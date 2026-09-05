Bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ 2026 chính thức khởi động

Bắc Carolina là bang đầu tiên gửi phiếu bầu qua thư. Từ thời điểm này, các cơ quan bầu cử trên cả nước bước vào giai đoạn chuẩn bị cao điểm, từ hoàn thiện danh sách cử tri, bố trí nhân lực, địa điểm bỏ phiếu đến xây dựng các phương án dự phòng. Đáng chú ý, ngay từ những bước đầu tiên, các bang đã phải tính đến việc triển khai những quy định mới liên quan đến bỏ phiếu qua thư.

Tổng thống Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp hồi tháng 3 nhằm tăng cường một số yêu cầu đối với hình thức bỏ phiếu này. Tuy nhiên, một số nội dung đang được xem xét tại tòa án, khiến các cơ quan bầu cử phải theo dõi sát diễn biến pháp lý để chủ động điều chỉnh công tác chuẩn bị.

Nhân viên Ủy ban Bầu cử hạt Wake chuẩn bị phiếu bầu vắng mặt để gửi qua đường bưu điện tại Raleigh, bang Bắc Carolina, ngày 3/9/2026. Ảnh: AP

Tại Bắc Carolina, các quan chức bầu cử cho biết quy trình gửi phiếu vẫn được tiến hành theo kế hoạch.

Bà Olivia McCall, Giám đốc Hội đồng Bầu cử Quận Wake cho biết: “Trong công tác quản lý bầu cử, chúng ta phải luôn sẵn sàng trước những thay đổi. Bạn sẽ không làm công tác bầu cử nếu không thích ứng được với sự thay đổi liên tục. Chúng ta không xa lạ với điều đó, luôn phải xem xét cách mở rộng quy mô, xây dựng các phương án dự phòng và dự liệu những tình huống có thể xảy ra để bảo đảm có đủ nguồn lực, kể cả trong trường hợp cần phải in lại”.

Nếu các cơ quan bầu cử tập trung bảo đảm quy trình diễn ra thông suốt, thì với các đảng phái, trọng tâm lúc này là cuộc đua thu hút cử tri. Một trong những vấn đề được dự báo giữ vị trí quan trọng trong chiến dịch là kinh tế khi các ứng cử viên tìm cách thuyết phục cử tri về hiệu quả của những chính sách đang được triển khai.

Những số liệu kinh tế mới nhất nhanh chóng trở thành một phần của cuộc tranh luận này. Ngay trước thời điểm bầu cử giữa nhiệm kỳ chính thức khởi động, Bộ Lao động Mỹ công bố báo cáo cho thấy thị trường việc làm tháng 8 có 162.000 việc làm mới được tạo ra, trong khi tỷ lệ thất nghiệp ở mức 4,1%.

Cố vấn kinh tế Nhà Trắng Kevin Hassett đánh giá đây là tín hiệu tích cực đối với nền kinh tế và cho rằng các số liệu mới có thể trở thành một thông điệp quan trọng của đảng Cộng hòa trong chiến dịch tranh cử.

“Đây thực sự là một trong những con số việc làm tăng vọt lớn nhất mà chúng ta từng thấy trong một thời gian dài. Điều này cho thấy chính sách của Tổng thống đang phát huy hiệu quả và điều đó được thể hiện rất rõ ràng qua các số liệu. Tôi không phải là chính trị gia, tôi chỉ là một nhà kinh tế, nhưng báo cáo GDP sẽ cho người dân Mỹ thấy mức tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ như thế nào sẽ được công bố một tuần trước cuộc bầu cử tiếp theo”, ông Hassett nói.

Từ những thông điệp về chính sách và kinh tế, cuộc đua cũng đang bước vào giai đoạn tăng tốc. Tổng thống Donald Trump cho biết sẽ trực tiếp vận động cho các ứng cử viên đảng Cộng hòa tại khoảng 35 cuộc đua có ý nghĩa đối với quyền kiểm soát Quốc hội. Ông dự kiến dành khoảng 30 ngày trước ngày bầu cử để vận động tại các bang chiến trường, đồng thời kêu gọi các ứng cử viên tập trung vào những thành quả của chính quyền, trong đó kinh tế được xác định là một trong những trọng tâm để thu hút cử tri.

Cuộc bầu cử ngày 3/11 sẽ quyết định tương quan lực lượng tại Quốc hội trong nửa sau nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump. Với hàng chục cuộc đua cạnh tranh tại Hạ viện và Thượng viện, các đảng đang bước vào giai đoạn tăng tốc, trong khi các cơ quan bầu cử tiếp tục hoàn tất công tác chuẩn bị trên toàn quốc.

Việc Bắc Carolina bắt đầu gửi phiếu bầu qua thư vì thế không chỉ đánh dấu những bước đi đầu tiên của tiến trình bỏ phiếu, mà còn mở ra giai đoạn cao điểm của cuộc đua Quốc hội Mỹ trước ngày 3/11.