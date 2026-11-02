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Bầu cử tổng thống Bulgaria: Bà Iotova đang dẫn đầu trong các cuộc thăm dò

Thứ Hai, 06:19, 02/11/2026
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VOV.VN - Tổng thống đương nhiệm Bulgaria Iliana Iotova đang dẫn trước đối thủ trong vòng hai cuộc bầu cử tổng thống, theo kết quả các cuộc thăm dò cử tri sau bỏ phiếu ngày 1/11. Các khảo sát sơ bộ ghi nhận liên danh của bà Iotova nhận được từ 51,1% đến 58,1% số phiếu ủng hộ.

Theo kết quả thăm dò ý kiến cử tri sơ bộ của đài truyền hình NOVA, liên danh giữa Tổng thống đương nhiệm Iotova và người đồng hành alchev nhận được 51,6% số phiếu ủng hộ, trong khi liên danh của cựu Thủ tướng lâm thời Gyurov và ông Kandev nhận được 43,4% số phiếu bầu. Một cuộc khảo sát riêng của Myara cho đài truyền hình này cũng cho thấy, liên danh của bà Iotova đạt 51,1%, trong khi liên danh của ông Gyurov đạt 44,6%.

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Một phụ nữ bỏ phiếu tại một điểm bỏ phiếu trong vòng hai của cuộc bầu cử tổng thống, ở Sofia, Bulgaria, ngày 01/11/26. Ảnh Reuters.

Các kết quả kiểm phiếu song song đầy đủ hơn sau đó tiếp tục củng cố vị thế dẫn đầu của bà Iotova. Cụ thể, theo thống kê của Market Links, bà Iotova đạt 57,4%, trong khi ông Gyurov đạt 39,6%, với tỷ lệ cử tri đi bầu là 29,1%. Kết quả của Trend cũng cho thấy, bà Iotova đạt 58,1% số phiếu ủng hộ, dẫn trước 19,2 điểm phần trăm so với đối thủ là ông Gyurov với 38,9% số phiếu bầu.

Về tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trong vòng hai, tính đến 16 giờ chiều ngày 1/11,  tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 19,33%. Các cơ quan thăm dò dư luận dự kiến con số cuối cùng sẽ duy trì ở mức dưới 30%. Kết quả chính thức dự kiến sẽ được công bố chậm nhất vào ngày 4/11.

Trước đó, theo Ủy ban Bầu cử Trung ương Bulgaria, trong vòng bầu cử đầu tiên diễn ra ngày 25/10, liên danh của bà Iotova và ông Valchev dẫn đầu với 34,76% số phiếu ủng hộ. Liên danh của ông Gyurov và ông Kandev đứng thứ hai với 31,95% số phiếu bầu. Do không ứng cử viên nào giành đa số, cuộc bầu cử phải bước vào vòng hai.

Bà Iotova, sinh năm 1964, từng hai lần được bầu làm Phó Tổng thống Bulgaria vào năm 2016 và 2021 dưới thời Tổng thống Rumen Radev. Tháng 1/2026, bà Iotova tiếp nhận cương vị Tổng thống sau khi ông Rumen Radev từ chức. Trong chiến dịch tranh cử, bà Iotova nhiều lần phản đối viện trợ quân sự cho Ukraine, đồng thời kêu gọi thành lập một “liên minh vì hòa bình” để theo đuổi giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột tại Ukraine.

Như Hoa/VOV-Praha
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