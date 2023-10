Bầu cử New Zealand: Cuộc đua ẩn chứa bất ngờ

Thông tin từ Ủy ban bầu cử New Zealand cho biết, hiện có 17 đảng tham gia tranh cử để giành được 120 ghế trong Quốc hội New Zealand. Trong đó, Công đảng thuộc liên minh cầm quyền và đảng Dân tộc đối lập là hai đảng phái lớn nhất.

Liên minh do Công đảng đứng đầu đã cầm quyền tại New Zealand trong 2 nhiệm kỳ, tức là trong 6 năm qua. Tuy vậy, uy tín của Công đảng sụt giảm mạnh trong nhiều tháng qua do tỷ lệ lạm phát tăng cao lên đến 6% kéo theo giá cả sinh hoạt tăng chóng mặt, trong khi đó, nhiều vấn đề mà Công đảng đã cam kết trong 2 cuộc bầu cử trước vẫn chưa có nhiều thay đổi như vấn đề nhà ở, tội phạm, bên cạnh đó là các vấn đề về nợ công hay giáo dục lại trở thành những nỗi lo lớn. Chính vì vậy, nhiều cử tri New Zealand cho rằng, đã đến lúc nước này cần có sự thay đổi.

Lãnh đạo Công đảng, Thủ tướng Chris Hipkins (trái) và lãnh đạo đảng Dân tộc đối lập Christopher Luxon. (Nguồn: 1News)

Trong bối cảnh này, đảng Dân tộc, đảng lớn thứ hai tại nước này đang được người dân New Zealand chú ý khi đưa ra nhiều cam kết về sự thay đổi như chương trình giảm thuế thu nhập cá nhân trị giá 14,6 tỷ NZD hay chi 500 triệu NZD sửa chữa nhiều tuyến đường trong đó có cả đường cao tốc, hay lời hứa sẽ cứng rắn hơn với các băng đảng tội phạm và cải thiện chất lượng giáo dục…

Mặc dù trong nhiều tháng qua, đảng Dân tộc đối lập luôn vượt lên trên và giành nhiều sự ủng hộ hơn so với Công đảng song trong những ngày vận động tranh cử cuối cùng, các đảng thành viên trong liên minh cầm quyền do Công đảng lãnh đạo lại đang thu hút thêm sự ủng hộ, khiến khoảng cách giữa 2 nhóm của Công đảng và nhóm của đảng Dân tộc và đảng ACT đang được rút ngắn.

Theo kết quả các cuộc thăm dò 3 ngày trước bầu cử, hiện không có liên minh nào nắm chắc khả năng có thể nhận được 61 ghế tại Quốc hội để giành quyền thành lập chính phủ vì vậy các đảng nhỏ như đảng New Zealand First được cho sẽ là nhân tố quyết định đến việc liên minh nào giành được trọng trách này.

Theo dự tính, khoảng 95% số phiếu sẽ được kiểm vào lúc 11h30 đêm 14/10 (theo giờ địa phương), tức là khoảng 5h30 chiều (giờ Việt Nam) vì thế người dân New Zealand có thể sẽ sớm biết đến danh tính của Thủ tướng thứ 42 trước khi nước này bước sang ngày mới.