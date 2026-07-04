Đằng sau câu chuyện Bhutan từ chối nhập xăng E20 của Ấn Độ

Theo các quan chức Bhutan, quyết định từ chối nhập xăng sinh học E20 từ Ấn Độ xuất phát từ những hạn chế về cơ sở hạ tầng. Phần lớn các bồn chứa nhiên liệu ngầm tại Bhutan đã được xây dựng từ nhiều năm trước. Trong điều kiện địa hình đồi núi và độ ẩm cao, các bồn chứa có nguy cơ thấm nước, khiến việc bảo quản xăng E20 trở nên khó khăn hơn so với xăng thông thường.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi chính thức ra mắt nhiên liệu E20 nhân dịp Tuần lễ Năng lượng Ấn Độ 2023

Các chuyên gia cho biết ethanol có đặc tính hút ẩm rất mạnh, dễ hấp thụ hơi nước từ môi trường thông qua các khe hở, hiện tượng ngưng tụ hoặc rò rỉ trong quá trình lưu trữ. Khi lượng nước vượt quá ngưỡng cho phép, hỗn hợp sinh học có thể xảy ra hiện tượng “phân tách pha”, trong đó ethanol kết hợp với nước và lắng xuống đáy bồn chứa, còn phần xăng phía trên mất đi tỷ lệ ethanol tiêu chuẩn.

Đại diện Công ty Tashi BOD – đơn vị phân phối nhiên liệu lớn nhất Bhutan – cho biết các trạm xăng của nước này hiện chưa được thiết kế để lưu trữ nhiên liệu pha ethanol. Nếu muốn triển khai E20 trong tương lai, Bhutan sẽ phải thay thế phần lớn các bồn chứa ngầm, nâng cấp hệ thống vận chuyển, đồng thời bảo đảm toàn bộ chuỗi cung ứng nhiên liệu không bị xâm nhập bởi hơi ẩm hoặc nước.

Về phía Ấn Độ, việc Bhutan từ chối nhập E20 được xem là một thách thức đối với nỗ lực mở rộng chương trình nhiên liệu sinh học ra khu vực. Tuy nhiên, tác động thực tế được đánh giá không lớn, bởi chương trình pha trộn ethanol của Ấn Độ chủ yếu phục vụ nhu cầu trong nước. Chính phủ Ấn Độ khẳng định chương trình E20 đã được kiểm chứng khoa học và các nghiên cứu của Hiệp hội Nghiên cứu Ô tô Ấn Độ (ARAI) phối hợp với Tập đoàn Dầu khí Ấn Độ cho thấy xăng E20 không gây ảnh hưởng đến khả năng vận hành của các phương tiện tương thích.

Ấn Độ hiện là một trong những quốc gia thúc đẩy mạnh việc sử dụng ethanol nhằm giảm phụ thuộc vào dầu thô nhập khẩu, cắt giảm phát thải khí nhà kính và tạo đầu ra cho nông sản như mía và ngô. Tuy nhiên, quyết định của Bhutan cũng cho thấy quá trình chuyển đổi sang nhiên liệu sạch không chỉ phụ thuộc vào chính sách hay nguồn cung, mà còn đòi hỏi các quốc gia phải đầu tư đồng bộ vào hạ tầng lưu trữ, vận chuyển và phân phối nhiên liệu trước khi có thể triển khai trên diện rộng.