Bầu cử giai đoạn 2 ở Ấn Độ: Cuộc trưng cầu ý dân về Thủ tướng Modi

Cuộc bầu cử ở 95 khu vực bỏ phiếu tại 12 bang và vùng lãnh thổ liên bang của Ấn Độ lần này chứng kiến sự cạnh tranh quyết liệt giữa Liên minh Dân chủ Quốc gia cầm quyền do đảng Nhân dân Ấn Độ lãnh đạo và Liên minh Tiến bộ Thống nhất đối lập do đảng Quốc đại đứng đầu nhằm giải quyết những vấn đề được xã hội Ấn Độ đang quan tâm hiện nay. Đây cũng là cuộc trưng cầu ý dân về giai đoạn cầm quyền của Thủ tướng Narendra Modi.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: Reuters

Từ sáng sớm, các cử tri Ấn Độ đã xếp hàng dài tại các điểm bỏ phiếu. Hơn 155 triệu cử tri đủ điều kiện đi bỏ phiếu trong giai đoạn 2 tại 12 bang của Ấn Độ, bao gồm cả khu vực bất ổn như Kashmir. Nhiều cử tri cho biết, họ mong Chính phủ mới của Ấn Độ sẽ giải quyết nhiều vấn đề được người dân quan tâm hiện nay như tỷ lệ thất nghiệp cao, an ninh, tăng thu nhập cho khu vực nông thôn. Một số cử tri nói:

“Chúng tôi cần thực hiện nghĩa vụ của mình đó là bỏ lá phiếu bầu. Cuộc bỏ phiếu lần này quan trọng đối với cuộc sống của chúng tôi, với mọi thứ và sự phát triển. Tôi mong Chính phủ mới sẽ giải quyết được tỷ lệ thất nghiệp cao trong nước.”

“Chúng tôi hy vọng, chúng tôi sẽ có một chính phủ mới trong sạch, giải quyết được vấn đề tham nhũng.”

Cuộc bầu cử lần này chứng kiến sự cạnh tranh quyết liệt giữa Liên minh Dân chủ Quốc gia cầm quyền do đảng Nhân dân Ấn Độ lãnh đạo và Liên minh Tiến bộ Thống nhất đối lập do đảng Quốc đại đứng đầu. Khẩu hiệu của Nhân dân Ấn Độ là xây dựng Ấn Độ thành quốc gia hùng mạnh và trao quyền cho nhân dân, với chương trình nghị sự tập trung 3 vấn đề chủ chốt là an ninh quốc gia, chống khủng bố và tạo việc làm. Trong khi đó, đảng Quốc đại đưa ra cam kết nhấn mạnh vào các vấn đề xã hội như giải quyết việc làm, cải thiện đời sống nông dân và áp dụng mức thuế phải chăng.

Cuộc bầu cử lần này cũng được xem là cuộc trưng cầu ý dân về giai đoạn cầm quyền của Thủ tướng Narendra Modi, sau chiến thắng vang dội của đảng Nhân dân Ấn Độ trong cuộc bầu cử hồi năm 2014.

Dưới sự điều hành của Tổng thống Modi, dù tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội của Ấn Độ vẫn đạt mức 7% song tỷ lệ thất nghiệp lại là một vấn đề lớn được người dân Ấn Độ quan tâm. Theo một báo cáo của Chính phủ Ấn Độ, tỷ lệ thất nghiệp của Ấn Độ đang ở mức cao nhất kể từ năm 1970. Số liệu do Trung tâm Giám sát Kinh tế Ấn Độ công bố cho thấy, tỷ lệ thất nghiệp ở Ấn Độ đã tăng lên mức 7,2% trong tháng 2 vừa qua.

Trong giai đoạn từ giữa năm 2016-2018, có ít nhất 5 triệu người Ấn Độ đã bị mất việc làm, trong đó thanh niên thành thị là đối tượng chịu tác động nặng nề nhất. An ninh quốc gia cũng là một nguy cơ với Ấn Độ sau vụ đánh bom xe liều chết hôm 14/2 do nhóm phiến quân có căn cứ tại Pakistan thực hiện trên vùng lãnh thổ Kashmir do Ấn Độ kiểm soát, khiến ít nhất 40 cảnh sát bán quân sự của Ấn Độ thiệt mạng. Sau khi vụ việc xảy ra, đảng Nhân dân Ấn Độ đã đưa an ninh quốc gia vào chiến dịch tranh cử của đảng này.

Cuộc cạnh tranh sẽ diễn ra gay gắt ở 2 bang là Tamil Nadu và Karnataka – nơi các đảng đối lập chính ở Quốc hội đang cần hội đủ số phiếu nhằm đánh bại đảng Nhân dân Ấn Độ của Tổng thống Modi. Các cuộc thăm dò trước thềm bầu cử cho thấy Liên minh Dân chủ Quốc gia có thể giành được từ 267 - 282 ghế tại Hạ viện khóa mới và Thủ tướng Narendra Modi nhiều khả năng sẽ tiếp tục tại vị nhiệm kỳ 2. Tuy nhiên, đây là cuộc bầu cử kéo dài và phức tạp nên kết quả lựa chọn của cử tri sẽ chỉ được xác định sau hơn 1 tháng nữa.

Cuộc tổng tuyển cử năm nay của Ấn Độ diễn ra theo 7 giai đoạn, bắt đầu từ ngày 11/4 vừa qua và kéo dài cho đến ngày 19/5 để bầu ra 543 hạ nghị sĩ. Tổng cộng 1.590 ứng cử viên sẽ cạnh tranh vào 95 ghế Hạ viện trong giai đoạn 2 này. Chính đảng nào hay liên minh nào giành được tối thiểu 272 ghế sẽ có quyền thành lập chính phủ. Công tác kiểm phiếu sẽ được tiến hành đồng bộ trong ngày 23/5 và kết quả sẽ được công bố trong cùng ngày. Với 900 triệu cử tri tham gia bầu cử trong 7 giai đoạn, cuộc tổng tuyển cử ở Ấn Độ được xem là lớn nhất trên thế giới./.