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Bầu cử New Zealand: Cuộc đua sít sao khó phân thắng bại

Thứ Bảy, 09:33, 07/11/2026
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VOV.VN - Ngày 7/11, cử tri New Zealand đi bỏ phiếu bầu 120 nghị sĩ Quốc hội, trong cuộc đua được đánh giá là rất sít sao giữa hai đảng lớn nhất nước này là đảng Quốc gia và Công đảng.

 

Chi phí sinh hoạt là vấn đề được cử tri New Zealand quan tâm hàng đầu trong cuộc bầu cử năm nay. Trong bối cảnh lạm phát ở mức 3,7%, tỷ lệ thất nghiệp 5,7% và GDP chỉ tăng 0,2% trong quý II/2026, nhiều cử tri bày tỏ sự thất vọng trước tốc độ phục hồi chậm của nền kinh tế, khiến không ít gia đình gặp khó khăn về tài chính. Vì vậy, các đảng chính trị, đặc biệt là đảng Quốc gia và Công đảng, đều tập trung thuyết phục cử tri bằng những cam kết phục hồi kinh tế và cải thiện đời sống người dân.

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Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon gặp gỡ người ủng hộ tại thành phố Auckland vào tối 6/11. Nguồn: FB Christopher Luxon

Tiến sĩ Mona Krewel thuộc Đại học Victoria Wellington (New Zealand) nhận định: “Trọng tâm của cuộc bầu cử năm nay là chi phí sinh hoạt. Đây là vấn đề được cử tri ở mọi độ tuổi quan tâm, từ người trẻ đến người cao tuổi. Vì vậy, cả hai đảng đều tập trung vào kinh tế trong chiến dịch tranh cử, nhưng với những cách tiếp cận rất khác nhau”.

Đảng Quốc gia của Thủ tướng Christopher Luxon tập trung vào các chính sách kinh tế vĩ mô và hỗ trợ doanh nghiệp, đồng thời cam kết đưa ngân sách trở lại trạng thái thặng dư thông qua việc siết chặt kỷ luật tài khóa và mở rộng chương trình lương hưu quốc gia. Trong khi đó, Công đảng chú trọng giảm chi phí sinh hoạt, cải thiện dịch vụ y tế, giao thông và cơ sở hạ tầng, đồng thời thúc đẩy đầu tư nhà ở và tạo việc làm.

Các cuộc thăm dò trước bầu cử cho thấy cả đảng Quốc gia và Công đảng đều khó giành đủ số ghế để tự thành lập chính phủ. Điều này khiến các đảng nhỏ có thể đóng vai trò quan trọng trong việc quyết định liên minh nào sẽ nắm quyền sau bầu cử.

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Lãnh đạo Công đảng ông Chris Hipkins gặp gỡ các cử tri trẻ tuổi. Nguồn: FB Chris Hipkins.

Theo các nhà quan sát, đảng Cơ hội (Opportunity) có thể trở thành lực lượng giữ vai trò quyết định trong quá trình thành lập chính phủ nếu giành được hơn 5% số phiếu bầu hoặc chiến thắng tại ít nhất một đơn vị bầu cử.

“Trong cuộc bầu cử lần này, đảng Cơ hội (Opportunity), một đảng theo đường lối trung dung, có thể đóng vai trò quyết định. Đảng này tuyên bố sẵn sàng hợp tác với cả hai bên và có khả năng nắm giữ tiếng nói then chốt trong việc xác định liên minh nào sẽ thành lập chính phủ tiếp theo tại New Zealand”, Tiến sĩ Mona Krewel nói.

Các điểm bỏ phiếu tại New Zealand mở cửa từ 9h đến 19h ngày 7/11 (giờ địa phương). Theo Ủy ban Bầu cử New Zealand, hơn 1,5 triệu cử tri, tương đương hơn 40% số cử tri đăng ký, đã bỏ phiếu sớm.

Trong bối cảnh các đảng lớn có thể phải đàm phán liên minh với những đảng nhỏ để bảo đảm đủ số ghế trong Quốc hội, giới quan sát nhận định quá trình thành lập chính phủ mới tại New Zealand có thể kéo dài, ngay cả sau khi kết quả bầu cử được công bố.

Việt Nga/VOV-Australia
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