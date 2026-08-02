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Bulgaria ấn định thời điểm tổ chức bầu cử Tổng thống

Chủ Nhật, 06:30, 02/08/2026
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VOV.VN - Quốc hội Bulgaria mới đây đã thông qua quyết định tổ chức cuộc bầu cử Tổng thống và Phó Tổng thống thường kỳ vào ngày 25/10/2026, mở đường cho cuộc chạy đua vào vị trí nguyên thủ quốc gia quan trọng của đất nước.

Quyết định tổ chức bầu cử Tổng thống Bulgaria vào ngày 25/10/2026 được thông qua với 138 phiếu thuận, không có phiếu chống và 7 phiếu trắng tại Quốc hội Bulgaria.

Ông Yordan Ivanov thuộc Liên minh Chúng tôi tiếp tục thay đổi - Bulgaria Dân chủ (CC-DB) đã lên tiếng phản đối lựa chọn ngày bầu cử này, đồng thời cho rằng ngày 25/10/2026 được đảng cầm quyền lựa chọn nhằm giải quyết tình trạng suy giảm lòng tin của công chúng vào chính phủ. Ngoài ra, Liên minh này cho rằng, việc vòng bỏ phiếu thứ hai nhiều khả năng diễn ra vào ngày 1/11/2026, trùng với ngày lễ quốc gia khi các trường học và chính quyền địa phương đều tham gia các sự kiện kỷ niệm, là không phù hợp.

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Quốc hội Bulgaria thông qua quyết định tổ chức cuộc bầu cử Tổng thống vào ngày 25/10/2026. (Ảnh: Reuters)

Trong khi đó, ông Petar Vitanov, lãnh đạo nhóm nghị sĩ đảng Bulgaria Tiến bộ khẳng định, Liên minh Chúng tôi tiếp tục thay đổi - Bulgaria Dân chủ (CC-DB) cùng đại diện các đảng khác đã nhất trí về ngày 25/10/2026 trong các cuộc thảo luận trước đó. Mục tiêu đặt ra là tổ chức cuộc bầu cử tổng thống càng sớm càng tốt và trong điều kiện thời tiết thuận lợi để khuyến khích tỷ lệ cử tri đi bầu cao hơn.

Theo Hiến pháp Bulgaria, cuộc bầu cử tổng thống phải được tổ chức không sớm hơn ba tháng và không muộn hơn hai tháng trước khi nhiệm kỳ của tổng thống đương nhiệm kết thúc. Nhiệm kỳ của Tổng thống Iliana Iotova sẽ kết thúc vào ngày 22/1/2027, do đó, việc chọn ngày 25/10/2026 hoàn toàn phù hợp với khung thời gian quy định. Tổng thống Bulgaria được cử tri trực tiếp bầu chọn với nhiệm kỳ 5 năm. Một ứng cử viên chỉ thắng cử khi nhận được hơn một nửa số phiếu hợp lệ, đồng thời tỷ lệ cử tri đi bầu phải vượt quá một nửa tổng số cử tri đủ điều kiện. Nếu không có ai đạt được điều kiện này ở vòng đầu, vòng hai sẽ được tổ chức trong vòng 7 ngày giữa hai ứng cử viên dẫn đầu. Người nhận được nhiều phiếu hơn ở vòng này sẽ trở thành tổng thống.

Trước đó, Tổng thống đương nhiệm Iliana Iotova tuyên bố sẽ tranh cử trong cuộc bầu cử sắp tới. Cho đến nay, chỉ có hai ứng cử viên chính thức công bố ý định tranh cử gồm bà Iliana Iotova và ông Nikolay Nenchev, chủ tịch Liên minh Nông dân Bulgaria. Dự kiến các ứng cử viên khác sẽ tham gia tranh cử gồm cựu Thủ tướng lâm thời Andrey Gyurov và Giáo sư Daniel Valchev.

Theo giới phân tích, cuộc bầu cử tổng thống ngày 25/10/2026 có ý nghĩa quan trọng đối với sự ổn định chính trị lâu dài của Bulgaria. Sau nhiều năm khủng hoảng với hàng loạt cuộc bầu cử quốc hội và chính phủ ngắn hạn, việc chọn người đứng đầu nhà nước mới sẽ quyết định sự cân bằng quyền lực giữa tổng thống và chính phủ đa số hiện tại.

Như Hoa/VOV-Praha
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