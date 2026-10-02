Biểu tình học sinh, sinh viên lan rộng, Thủ tướng Pháp triệu tập họp khẩn

Khởi phát từ một số trường trung học tại thủ đô Paris hồi cuối tháng 9, ngọn lửa phản đối đã nhanh chóng lan rộng sang hàng loạt đô thị lớn như Lille, Strasbourg, Marseille, Nantes hay Rennes. Đáng lo ngại, phong trào hiện đã lan sang các giảng đường đại học.

Chỉ riêng trong sáng 1/10 đã có khoảng 340 điểm bãi khóa và tuần hành, khiến 169 trường trung học bị phong tỏa hoàn toàn - Ảnh: Reuters

Theo các cơ quan chức năng, chỉ riêng trong sáng 1/10 đã có khoảng 340 điểm bãi khóa và tuần hành, khiến 169 trường trung học bị phong tỏa hoàn toàn. Tâm điểm là vùng Île-de-France với hơn 200 cơ sở giáo dục bị gián đoạn hoạt động. Liên đoàn Sinh viên Pháp cho biết phong trào biểu tình cũng đã xuất hiện tại khoảng 30 cơ sở đại học. Người biểu tình phản đối tình trạng thiếu giáo viên và nhân viên, lớp học quá tải, cơ sở vật chất xuống cấp và áp lực thi cử gia tăng; đồng thời đòi hỏi chính phủ phải tăng ngân sách đào tạo và duy trì các khoản trợ cấp sinh hoạt.

Tại nhiều nơi, biểu tình đã biến tướng thành bạo lực và đập phá. Nghiêm trọng nhất là tại Marseille, một hiệu trưởng đã bị nhóm quá khích tưới xăng lên người và một xe cứu hỏa bị thiêu rụi; trong khi tại Nantes, một đám cháy lớn cũng bùng lên ở trường trung học địa phương. Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nuñez cho biết, đã có 625 người bị tạm giữ và ít nhất 83 cảnh sát, hiến binh bị thương trong các vụ việc liên quan đến phong tỏa trường học.

Trước diễn biến trên, Thủ tướng Sébastien Lecornu đã triệu tập cuộc họp khẩn liên Bộ; đồng thời yêu cầu các Bộ trưởng hạn chế công tác trong những ngày tới để tập trung xử lý tình hình. Bộ trưởng Giáo dục Édouard Geffray cho biết sẽ tăng cường đối thoại và thiết lập một nền tảng tham vấn nhằm tiếp nhận kiến nghị của học sinh.

Làn sóng biểu tình diễn ra đúng thời điểm Chính phủ Pháp công bố dự thảo ngân sách năm 2027 và đang chịu sức ép kiểm soát thâm hụt, nợ công. Việc phong trào từ các trường trung học bắt đầu lan sang đại học đang làm gia tăng lo ngại các hoạt động phản đối có thể tiếp tục mở rộng trong những ngày tới.