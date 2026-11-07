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Bầu cử New Zealand: Cuộc đua sít sao

Thứ Bảy, 19:12, 07/11/2026
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VOV.VN - Hôm nay (7/11) tại New Zealand diễn ra cuộc bầu cử Quốc hội. Hiện nay, với hơn 95% phiếu bầu đã được kiểm, số phiếu các đảng giành được vẫn đang rất sít sao nên chưa thể khẳng định được đảng nào nhận được nhiều phiếu ủng hộ nhất.

Theo kết quả kiểm 95% phiếu bầu, khoảng cách giữa hai đảng lớn nhất tại New Zealand chỉ là 0.1% phiếu ủng hộ. Cụ thể, đảng Quốc gia của Thủ tướng Chritopher Luxon đã vượt lên dẫn trước với 29.3% phiếu ủng hộ trong khi Công đảng nhận được 29.2% phiếu. Các đảng còn lại là đảng Xanh nhận được 13.3% phiếu, đảng ACT nhận được 11% phiếu, đảng New Zealand First nhận được 9.8% phiếu, đảng Opportunity nhận được 6% phiếu và đảng của người Maori nhận được 0.6% phiếu ủng hộ.

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Bầu cử New Zealand: Cuộc đua sít sao. Ảnh: Reuters

Do trong cuộc bầu cử năm nay, số ghế đại diện tại Quốc hội New Zealand có thể tăng thêm 10 ghế so với thông lệ lên tới 130 ghế do hệ thống đại diện tỷ lệ hỗn hợp (MMP) của nước này nên các đảng cần phải nhận được nhiều hơn 65 ghế để trở thành bên thắng cuộc.

Với kết quả kiểm hơn 95% phiếu bầu có thể thấy, liên minh giữa đảng Quốc gia, đảng ACT và New Zealand First nhiều khả năng giành được 67 ghế tại Quốc hội và nếu không có gì thay đổi thì có khả năng liên minh này có quyền thành lập chính phủ.

Trước đó, lãnh đạo Công đảng ông Chris Hipkins cho biết, cho dù lực lượng chính trị nào giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tại New Zealand thì những đại diện của cử tri sẽ phải tìm kiếm tiếng nói chung để mang lại điều tốt đẹp nhất cho người dân.

“Quốc hội khóa tới đòi hỏi tất cả chúng ta phải biết thỏa hiệp, hợp tác và tìm ra tiếng nói chung. Khi người dân đã lên tiếng, trách nhiệm của chúng ta lúc này là phải cùng nhau giải quyết công việc. Trong chính trị, đôi khi những bất đồng dễ khiến ta cảm thấy rằng các rào cản chia rẽ còn lớn hơn cả những điểm chung. Thế nhưng, xuyên suốt chiến dịch tranh cử này, tôi nhận ra rằng chúng ta thực sự có rất nhiều điểm tương đồng.

Tất cả chúng ta đều mong muốn con cái mình có nhiều cơ hội hơn thế hệ trước. Chúng ta muốn cảm thấy an tâm trong công việc, trong ngôi nhà của mình và trong cộng đồng nơi mình sinh sống. Chúng ta mong muốn một đất nước công bằng, tự chủ, và biết quan tâm đến người dân mỗi khi họ gặp khó khăn. Đó là những giá trị của Công đảng, nhưng chiến dịch tranh cử này cũng cho thấy đó còn là những giá trị chung của người dân New Zealand”, lãnh đạo Công đảng ông Chris Hipkins phát biểu.

Kết quả cuối cùng của cuộc bầu cử sẽ được công bố vào ngày 27/11. Tuy vậy, việc thành lập chính phủ có thể sẽ chậm trễ hơn do các đảng phái tại New Zealand sẽ dành nhiều thời gian đàm phán để thành lập liên minh cầm quyền sau đó mới tiến tới việc thành lập chính phủ.

Việt Nga/VOV-Australia
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