4.400 chuyến bay tới và từ nước Mỹ. Hơn 2,600 chuyến bay khác bị hoãn. Không chỉ ảnh hưởng lớn đến việc đi lại của các hành khách, những cơn bão này cũng khiến các hàng hãng không thiệt hại hàng triệu USD.

Không chỉ khiến giao thông hỗn loạn, cơn bão tuyết này cũng khiến nhiều trường học phải đóng cửa, buộc thành phố New York và New Jerrsey phải đưa ra tuyên bố khẩn cấp. Thống đốc bang New York Andrew Cuomo cho biết, đường phố trơn trượt và nguy hiểm, đồng thời hối thúc người dân tránh đi ra ngoài nếu không cần thiết.

Trong khi đó Thống đốc bang New Jersey cũng tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn bang. Các dịch vụ xe buýt được yêu cầu dừng hoạt động bắt đầu từ chiều qua.

Cơn bão cũng khiến khoảng 12.000 ngôi nhà tại khu vực Maryland và hàng nghìn hộ gia đình tại Virginia và New Jerrsey mất điện./.