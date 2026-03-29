  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Biểu tình “No King” diễn ra trên toàn nước Mỹ phản đối Tổng thống Trump

Chủ Nhật, 05:19, 29/03/2026
VOV.VN - Hàng triệu người đã xuống đường tại hơn 3.000 thành phố và thị trấn trên khắp nước Mỹ trong ngày 28/3 để tham gia các cuộc biểu tình thuộc phong trào “No King”, nhằm phản đối Tổng thống Donald Trump và các chính sách của chính quyền hiện nay.

Theo các nhà tổ chức, đây có thể là một trong những cuộc biểu tình lớn nhất kể từ đầu nhiệm kỳ của ông Trăm. Phong trào “No King” được khởi xướng từ tháng 10 năm ngoái, với mục tiêu gửi thông điệp phản đối điều mà họ gọi là “tình trạng hỗn loạn kéo dài” trong hoạt động điều hành của chính quyền.

bieu tinh no king dien ra tren toan nuoc my phan doi tong thong trump hinh anh 1
Biểu tình No King tại Washington

Người biểu tình bày tỏ phản đối nhiều vấn đề, từ việc sử dụng lực lượng liên bang trong thực thi luật nhập cư, các vụ việc gây tranh cãi liên quan đến lực lượng thực thi pháp luật, cho tới chính sách đối ngoại, đặc biệt là cuộc xung đột với Iran. Các thành viên của liên minh tổ chức biểu tình cho rằng người dân Mỹ đang ngày càng lên tiếng trước những chính sách mà họ cho là gây chia rẽ và bất ổn.

bieu tinh no king dien ra tren toan nuoc my phan doi tong thong trump hinh anh 2
Hàng vạn người tập trung tại khu vực trung tâm thủ đô Washington để biểu tình phản đối.

Các cuộc biểu tình diễn ra trong không khí hòa bình, không ghi nhận các vụ bạo lực đáng kể. Người tham gia mang theo biểu ngữ, hô khẩu hiệu và tổ chức các hoạt động tập thể nhằm thể hiện quan điểm chính trị.

Theo ban tổ chức, hơn 3.200 sự kiện đã được lên kế hoạch trên khắp nước Mỹ, với quy mô dự kiến vượt qua đợt biểu tình hồi tháng 10 năm ngoái, khi có hơn 7 triệu người tham gia. Các tổ chức tham gia liên minh bao gồm Liên đoàn Tự do Dân sự Mỹ (ACLU), Mạng lưới Hành động Quốc gia và Liên đoàn Giáo viên Mỹ.

Quang Trung/VOV-Washington
Tin liên quan

Tổng thống Donald Trump nói về vai trò “kiến tạo hòa bình”

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump dự báo kinh tế sẽ phục hồi mạnh sau xung đột Iran, đồng thời nhấn mạnh vai trò của mình như một “người kiến tạo hòa bình” và thúc đẩy ổn định tại Trung Đông.

Tổng thống Trump đe dọa cắt giảm chi phí bảo vệ NATO vì vấn đề Iran

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump cho biết Washington có thể xem xét cắt giảm chi tiêu dành cho việc bảo vệ các đồng minh NATO, sau khi một số quốc gia châu Âu không đáp ứng lời kêu gọi hỗ trợ của ông trong chiến dịch nhằm vào Iran.

Tổng thống Trump bất ngờ gọi Eo biển Hormuz là "Eo biển Trump"

VOV.VN - Tổng thống Donald Trump đã gây chú ý khi bất ngờ gọi Eo biển Hormuz là “Eo biển Trump” trong bài phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh FII Priority Summit ở Miami Beach, bang Florida hôm 27/3

Hồ sơ