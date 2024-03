New Zealand cử đặc nhiệm hỗ trợ Quần đảo Solomon đảm bảo an ninh bầu cử

Theo thông cáo báo chí của Bộ Quốc phòng New Zealand ngày 25/3, nước này có lịch sử lâu dài trong việc hỗ trợ các cuộc bầu cử ở Thái Bình Dương, bao gồm cả việc cung cấp mức hỗ trợ hậu cần và an ninh tương tự trong cuộc bầu cử năm 2019 tại Quần đảo Solomon cùng với Lực lượng Phòng vệ Australia và Fiji. Vì vậy, theo yêu cầu của Ủy ban Bầu cử Quần đảo Solomon, nhằm hỗ trợ nước này bảo đảm tổ chức thành công cuộc bầu cử năm 2024, một đội đặc nhiệm có vũ trang thuộc Lực lượng phòng vệ New Zealand và 2 máy bay quân sự NH90 sẽ lên đường tới Quần đảo Solomon ngay trong ngày 26/3 cùng tàu khu trục HMNZS Canterbury.

Tàu khu trục HMNZS Canterbury và hai máy bay trực thăng NH90 đang được triển khai tới Quần đảo Solomon. Ảnh: BQP New Zealand

Theo Bộ trưởng Quốc phòng New Zealand, Judith Collins, lực lượng quân sự New Zealand đã được vũ trang đầy đủ và sẵn sàng phối hợp cùng 300 binh sỹ, nhân viên an ninh đến từ Australia, Fiji phối hợp với các nhà chức trách Solomon tiến hành các hoạt động bảo đảm an ninh, phòng ngừa bạo loạn trước, trong và sau cuộc bầu cử tại Quần đảo Solomon, dự kiến diễn ra vào ngày 17/4/2024. Các máy bay NH90 sẽ hỗ trợ việc vận chuyển các quan chức bầu cử và tài liệu xung quanh quần đảo Solomon; triển khai các hoạt động tuần tra giám sát các khu vực bầu cử.

Ngoại trưởng New Zealand Winston Peters nhấn mạnh, đây là cơ hội tuyệt vời để các sỹ quan, binh sỹ New Zealand khôi phục hoạt động hợp tác an ninh với Chính phủ Quần đảo Solomon và cùng với các đối tác Australia, Fiji để hỗ trợ hòa bình và an ninh khu vực.

Bên cạnh việc hỗ trợ bảo đảm an ninh, hậu cần, New Zealand cũng triển khai chương trình hỗ trợ bầu cử Solomon trị giá 10,8 triệu NZD tài trợ cho việc chuẩn bị và quản lý bầu cử của Ủy ban Bầu cử Solomon; hỗ trợ kỹ thuật từ Ủy ban bầu cử New Zealand và một phái đoàn quan sát độc lập.

Đội đặc nhiệm của Lực lượng Phòng vệ New Zealand đã được triển khai tới Quần đảo Solomon để hỗ trợ cuộc bầu cử tại đây. Nguồn: BQP New Zealand

Trong bối cảnh cuộc cạnh tranh địa chính trị tại khu vực, đặc biệt là sau khi Quần đảo Solomon ký kết một thoả thuận an ninh với Trung Quốc vào đầu năm 2022, Quần đảo Solomon đã trở thành một điểm nóng tại khu vực. New Zealand và các đồng minh, trong đó có Mỹ và Australia đã không ngừng đẩy mạnh hợp tác quốc phòng, an ninh với Quần đảo Solomon. Cuộc bầu cử tại quần đảo Solomon năm nay được giới phân tích chính trị tại Australia và New Zealand đánh giá là có vai trò vô cùng quan trọng và thu hút được sự quan tâm của dư luận quốc tế, khu vực, do đây là thời điểm lựa chọn ra lãnh đạo mới của quần đảo này, cũng như hướng đi của Quần đảo Solomon trong quan hệ nước lớn thời gian tới.