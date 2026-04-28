中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Tổng thống Putin cam kết ủng hộ Iran, nhận thông điệp từ Lãnh tụ tối cao

Thứ Ba, 05:50, 28/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 27/4 tuyên bố Moscow sẽ làm mọi điều có thể để hỗ trợ Tehran, trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao giữa Mỹ và Iran vẫn đang tiếp diễn.

Phát biểu được đưa ra khi ông Putin tiếp Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tại St. Petersburg. Trước đó, ông Araghchi đã tới Nga sau các chặng dừng chân tại Oman và Pakistan.

tong thong putin cam ket ung ho iran, nhan thong diep tu lanh tu toi cao hinh anh 1
Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tại St. Petersburg. Ảnh: Reuters

“Tuần trước, tôi đã nhận được một thông điệp từ lãnh tụ tối cao Iran. Xin hãy chuyển lời cảm ơn chân thành nhất của tôi, đồng thời khẳng định rằng Nga, cũng như Iran, có ý định tiếp tục duy trì quan hệ đối tác chiến lược”.

Nhà lãnh đạo Nga cũng ca ngợi khả năng chống chịu của Iran: “Chúng tôi chứng kiến người dân Iran đang dũng cảm và kiên cường đấu tranh vì độc lập và chủ quyền của mình. Chúng tôi rất hy vọng rằng, với tinh thần đó, người dân Iran sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn này và hòa bình sẽ sớm được lập lại”.

Tổng thống Putin cũng nhấn mạnh Nga sẽ “làm mọi điều phù hợp với lợi ích của Iran cũng như các quốc gia trong khu vực để hòa bình sớm đạt được”.

Về phía Tehran, Ngoại trưởng Abbas Araghchi bày tỏ cảm ơn Tổng thống Putin vì sự ủng hộ liên tục của Nga đối với Iran, khi hai bên tiến hành hội đàm tại St. Petersburg. Ngay đầu cuộc gặp, ông Araghchi nhấn mạnh quan hệ song phương đang ở mức “đối tác chiến lược cao nhất”. 

“Tôi được giao nhiệm vụ khẳng định trong chuyến thăm này rằng quan hệ Nga - Iran sẽ tiếp tục được duy trì ở cấp độ đối tác chiến lược cao nhất. Đây sẽ là định hướng trong thời gian tới”, ông Araghchi nói.

Ngoại trưởng Iran cũng đề cao sự hậu thuẫn của Nga trong các giai đoạn khó khăn và nhấn mạnh vai trò của các liên minh: “Thực tế đã cho thấy Iran có những người bạn và đồng minh như Nga, luôn sát cánh trong thời điểm khó khăn. Chúng tôi cảm ơn lập trường vững chắc của Nga trong việc ủng hộ Iran”.

Kiều Anh/VOV.VN
Tổng hợp
Tag: Tổng thống Putin ủng hộ Iran quan hệ Nga Iran cuộc chiến Iran đàm phán Mỹ Iran Ngoại trưởng Iran
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Hé lộ nội dung cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và Ngoại trưởng Iran
Hé lộ nội dung cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và Ngoại trưởng Iran

VOV.VN - Ngày 27/4, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã có cuộc hội đàm kéo dài hai tiếng đồng hồ với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại thành phố St. Petersburg trong bối cảnh đàm phán ngừng chiến giữa Mỹ -  Iran tiếp tục bế tắc.

Hé lộ nội dung cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và Ngoại trưởng Iran

Hé lộ nội dung cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và Ngoại trưởng Iran

VOV.VN - Ngày 27/4, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã có cuộc hội đàm kéo dài hai tiếng đồng hồ với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại thành phố St. Petersburg trong bối cảnh đàm phán ngừng chiến giữa Mỹ -  Iran tiếp tục bế tắc.

Nóng thế giới ngày 28/4: Iran vạch lằn ranh đỏ với Mỹ
Nóng thế giới ngày 28/4: Iran vạch lằn ranh đỏ với Mỹ

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Ông Trump nói Iran có thể gọi điện nếu muốn đàm phán chấm dứt chiến tranh, Hé lộ chi tiết đề xuất 3 giai đoạn của Iran với Mỹ, Iran vạch “lằn ranh đỏ” với Mỹ

Nóng thế giới ngày 28/4: Iran vạch lằn ranh đỏ với Mỹ

Nóng thế giới ngày 28/4: Iran vạch lằn ranh đỏ với Mỹ

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến nóng đáng chú ý trong tin tức thời sự thế giới 24 giờ qua: Ông Trump nói Iran có thể gọi điện nếu muốn đàm phán chấm dứt chiến tranh, Hé lộ chi tiết đề xuất 3 giai đoạn của Iran với Mỹ, Iran vạch “lằn ranh đỏ” với Mỹ

Ngoại trưởng Mỹ: Iran nghiêm túc về thỏa thuận sau khi kinh tế kiệt quệ
Ngoại trưởng Mỹ: Iran nghiêm túc về thỏa thuận sau khi kinh tế kiệt quệ

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết ông tin rằng các nhà đàm phán Iran đang “nghiêm túc” trong việc hướng tới một thỏa thuận với Mỹ.

Ngoại trưởng Mỹ: Iran nghiêm túc về thỏa thuận sau khi kinh tế kiệt quệ

Ngoại trưởng Mỹ: Iran nghiêm túc về thỏa thuận sau khi kinh tế kiệt quệ

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết ông tin rằng các nhà đàm phán Iran đang “nghiêm túc” trong việc hướng tới một thỏa thuận với Mỹ.

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ