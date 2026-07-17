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Thông điệp của Tổng thống Mỹ Donald Trump trước bầu cử giữa nhiệm kỳ

Thứ Sáu, 17:53, 17/07/2026
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VOV.VN - Sáng 17/7 (theo giờ Việt Nam), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có bài phát biểu trước toàn quốc trong khung giờ vàng, đề cập hàng loạt vấn đề từ chính trị trong nước, an ninh bầu cử, quan hệ với Trung Quốc đến cuộc xung đột với Iran.

Đây được xem là thông điệp chính trị quan trọng của Tổng thống Trump trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 tới.

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Tổng thống Mỹ Trump và phu nhân. Ảnh: Reuters.

Trong bài phát biểu kéo dài khoảng 25 phút tại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump dành phần lớn thời lượng để kêu gọi cải cách hệ thống bầu cử.

Ông cho rằng nước Mỹ chỉ có thể duy trì vị thế nếu bảo đảm các cuộc bầu cử tự do, công bằng và trung thực: “Đất nước chúng ta đã phải chịu những tổn thất. Hệ thống bầu cử đang đối mặt với nguy cơ gian lận và bị đánh cắp, khiến niềm tin của người dân Mỹ bị xói mòn. Tình trạng này không thể tiếp diễn. Dù là đảng Cộng hòa, Dân chủ, độc lập hay thuộc bất kỳ chính đảng nào, tất cả người dân Mỹ đều có thể đồng thuận rằng chúng ta xứng đáng có một hệ thống bầu cử an toàn, trung thực và công bằng nhất thế giới”.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho biết sẽ công bố thêm các tài liệu đã được giải mật liên quan đến các cuộc bầu cử năm 2018 và 2020. Theo nhà lãnh đạo Mỹ, việc công bố các tài liệu giải mật không nhằm làm suy giảm niềm tin của người dân đối với hệ thống bầu cử, mà để “xây dựng niềm tin bằng cách đối mặt với các lỗ hổng và khắc phục chúng thật nhanh chóng”.  Ông cho rằng một số thông tin liên quan đến an ninh bầu cử, trong đó có việc dữ liệu đăng ký cử tri bị xâm nhập, đã không được báo cáo đầy đủ cho Nhà Trắng và Quốc hội. Ông kêu gọi sự ủng hộ đối với Đạo luật An toàn cho nước Mỹ (SAVE America) nhằm bảo vệ quyền bầu cử của cử tri, cho rằng đây là giải pháp nhằm tăng cường tính toàn vẹn của hệ thống bầu cử.

“Quan trọng hơn hết, để giải quyết cuộc khủng hoảng an ninh bầu cử hiện nay, Quốc hội cần sớm thông qua Đạo luật SAVE America. Tôi kêu gọi người dân Mỹ hãy nhấc điện thoại lên ngay trong ngày mai, liên hệ với các nghị sĩ đại diện của mình tại Hạ viện và Thượng viện, đồng thời yêu cầu họ thông qua Đạo luật ngay lập tức. Cùng nhau, chúng ta sẽ khôi phục niềm tin vào đất nước, đưa nước Mỹ trở nên vĩ đại hơn, tốt đẹp hơn và mạnh mẽ hơn bao giờ hết”.

Liên quan đến yếu tố nước ngoài, Tổng thống Donald Trump cho rằng Trung Quốc đã tìm cách can thiệp cuộc bầu cử năm 2020 nhằm ngăn ông tái đắc cử. Tuy nhiên, báo cáo đánh giá của cộng đồng tình báo Mỹ được giải mật năm 2021 kết luận Trung Quốc không tìm cách tác động đến kết quả cuộc bầu cử, do lo ngại ảnh hưởng đến quan hệ Mỹ - Trung. Kết luận này cũng tiếp tục được phản ánh trong các tài liệu được chính quyền Tổng thống Donald Trump giải mật trước bài phát biểu.

Bên cạnh các vấn đề đối nội, Tổng thống Donald Trump dành một phần thời lượng của bài phát biểu để đề cập đến cuộc xung đột với Iran. Ông khẳng định quân đội Mỹ đang đạt được những kết quả tích cực và cho rằng người dân Mỹ sẽ sớm thấy hiệu quả từ các chiến dịch quân sự. Bài phát biểu cũng thu hút sự chú ý khi Tổng thống Donald Trump tiếp tục chỉ trích một số cơ quan truyền thông lớn và cho biết đang cân nhắc khả năng thu hồi giấy phép phát sóng của hai mạng truyền hình ABC và NBC với cáo buộc phát tán thông tin sai lệch và không phục vụ lợi ích công chúng. 

Giới quan sát nhận định, việc Tổng thống Donald Trump lựa chọn bài phát biểu toàn quốc trong khung giờ vàng để đặt trọng tâm vào vấn đề an ninh bầu cử cho thấy đây sẽ tiếp tục là một trong những chủ đề chính trong chương trình nghị sự của Nhà Trắng trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Việc lồng ghép các thông điệp về an ninh bầu cử, cạnh tranh chiến lược với Trung Quốc và tình hình Trung Đông cũng phản ánh nỗ lực của chính quyền Mỹ trong việc kết nối các ưu tiên đối nội và đối ngoại nhằm tạo nền tảng cho chiến lược chính trị trong thời gian tới.

Thu Hoài/VOV1
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