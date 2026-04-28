Bão tuyết trái mùa phủ trắng Moscow, giao thông tê liệt, nhiều phương tiện hư hại

Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Moscow, thành phố đã phải phát đi cảnh báo thời tiết mức “màu cam” khi mưa, tuyết và gió mạnh đồng thời xuất hiện.

Bão tuyết bất thường khiến nhiều cây đổ rạp

Riêng hôm qua (27/4), lượng mưa đạt tới mức 73% trung bình tháng Tư, kèm tuyết rơi dày tới 4 cm, gió giật mạnh 25 m/giây. Bão tuyết khiến 6 người bị thương, hơn 160 phương tiện hư hại, 19 khu vực mất điện.

Thời tiết khắc nghiệt buộc chính quyền thành phố triển khai chế độ ứng phó khẩn cấp, huy động gần 500 nhân viên cứu hộ. Các dịch vụ cho thuê xe tay ga, xe đạp điện tạm ngừng hoạt động, trong khi giao thông đường bộ và đường sắt bị gián đoạn do cây đổ, dây điện bị đứt. Công tác khắc phục hậu quả đang được khẩn trương triển khai khi thời tiết vẫn diễn biến phức tạp.