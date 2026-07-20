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Biểu tình quy mô lớn bảo vệ Hiến pháp hòa bình của Nhật Bản

Thứ Hai, 11:10, 20/07/2026
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VOV.VN - Mong muốn sửa đổi Hiến pháp của Chính phủ Nhật Bản đương nhiệm tiếp tục vấp phải những rào cản mang tính truyền thống, nhưng rất khó vượt qua.

 

Đêm 19/7, tại khu vực xung quanh tòa nhà Quốc hội Nhật Bản ở trung tâm thủ đô Tokyo, đã xảy ra một cuộc biểu tình với quy mô lên tới 25.000 người. Những người biểu tình giơ cao các biểu ngữ và hô vang các khẩu hiệu đòi giữ nguyên Điều 9 Hiến pháp - điều luật không cho phép Nhật Bản tổ chức hoặc tham gia chiến tranh. Có thời điểm dòng người biểu tình tràn xuống cả xa lộ, khiến lực lượng cảnh sát phải can thiệp.

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Liên tục xảy ra các cuộc biểu tình để bảo vệ Hiến pháp Nhật Bản. Ảnh: NHK

Trước đó, trong giai đoạn trước và sau dịp kỷ niệm Ngày Hiến pháp Nhật Bản 3/5, tại Tokyo và nhiều thành phố khác cũng đã liên tục xảy ra các cuộc biểu tình quy mô lớn, với những yêu sách tương tự. Đồng thời, diễn ra các cuộc mít tinh của đông đảo những người ủng hộ sửa đổi Hiến pháp, tạo ra một không khí chia rẽ sâu sắc trong lòng xã hội Nhật Bản. Sự chia rẽ này còn sâu sắc hơn trong nội bộ giới chính trị, nhưng cả hai bên vẫn chưa tìm được tiếng nói chung.

Hiện nay, Chính phủ của Thủ tướng Takaichi Sanae đang không ngừng khẳng định mong muốn sửa đổi Hiến pháp Nhật Bản hiện hành và triển khai nhiều bước đi cụ thể như thúc đẩy thảo luận tại Quốc hội về điều khoản liên quan tình trạng khẩn cấp và Điều 9 Hiến pháp, sửa đổi Luật trưng cầu dân ý hướng tới chuẩn bị các điều kiện cho bỏ phiếu… Tuy nhiên, cứ mỗi lần đến thời điểm quan trọng, các nỗ lực này lại vấp phải những rào cản mang tính truyền thống, nhưng rất khó vượt qua.

Điều 9 Hiến pháp Nhật Bản quy định “Nhật Bản từ bỏ chiến tranh, không duy trì quân đội cũng như các tiềm lực chiến tranh khác”. Từ trước đến nay, điều luật này luôn được coi là niềm tự hào, là biểu tượng hòa bình của Nhật Bản và là “thành trì bất khả xâm phạm”, khi mọi nỗ lực sửa đổi đều vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ phía người dân dưới nhiều hình thức

Toàn văn nội dung Điều 9 Hiến pháp Nhật Bản

CHƯƠNG 2: TỪ BỎ CHIẾN TRANH

Điều 9:

(1)  Nhân dân Nhật Bản hy vọng và cầu mong một nền hòa bình thế giới lấy chính nghĩa và trật tự làm nền tảng tư tưởng cơ bản, vĩnh viễn từ bỏ quyền lực nhà nước về việc phát động chiến tranh, từ bỏ việc đe dọa sử dụng vũ lực và sử dụng vũ lực để giải quyết các tranh chấp quốc tế.

(2)  Để đạt được mục tiêu nêu trên, Nhật Bản sẽ không có Lục quân, Hải quân, Không quân cùng các sức mạnh chiến tranh khác. Nhật Bản không công nhận quyền giao chiến (với nước khác) của nước mình.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo
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