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Chốt danh sách 27 cặp ứng cử viên tranh cử Tổng thống Bulgaria

Thứ Tư, 06:25, 30/09/2026
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VOV.VN - Ngày 29/9, Ủy ban Bầu cử Trung ương (CEC) của Bulgaria đã chốt danh sách 27 cặp ứng cử viên tổng thống và phó tổng thống Bulgaria cho cuộc bầu cử ngày 25/10 tới.

Bà Stoyanka Balova - Phát ngôn viên Ủy ban Bầu cử Trung ương (CEC) Bulgaria cho biết, 27 cặp ứng cử viên tổng thống và phó tổng thống Bulgaria do 20 ủy ban sáng kiến và 7 đảng chính trị đề cử sẽ được ghi tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử ngày 25/10.

Bà Balova cũng nhắc cử tri rằng, hạn chót nộp đơn đăng ký bỏ phiếu ở nước ngoài là nửa đêm ngày 29/9. Những người bỏ lỡ hạn chót vẫn có thể bỏ phiếu tại điểm bỏ phiếu gần nhất, dự kiến được mở sau ngày 4/10.

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Người phát ngôn Ủy ban bầu cử Trung ương Bulgaria - Stoyanka Balova. Nguồn: euronews.bg

Tính đến chiều 29/9, đã có hơn 35.500 đơn đăng ký từ 72 quốc gia. Danh sách chính xác các quốc gia và địa điểm đặt điểm bỏ phiếu sẽ được xác định sau ngày 3/10. Điểm bỏ phiếu ở nước ngoài sẽ được mở tại những nơi có hơn 40 đơn đăng ký. Trong nước, Bulgaria dự kiến có 11.600 điểm bỏ phiếu, trong đó 9.311 điểm có hơn 300 cử tri đăng ký và dùng máy bỏ phiếu điện tử; các điểm có dưới 300 cử tri đăng ký sẽ dùng phiếu giấy. Số điểm bỏ phiếu cuối cùng vẫn chưa chốt, bởi tháng 10 còn thời hạn bổ sung cho điểm bỏ phiếu lưu động và điểm tại cơ sở y tế.

Công tác tổ chức đang được Ủy ban Bầu cử Trung ương (CEC) tích cực triển khai. Ủy ban này đã chốt quy cách in phiếu bầu giấy và các đặc điểm chống giả trên loại giấy chuyên dụng đưa vào máy bỏ phiếu điện tử. Việc chuẩn bị chương trình vận hành máy bỏ phiếu điện tử cũng đang được tiến hành. Ủy ban đã dành 200 máy cho chiến dịch hướng dẫn cử tri và dự kiến cài phiên bản thử nghiệm lên các máy này để người dân làm quen trước ngày bỏ phiếu.

Theo nhà xã hội học Parvan Simeonov, số cử tri đi bầu tổng thống Bulgaria ở hai cuộc bầu cử gần đây đã giảm mạnh, từ 3,9 triệu xuống còn khoảng 2,6 triệu người. Ông dự báo cuộc bầu cử ngày 25/10 có thể ghi nhận tỷ lệ đi bầu thấp, thậm chí xuống mức thấp kỷ lục, đồng thời khả năng phải tổ chức vòng hai là rất cao.

Theo quy định, tổng thống và phó tổng thống Bulgaria được bầu trực tiếp, nhiệm kỳ 5 năm. Một cặp ứng cử viên thắng ngay vòng một nếu đạt ít nhất 50% phiếu hợp lệ và tỷ lệ cử tri đi bầu đạt ít nhất 50%. Nếu không đủ điều kiện, hai cặp dẫn đầu sẽ tiếp tục tranh cử vòng hai.

Như Hoa/VOV-Praha
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