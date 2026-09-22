Ông Trump nói Mỹ có thể đạt thỏa thuận với Iran sau bầu cử giữa kỳ

Trong bài phát biểu tại phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 (UNGA 81) tại New York ngày 22/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ tin tưởng Washington sẽ sớm đạt được thỏa thuận với Iran ngay sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 (UNGA 81) tại New York, Mỹ, ngày 22/9. Ảnh: Reuters

Mở đầu bài phát biểu, Tổng thống Trump khẳng định chính quyền của ông đã xoay chuyển tình hình nước Mỹ trên nhiều lĩnh vực, từ kinh tế, nhập cư cho đến kiểm soát tội phạm. Đề cập tới vấn đề Iran, nhà lãnh đạo Mỹ tái khẳng định Tehran đang rất muốn đi đến một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột với Mỹ. Theo ông Trump, phía Iran đang kéo dài cuộc xung đột đến tháng 11 nhằm tạo áp lực và gây bất lợi về mặt chính trị cho cá nhân ông trước kỳ bầu cử.

“Tôi tin tưởng chúng ta sẽ đạt được một thỏa thuận ngay sau cuộc bầu cử, bởi việc họ không làm như vậy là điều hoàn toàn vô lý”, Tổng thống Trump nhấn mạnh. Ông cũng nhận định Iran sẽ chủ động tìm kiếm giải pháp kết thúc căng thẳng ngay sau khi cuộc bầu cử kết thúc.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, các điều khoản cụ thể cũng như bản chất thực sự của “thỏa thuận” mà nhà lãnh đạo Mỹ hướng tới vẫn chưa được làm rõ, và chưa có bằng chứng thực tế nào cho thấy sự tiến triển trong các cuộc đàm phán giữa hai bên.