Mỹ lại tấn công Iran, giao tranh bước sang ngày thứ 8 liên tiếp



Thông báo vừa công bố của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông (CENTCOM) cho biết, đợt tập kích mới được tiến hành theo lệnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Mục tiêu nhằm trừng phạt vụ Iran tấn công vào Jordan khiến binh sỹ Mỹ thiệt mạng, đồng thời tiếp tục làm suy yếu năng lực đe dọa của Iran đối với các tàu thương mại tại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, các thông tin liên quan khác về đòn không kích, chưa được công bố.

Một cây cầu bị hư hại sau các cuộc không kích của Mỹ diễn ra ngày 17/7 tại tỉnh Hormozgan, ở miền Nam Iran - Ảnh: Getty Images

Trước đó, CENTCOM tối 18/7 xác nhận, có 2 lính Mỹ tử trận và 1 quân nhân mất tích trong vụ tấn công tên lửa đạn đạo của Iran vào Jordan ngày 17/7. Đây là lần đầu tiên trong giai đoạn ngừng bắn, Mỹ thừa nhận có binh sỹ thiệt mạng trong đòn tấn công của Iran.

Cho đến đầu giờ sáng nay, Iran chưa đưa ra thông báo về hoạt động tấn công của quân đội Mỹ. Tương tự, truyền thông khu vực cũng chưa có báo cáo về hoạt động quân sự bất thường ở cả Iran, trên vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz.