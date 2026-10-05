Bầu cử Tổng thống Brazil bước vào vòng hai

Theo Tòa án Bầu cử Tối cao Brazil, với hơn 99% số phiếu được kiểm đếm, ông Flávio Bolsonaro, ứng cử viên của Đảng Tự do (PL), dẫn đầu với khoảng 47% số phiếu hợp lệ. Tổng thống đương nhiệm Luiz Inácio Lula da Silva, ứng cử viên của Đảng Công nhân (PT), đứng thứ hai với khoảng 44,9%.

Theo kết quả chính thức, ứng cử viên tổng thống Brazil Flávio Bolsonaro của Đảng Tự do (PL) dẫn đầu với khoảng 47% số phiếu hợp lệ. Ảnh: Reuters

Do không ứng cử viên nào đạt trên 50% số phiếu, ông Flávio Bolsonaro và ông Lula da Silva sẽ tiếp tục cạnh tranh trong vòng hai vào ngày 25/10.

Kết quả vòng đầu cho thấy cuộc đua giữa hai ứng cử viên diễn ra sít sao, trong bối cảnh chính trường Brazil tiếp tục có sự phân cực rõ nét. Vòng hai sẽ tập trung vào khả năng thu hút sự ủng hộ của cử tri từng bỏ phiếu cho các ứng cử viên khác trong vòng đầu.

Kết quả cuộc bầu cử sẽ quyết định người lãnh đạo Brazil trong nhiệm kỳ tới và có ý nghĩa đối với định hướng chính sách kinh tế, xã hội và đối ngoại của nền kinh tế lớn nhất Mỹ Latin.