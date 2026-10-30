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Bhutan hứng lũ quét nghi do vỡ hồ băng, Ấn Độ khẩn cấp sơ tán dân

Thứ Sáu, 20:19, 30/10/2026
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VOV.VN - Bhutan đang khẩn trương ứng phó với trận lũ quét xảy ra tại huyện Gasa, miền Bắc nước này, trong khi một số khu vực thuộc các bang Tây Bengal và Assam của Ấn Độ được đặt trong tình trạng cảnh giác trước nguy cơ nước sông dâng cao. Nguyên nhân trận lũ ban đầu được cho có liên quan đến hiện tượng vỡ hồ băng.

Bhutan khẩn trương ứng phó lũ quét nghi do vỡ hồ băng

Trận lũ xảy ra tối 29/10, khi lượng nước lớn từ khu vực hồ băng Shintaphu bất ngờ đổ xuống sông Mo Chhu, kéo theo bùn đất và đá. Lũ quét đã phá hủy khu du lịch suối nước nóng Gasa Tshachu, cuốn trôi một số đoạn đường và làm hư hại cơ sở hạ tầng tại các huyện Gasa và Punakha.

Tuy nhiên, chính quyền Bhutan đã kịp thời sơ tán nhân viên, du khách và người dân tại các khu vực nguy hiểm. Việc chủ động di chuyển người dân trước khi dòng lũ tràn xuống được cho là yếu tố quan trọng giúp hạn chế thiệt hại về người. Trong khi đó, thiệt hại chủ yếu tập trung vào cơ sở hạ tầng, giao thông và các công trình ven sông. Tuy nhiên, công tác kiểm tra, đánh giá tại một số khu vực vẫn đang được tiếp tục.

bhutan hung lu quet nghi do vo ho bang, An Do khan cap so tan dan hinh anh 1
Hồ băng Shintaphu, Bhutan (Ảnh: Livemint).

Trước nguy cơ lũ tiếp tục ảnh hưởng đến khu vực hạ lưu, Trung tâm Thủy văn và Khí tượng quốc gia Bhutan đã tăng cường giám sát mực nước các con sông liên quan, đồng thời kích hoạt hệ thống còi cảnh báo. Nhà máy thủy điện Punatsangchhu-II cũng tạm dừng phát điện và triển khai các biện pháp phòng ngừa.

Hồ Shintaphu nằm trong danh sách 17 hồ băng tại Bhutan được xác định có nguy cơ tiềm ẩn. Cơ quan chức năng đang tiếp tục đánh giá nguyên nhân, quy mô thiệt hại và triển khai các biện pháp ứng phó.

Tại quốc gia láng giềng Ấn Độ, chính quyền nước này đã sơ tán hơn 10.000 người tại bang Tây Bengal và đặt nhiều khu vực thuộc bang Assam trong tình trạng cảnh giác cao sau khi xảy ra lũ quét do vỡ hồ băng tại Bhutan, khiến nước sông Sankosh có nguy cơ dâng cao đột ngột.

bhutan hung lu quet nghi do vo ho bang, An Do khan cap so tan dan hinh anh 2
Một đoạn đường tại Bhutan bị lũ quét (Ảnh: Reuters).

Tại bang Tây Bengal, hàng nghìn người dân ở các khu vực có nguy cơ ngập lụt, đã được đưa đến các điểm trú ẩn an toàn. Lực lượng ứng phó thảm họa, cảnh sát và nhân viên dân phòng được huy động để hỗ trợ sơ tán, chuẩn bị phương tiện cứu hộ và nhu yếu phẩm. Chính quyền cũng khuyến cáo người dân sống ven sông Sankosh và các nhánh sông di chuyển khỏi khu vực nguy hiểm.

Trong khi đó, tại bang Assam, chính quyền đặt các huyện Dhubri và Kokrajhar trong tình trạng cảnh giác, đồng thời theo dõi sát mực nước sông Sankosh.

Ủy ban Nước trung ương Ấn Độ đã phát cảnh báo đặc biệt sau khi nhận thông tin về sự cố hồ băng tại Bhutan, đồng thời cảnh báo nguy cơ nước lũ từ thượng nguồn tràn xuống các khu vực biên giới. Mặc dù những cập nhật ban đầu cho thấy dòng nước đang có dấu hiệu giảm và tình hình tại một số địa phương bước đầu ổn định, chính quyền Ấn Độ vẫn duy trì cảnh báo để đề phòng lũ tiếp tục ảnh hưởng đến các khu vực hạ lưu.

Đình Nam/VOV-New Delhi
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