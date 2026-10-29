English
/ THẾ GIỚI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ấn Độ bắt lại toàn bộ 17 tù nhân sau vụ vượt ngục táo bạo

Thứ Năm, 20:59, 29/10/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Hôm nay (29/10), cảnh sát bang Tamil Nadu, miền Nam Ấn Độ cho biết đã bắt lại toàn bộ 17 tù nhân trốn khỏi một nhà tù tại quận Theni sau chiến dịch truy tìm kéo dài 36 giờ.

Trước đó, vụ vượt ngục xảy ra lúc 22h30 tối 26/10 tại nhà tù Thekkampatti ở Ấn Độ khi một tù nhân giả vờ lên cơn động kinh, khiến các bạn tù đồng loạt kêu cứu. Khi nhân viên nhà tù đến kiểm tra, nhóm tù nhân bất ngờ khống chế người này, tấn công hai lính canh khác, lấy chìa khóa mở cổng và bỏ trốn.

An Do bat lai toan bo 17 tu nhan sau vu vuot nguc tao bao hinh anh 1
Cảnh sát bang Tamil Nadu của Ấn Độ. Ảnh: PTI

Ngay sau vụ việc, cảnh sát bang Tamil Nadu triển khai chiến dịch truy bắt quy mô lớn, huy động các đội đặc nhiệm, phân tích hình ảnh camera an ninh và sử dụng máy bay không người lái để tìm kiếm tại các khu vực rừng gần nhà tù. Sau 36 giờ, toàn bộ 17 tù nhân đã bị bắt lại hoặc tự đầu hàng và được chuyển đến các cơ sở giam giữ an ninh cao.

Vụ vượt ngục làm dấy lên lo ngại về tình trạng quá tải và những lỗ hổng an ninh trong hệ thống nhà tù Ấn Độ. Theo cảnh sát, nhà tù quận Theni đang giam giữ 334 người, vượt xa sức chứa thiết kế 200 người, trong khi thời điểm xảy ra vụ việc chỉ có bốn nhân viên canh gác làm nhiệm vụ.

Tình trạng thiếu nhân lực và quá tải được cho là đã khiến lực lượng chức năng không kịp kiểm soát tình hình. Chính quyền bang Tamil Nadu đã đình chỉ công tác chín nhân viên để điều tra trách nhiệm, đồng thời yêu cầu rà soát các biện pháp bảo đảm an ninh tại các cơ sở giam giữ.

Lê Dũng/VOV-New Delhi
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bão Arnab đổ bộ bờ biển miền Đông Ấn Độ
Bão Arnab đổ bộ bờ biển miền Đông Ấn Độ

VOV.VN - Ít nhất 3 người thiệt mạng, hàng trăm ngôi nhà bị hư hại và mùa màng bị tàn phá nặng nề khi một cơn bão mạnh đổ bộ từ Vịnh Bengal vào bờ biển miền Đông Ấn Độ trong ngày 28/10, mang theo mưa lớn và gió giật mạnh.

Bão Arnab đổ bộ bờ biển miền Đông Ấn Độ

Bão Arnab đổ bộ bờ biển miền Đông Ấn Độ

VOV.VN - Ít nhất 3 người thiệt mạng, hàng trăm ngôi nhà bị hư hại và mùa màng bị tàn phá nặng nề khi một cơn bão mạnh đổ bộ từ Vịnh Bengal vào bờ biển miền Đông Ấn Độ trong ngày 28/10, mang theo mưa lớn và gió giật mạnh.

Ấn Độ thông qua kế hoạch mua sắm quốc phòng hơn 22 tỷ USD
Ấn Độ thông qua kế hoạch mua sắm quốc phòng hơn 22 tỷ USD

VOV.VN - Ngày 26/10, Hội đồng Mua sắm Quốc phòng Ấn Độ (DAC) đã phê duyệt về nguyên tắc các đề xuất mua sắm trang thiết bị quân sự trị giá khoảng 22 tỷ USD, nhằm hiện đại hóa và nâng cao năng lực sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng vũ trang. Đáng chú ý, khoảng 82% giá trị mua sắm dự kiến dành cho các doanh nghiệp quốc phòng trong nước.

Ấn Độ thông qua kế hoạch mua sắm quốc phòng hơn 22 tỷ USD

Ấn Độ thông qua kế hoạch mua sắm quốc phòng hơn 22 tỷ USD

VOV.VN - Ngày 26/10, Hội đồng Mua sắm Quốc phòng Ấn Độ (DAC) đã phê duyệt về nguyên tắc các đề xuất mua sắm trang thiết bị quân sự trị giá khoảng 22 tỷ USD, nhằm hiện đại hóa và nâng cao năng lực sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng vũ trang. Đáng chú ý, khoảng 82% giá trị mua sắm dự kiến dành cho các doanh nghiệp quốc phòng trong nước.

 
QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ