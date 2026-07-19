Bộ Ngoại giao Mỹ đưa ra cảnh báo đi lại toàn cầu

Bộ Ngoại giao Mỹ khuyến cáo người Mỹ trên toàn thế giới, đặc biệt là những người ở Trung Đông, nên hết sức thận trọng, theo dõi diễn biến địa phương và tuân thủ các cảnh báo an ninh do đại sứ quán hoặc lãnh sự quán Mỹ gần nhất ban hành.

Một tên lửa của Mỹ rời bệ phóng trong đợt tấn công Iran ngày 12/7 (Ảnh: Reuters)

Cảnh báo cho biết việc hủy chuyến bay và đóng cửa không phận định kỳ có thể làm gián đoạn việc đi lại khi xung đột tiếp diễn.

Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cảnh báo rằng các cơ sở ngoại giao của Mỹ, bao gồm cả những cơ sở bên ngoài khu vực Trung Đông, đã bị nhắm mục tiêu; đồng thời cảnh báo rằng các nhóm ủng hộ Iran có thể nhắm mục tiêu vào các lợi ích khác của Mỹ ở nước ngoài hoặc các địa điểm có liên quan đến người Mỹ. Cơ quan này cũng khuyến khích người Mỹ đi du lịch nước ngoài đăng ký Chương trình Đăng ký Du khách Thông minh (STEP) để nhận các cảnh báo an ninh mới nhất và xem xét các khuyến cáo du lịch trước khi khởi hành.

Đợt bùng phát xung đột quân sự giữa Mỹ và Iran đã kéo dài sang ngày thứ 8 liên tiếp. Bộ Tư lệnh Trung tâm (CENTCOM) của quân đội Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông xác nhận 2 binh sỹ Mỹ thiệt mạng và 1 người mất tích trong vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Iran vào lãnh thổ Jordan ngày 17/7.