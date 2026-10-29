Bão Arnab gây thiệt hại tại Ấn Độ, Nepal cảnh báo nguy cơ thiên tai

Mặc dù bão đang suy yếu, hoàn lưu tiếp tục gây mưa lớn tại nhiều khu vực của Ấn Độ, đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ quét và lở tuyết tại Nepal trong những ngày tới.

Bão Arnab đổ bộ Ấn Độ. Ảnh: AP

Theo giới chức Ấn Độ, bão Arnab đổ bộ vào bang Andhra Pradesh sáng qua (28/10), mang theo mưa lớn và gió mạnh, làm hư hại ít nhất 15.000 cột điện, nhiều cây xanh bị bật gốc, nhà cửa bị hư hại, gây mất điện và gián đoạn giao thông tại nhiều địa phương. Một tàu hàng chở 20 thuyền viên vẫn mắc cạn ngoài khơi do biển động.

Trước khi bão đổ bộ, chính quyền hai bang ven biển Andhra Pradesh và Odisha của Ấn Độ đã sơ tán hơn 180.000 người đến nơi an toàn, đồng thời huy động lực lượng cứu hộ khắc phục hậu quả và khôi phục các dịch vụ thiết yếu.

Mặc dù đã suy yếu thành vùng áp thấp, hoàn lưu bão tiếp tục gây mưa tại nhiều bang miền Đông và miền Trung Ấn Độ, làm gia tăng nguy cơ ngập lụt và sạt lở đất. Trong khi đó, tại Nepal, Cục Khí tượng và Thủy văn nước này cảnh báo ảnh hưởng của hoàn lưu bão có thể gia tăng từ chiều 29/10 đến ngày 31/10, gây mưa lớn, dông lốc tại nhiều địa phương và tuyết rơi tại các khu vực núi cao. Cơ quan Du lịch Nepal khuyến cáo du khách hạn chế hoạt động leo núi, đi bộ đường dài tại dãy Himalaya do nguy cơ bão và lở tuyết.

Giới chức hai nước tiếp tục theo dõi diễn biến thời tiết, cảnh báo người dân chủ động phòng tránh thiên tai và hạn chế di chuyển tại những khu vực có nguy cơ cao trong những ngày tới.