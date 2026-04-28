Hé lộ nội dung cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và Ngoại trưởng Iran

Chuyến thăm diễn ra ngay sau khi ông Araghchi hoàn thành chuyến công du tới Pakistan và Oman trong hai ngày cuối tuần.

Tại cuộc gặp, Tổng thống Nga Putin khẳng định lập trường ủng hộ Iran một cách công khai và mạnh mẽ: “Chúng tôi thấy rằng nhân dân Iran đang chiến đấu một cách dũng cảm và kiên cường vì độc lập và chủ quyền của mình. Và tất nhiên, chúng tôi rất hy vọng rằng, với lòng dũng cảm và khát vọng độc lập đó, nhân dân Iran sẽ vượt qua giai đoạn thử thách khó khăn này và hòa bình sẽ được thiết lập. Về phía Nga, chúng tôi sẽ làm tất cả những gì phù hợp với lợi ích của các bạn, cũng như lợi ích của tất cả các dân tộc trong khu vực, để hòa bình đó có thể đạt được trong thời gian sớm nhất”.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi hội đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại thành phố St. Petersburg. (Ảnh: Reuters)

Về phía Iran, Ngoại trưởng Abbas Araghchi gọi quan hệ Nga - Iran là “đối tác chiến lược ở cấp độ cao nhất”, đồng thời nhấn mạnh hai bên sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác bất chấp các biến động quốc tế. Ông Araghchi cũng cho biết Iran đã truyền đạt lập trường cứng rắn của mình về hồ sơ hạt nhân và an ninh khu vực tới các bên liên quan thông qua các kênh ngoại giao trung gian, bao gồm cả những vấn đề nhạy cảm như tuyến hàng hải chiến lược tại eo biển Homuz.

Đáng chú ý, cuộc gặp có sự tham dự của lãnh đạo một số cơ quan an ninh Nga, cho thấy tầm quan trọng chiến lược của nội dung thảo luận. Giới quan sát không loại trừ khả năng Nga có thể đóng vai trò kênh trung gian gián tiếp trong trao đổi thông tin giữa các bên liên quan.

Trong khi đó, tình hình tại khu vực Vịnh tiếp tục tiềm ẩn rủi ro leo thang. Hoạt động hàng hải qua Eo biển Hormuz - tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng của thế giới đang chịu áp lực gia tăng, làm dấy lên lo ngại về biến động giá dầu toàn cầu. Tại Mỹ, Tổng thống Donald Trump đã triệu tập các cuộc tham vấn với đội ngũ an ninh quốc gia để đánh giá các phương án phản ứng, trong bối cảnh căng thẳng với Iran chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.