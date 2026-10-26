Bà Iotova dẫn trước sít sao ở vòng bỏ phiếu bầu cử Tổng thống Bulgaria



Ngày 25/10, theo các cuộc thăm dò ý kiến ​​cử tri sau vòng bỏ phiếu đầu tiên, liên danh giữa Tổng thống đương nhiệm Iliana Iotova và người đồng hành Kiril Valchev đang dẫn trước sít sao đối thủ gần nhất là liên danh Gyurov và Kandev khoảng 3 điểm phần trăm. Hai liên danh sẽ phải bước vào vòng hai để phân định thắng thua.

Theo kết quả thăm dò ý kiến ​​cử tri sau bầu cử của Alpha Research, bà Iotova nhận được 35,3% số phiếu ủng hộ, trong khi kết quả thăm dò của Cơ quan Xã hội học Myara cho thấy, bà Iotova nhận được 35,2% số phiếu bầu. Một cuộc khảo sát khác do Trend công bố ngay trước khi cuộc bỏ phiếu kết thúc cho biết, bà Iotova đạt 36,5% và ông Gyurov đạt 32,4% số phiếu bầu.

Bảng quảng cáo tranh cử của Tổng thống đương nhiệm Bulgaria Iliana Iotova và người đồng hành Kiril Valchev. Ảnh: Reuters

Cả 3 cuộc thăm dò đều cho thấy, liên danh của bà Iotova và ông Kiril Valchev đang dẫn đầu, đứng thứ hai là liên danh của cựu Thủ tướng lâm thời Andrey Gyurov và ông Kandev. Xếp ở vị trí thứ ba là liên danh Kostadin Kostadinov và Petar Volgin với 14,0% số phiếu ủng hộ. Các ứng cử viên còn lại đều nhận được dưới 4% số phiếu, trong khi có 4,8% cử tri lựa chọn không ủng hộ bất kỳ ai.

Theo Ủy ban Bầu cử Trung ương (CEC), tính đến 16 giờ ngày 25/10, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên toàn quốc chỉ đạt 16,04%. Con số này thấp hơn đáng kể so với mức 24,12% được ghi nhận cùng thời điểm trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2021.

Phát biểu trước báo giới sau khi bỏ phiếu, Tổng thống đương nhiệm Iotova cho biết, bà đã bỏ phiếu cho sự tiến bộ, hòa bình, ổn định và an ninh của Bulgaria, đồng thời kêu gọi chấm dứt sự chia rẽ và thù hận. Theo bà, vị tổng thống tiếp theo cần đoàn kết người dân và các thể chế, đồng thời giải quyết những thách thức lớn như nghèo đói, bất bình đẳng và chênh lệch dân số.

Về phần mình, ông Gyurov cho biết, lá phiếu của ông dành cho một Bulgaria quan tâm đến trẻ em và người lao động, những người tuân thủ pháp luật nhưng vẫn lo lắng về thu nhập và tương lai gia đình. Ông Gyurov kêu gọi xây dựng một đất nước Bulgaria phát triển theo tiêu chuẩn châu Âu, nơi người dân có thu nhập ổn định để an tâm sinh sống, còn nhà nước làm tròn trách nhiệm với công dân.

Theo quy định, để đắc cử, ứng cử viên tổng thống cần giành được hơn một nửa số phiếu hợp lệ, với điều kiện hơn một nửa tổng số cử tri đủ tư cách đã đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử. Nếu không có ứng cử viên nào giành được đa số tuyệt đối, vòng bỏ phiếu thứ hai sẽ được tổ chức trong vòng bảy ngày giữa hai ứng cử viên dẫn đầu.

Kết quả chính thức của vòng một sẽ được Ủy ban Bầu cử Trung ương công bố trong vòng 48 giờ sau khi bỏ phiếu kết thúc. Dự kiến, vòng bỏ phiếu thứ hai giữa bà Iotova và ông Gyurov sẽ diễn ra vào Chủ nhật tuần tới (1/11).