Cử tri New Zealand đi bỏ phiếu sớm

Bốn trăm địa điểm bỏ phiếu trên khắp New Zealand đã mở cửa từ 9h sáng (giờ địa phương) ngày 2/10 để những người đã lựa chọn được các ứng cử viên của mình đi bỏ phiếu sớm. Các địa điểm bỏ phiếu sẽ tăng dần lên 2.300 địa điểm cho đến ngày bầu cử 14/10.

Lãnh đạo đảng Dân tộc Christopher Luxon đi bỏ phiếu sớm vào ngày 2/10/2023. Nguồn Tim Collins

Sáng 2/10, lãnh đạo đảng Dân tộc Christopher Luxon, lãnh đạo đảng Xanh James Shaw đã đi bỏ phiếu sớm song Thủ tướng Chris Hipkins lại bị Covid-19 từ hôm qua nên đang phải cách ly tại thành phố Auckland.

Cuộc bầu cử Quốc hội New Zealand diễn ra trong bối cảnh Công đảng cầm quyền đang gặp nhiều khó khăn để đạt được mục tiêu giành chiến thắng liên tiếp trong 3 cuộc bầu cử Quốc hội ở nước này. Lạm phát tăng cao, chi phí sinh hoạt leo thang đang là những yếu tố khiến cho cử tri New Zealand thất vọng và tìm kiếm sự thay đổi.

Trong bối cảnh này, đảng Dân tộc, chính đảng lớn thứ 2 tại New Zealand đang nổi lên như một đảng có nhiều tiềm năng giành thắng lợi. Tuy vậy, đảng Dân tộc cũng không quá tự tin trước khả năng có đủ số phiếu bầu để thành lập chính phủ của riêng mình nên đang để ngỏ khả năng có thể liên minh với đảng New Zealand First để thành lập chính phủ.

Các cuộc thăm dò dư luận tại New Zealand hiện nay cũng cho thấy đảng Dân tộc đang nhận được nhiều sự ủng hộ của người dân song các cuộc bầu cử luôn ẩn chứa điều bất ngờ như cách mà Công đảng giành thắng lợi trong cuộc bầu cử vào năm 2020. Vì vậy sự lựa chọn cuối cùng của người dân New Zealand sẽ chỉ được biết đến khi kết quả bầu cử được công bố.