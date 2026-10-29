Ấn Độ bắt lại toàn bộ 17 tù nhân sau vụ vượt ngục táo bạo

Trước đó, vụ vượt ngục xảy ra lúc 22h30 tối 26/10 tại nhà tù Thekkampatti ở Ấn Độ khi một tù nhân giả vờ lên cơn động kinh, khiến các bạn tù đồng loạt kêu cứu. Khi nhân viên nhà tù đến kiểm tra, nhóm tù nhân bất ngờ khống chế người này, tấn công hai lính canh khác, lấy chìa khóa mở cổng và bỏ trốn.

Cảnh sát bang Tamil Nadu của Ấn Độ. Ảnh: PTI

Ngay sau vụ việc, cảnh sát bang Tamil Nadu triển khai chiến dịch truy bắt quy mô lớn, huy động các đội đặc nhiệm, phân tích hình ảnh camera an ninh và sử dụng máy bay không người lái để tìm kiếm tại các khu vực rừng gần nhà tù. Sau 36 giờ, toàn bộ 17 tù nhân đã bị bắt lại hoặc tự đầu hàng và được chuyển đến các cơ sở giam giữ an ninh cao.

Vụ vượt ngục làm dấy lên lo ngại về tình trạng quá tải và những lỗ hổng an ninh trong hệ thống nhà tù Ấn Độ. Theo cảnh sát, nhà tù quận Theni đang giam giữ 334 người, vượt xa sức chứa thiết kế 200 người, trong khi thời điểm xảy ra vụ việc chỉ có bốn nhân viên canh gác làm nhiệm vụ.

Tình trạng thiếu nhân lực và quá tải được cho là đã khiến lực lượng chức năng không kịp kiểm soát tình hình. Chính quyền bang Tamil Nadu đã đình chỉ công tác chín nhân viên để điều tra trách nhiệm, đồng thời yêu cầu rà soát các biện pháp bảo đảm an ninh tại các cơ sở giam giữ.