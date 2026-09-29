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Bầu cử Mỹ: Quận lớn nhất bang Washington xử lý những lá phiếu đầu tiên

Thứ Ba, 09:20, 29/09/2026
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VOV.VN - Cơ quan bầu cử Quận King, bang Washington, Mỹ, hôm qua (28/9) bắt đầu xử lý các phiếu bầu sớm của cử tri quân nhân và cử tri ở nước ngoài trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026.

Theo Sở Bầu cử Quận King, các phiếu bầu dành cho nhóm cử tri này được gửi đi từ ngày 18/9 và có thể được trả lại qua email hoặc fax. Đây cũng là nhóm cử tri duy nhất được phép sử dụng hai hình thức này.

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Bầu cử Mỹ. Ảnh: Reuters.

Đến nay, cơ quan bầu cử đã nhận khoảng 1.000 phiếu, trong tổng số khoảng 30.000 cử tri quân nhân và cử tri ở nước ngoài của quận.

Sở Bầu cử Quận King dự báo tỷ lệ cử tri đi bầu trong cuộc bầu cử năm nay có thể đạt khoảng 75%. Phiếu bầu thông thường dự kiến được gửi đến cử tri từ ngày 14/10. Nếu dự báo này được duy trì, cơ quan bầu cử sẽ phải xử lý khoảng 1,1 triệu phiếu trong những tuần tới.

Quận King, bao gồm khu vực đô thị Seattle, đã áp dụng hình thức bỏ phiếu hoàn toàn qua thư từ năm 2009.

Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ năm 2026 sẽ diễn ra ngày 3/11, với các cuộc bầu cử vào Quốc hội cùng nhiều vị trí cấp bang và địa phương.

Thu Hoài/VOV1 biên dịch    
Theo Reuters
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