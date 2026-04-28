Tổng thống Putin cam kết ủng hộ Iran, nhận thông điệp từ Lãnh tụ tối cao

Phát biểu được đưa ra khi ông Putin tiếp Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi tại St. Petersburg. Trước đó, ông Araghchi đã tới Nga sau các chặng dừng chân tại Oman và Pakistan.

“Tuần trước, tôi đã nhận được một thông điệp từ lãnh tụ tối cao Iran. Xin hãy chuyển lời cảm ơn chân thành nhất của tôi, đồng thời khẳng định rằng Nga, cũng như Iran, có ý định tiếp tục duy trì quan hệ đối tác chiến lược”.

Nhà lãnh đạo Nga cũng ca ngợi khả năng chống chịu của Iran: “Chúng tôi chứng kiến người dân Iran đang dũng cảm và kiên cường đấu tranh vì độc lập và chủ quyền của mình. Chúng tôi rất hy vọng rằng, với tinh thần đó, người dân Iran sẽ vượt qua giai đoạn khó khăn này và hòa bình sẽ sớm được lập lại”.

Tổng thống Putin cũng nhấn mạnh Nga sẽ “làm mọi điều phù hợp với lợi ích của Iran cũng như các quốc gia trong khu vực để hòa bình sớm đạt được”.

Về phía Tehran, Ngoại trưởng Abbas Araghchi bày tỏ cảm ơn Tổng thống Putin vì sự ủng hộ liên tục của Nga đối với Iran, khi hai bên tiến hành hội đàm tại St. Petersburg. Ngay đầu cuộc gặp, ông Araghchi nhấn mạnh quan hệ song phương đang ở mức “đối tác chiến lược cao nhất”.

“Tôi được giao nhiệm vụ khẳng định trong chuyến thăm này rằng quan hệ Nga - Iran sẽ tiếp tục được duy trì ở cấp độ đối tác chiến lược cao nhất. Đây sẽ là định hướng trong thời gian tới”, ông Araghchi nói.

Ngoại trưởng Iran cũng đề cao sự hậu thuẫn của Nga trong các giai đoạn khó khăn và nhấn mạnh vai trò của các liên minh: “Thực tế đã cho thấy Iran có những người bạn và đồng minh như Nga, luôn sát cánh trong thời điểm khó khăn. Chúng tôi cảm ơn lập trường vững chắc của Nga trong việc ủng hộ Iran”.