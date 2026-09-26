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Brazil cấm cá cược trực tuyến trước thềm bầu cử

Thứ Bảy, 08:26, 26/09/2026
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VOV.VN - Ngày 25/9, Tổng thống Brazil Lula da Silva đã ra sắc lệnh cấm hoàn toàn hoạt động cá cược trực tuyến tại Brazil. Động thái diễn ra khi cá cược trực tuyến trở thành vấn đề quan ngại tại nước này và Tổng thống Lula da Silva cần “ghi điểm” với cử tri trước cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng tới.

Phát biểu tại buổi công bố Sắc lệnh, Bộ trưởng Tài chính Brazil Dario Durigan cho biết các trang web của các công ty cá cược vẫn sẽ mở để người chơi rút lại số tiền còn dư cho tới ngày 5/10. Từ 6/10, chính quyền Brazil yêu cầu các nhà cung cấp mạng và các kho ứng dụng chặn các trang web cá cược trực tuyến.

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Brazil cấm cá cược trực tuyến trước thềm bầu cử. Ảnh: Reuters

Động thái mạnh tay này phản ánh mối lo ngại ngày càng gia tăng trong chính phủ Brazil về việc thua lỗ cờ bạc làm cạn kiệt ngân sách hộ gia đình, đưa mức nợ lên cao kỷ lục và làm gia tăng sự bất bình của công chúng đối với nền kinh tế. Bộ Tài chính Brazil ước tính các hộ gia đình Brazil chi hơn 11 tỷ USD/năm vào hoạt động cá cược trực tuyến. Các cuộc khảo sát gần đây cho thấy khoảng 3/4 người dân Brazil ủng hộ việc cấm hoàn toàn cá cược trực tuyến.

 Cá cược trực tuyến từng được hợp pháp hoá tại Brazil từ năm 2018. Đến năm 2023, dưới thời Tổng thống Lula da Silva, Brazil đã ban hành luật siết chặt quản lý các trang web cá độ nhằm chống rửa tiền, gian lận, bảo vệ trẻ vị thành niên…

Cùng với việc cấm cá cược trực tuyến, Tổng thống Lula da Silva cũng giới thiệu một chương trình giảm gánh nặng nợ nần mới dành cho các hộ gia đình.

Kết quả các cuộc thăm dò dư luận gần đây cho thấy Tổng thống Lula da Silva đang trong cuộc đua sít sao với đối thủ là Thượng nghị sỹ cánh hữu Flávio Bolsonaro – con trai cựu Tổng thống Jair Bolsonaro, trước khi vòng bỏ phiếu đầu tiên bầu Tổng thống diễn ra vào ngày 4/10 tới.

Võ Giang/VOV1
Theo Reuters
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