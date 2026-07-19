Nóng thế giới ngày 19/7: Iran trả đũa, tấn công loạt căn cứ Mỹ tại Trung Đông

Mỹ tập kích và điều thêm khí tài đến Israel: Bất chấp kêu gọi và cảnh báo quốc tế, đêm 17/7, quân đội Mỹ tiếp tục tấn công vào Iran. Đây là đêm thứ 7 liên tiếp, lực lượng Mỹ không kích vào Iran, đánh dấu bước leo thang nghiêm trọng chưa từng có giữa hai bên kể từ sau lệnh ngừng bắn ngày 8/4. Thông báo công bố trên mạng xã hội X của Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông (CENTCOM) cho biết, lực lượng Mỹ đã phát động đợt tấn công mới vào Iran trong đêm thứ 7 liên tiếp. Chiến dịch được tiến hành theo lệnh của Tổng tư lệnh quân đội Mỹ, nhằm tiếp tục làm suy yếu năng lực quân sự của Iran.

Ngay sau thông báo của CENTCOM, truyền thông Iran báo cáo về một loạt vụ nổ lớn tại tỉnh Bushehr, thành phố Sirik và khu vực đảo Qeshm gần eo biển Hormuz. Tuy nhiên, các thông tin liên quan khác, chưa được công bố.

Các vụ nổ tại một địa điểm chưa được xác định, trong bối cảnh Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ cho biết đang tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran, ngày 18/7/2026. Ảnh: Reuters

Xung đột Mỹ - Iran leo thang: Ai sẽ phải quay lại bàn đàm phán trước?: Cả Mỹ và Iran đều đối mặt áp lực lớn về kinh tế, quân sự và chính trị. Giới phân tích cho rằng những sức ép này có thể quyết định bên nào buộc phải quay lại bàn đàm phán trước. Sau gần một tuần liên tiếp không kích và đáp trả lẫn nhau, xung đột giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang, lan rộng tới các mục tiêu ở khu vực Vùng Vịnh và Jordan. Cả Washington và Tehran đều tuyên bố biên bản ghi nhớ (MoU) ký hồi tháng 6 về gia hạn lệnh ngừng bắn và nối lại đối thoại đã không còn hiệu lực, song vẫn để ngỏ khả năng nối lại các nỗ lực ngoại giao.

>>> Xung đột Mỹ - Iran leo thang: Ai sẽ phải quay lại bàn đàm phán trước?

Iran cảnh báo trả đũa toàn diện nếu Mỹ tiếp tục không kích: Iran cảnh báo sẽ phát động chiến dịch trả đũa toàn diện nếu Mỹ tiếp tục các cuộc không kích trong những ngày tới. Tuyên bố được đưa ra khi Washington tấn công Iran ngày thứ bảy liên tiếp, còn Tehran gia tăng các đòn đáp trả nhằm vào các đồng minh của Mỹ. Ông Mohsen Rezaei, một quan chức cấp cao của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) và là cố vấn quân sự của Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei ngày 17/7 cảnh báo Mỹ sẽ phải đối mặt với một “chiến dịch tấn công toàn diện” nếu tiếp tục tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran.

“Nếu các cuộc tấn công của Mỹ tiếp diễn thêm hai hoặc ba ngày nữa, chúng tôi sẽ bước vào giai đoạn triển khai các hoạt động tấn công quy mô toàn diện”, Đài Phát thanh - Truyền hình Nhà nước Iran (IRIB) dẫn lời ông Rezaei trong một cuộc phỏng vấn. Những phát biểu này được đưa ra khi Mỹ không kích Iran sang ngày thứ bảy liên tiếp, còn Tehran gia tăng các đòn đáp trả nhằm vào các đồng minh của Washington.

Hai tàu chở dầu bốc cháy, Iran cảnh báo eo biển Hormuz cực kỳ nguy hiểm: Hãng thông tấn nhà nước Iran dẫn thông tin từ Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đưa tin rạng sáng 18/7, hai tàu chở dầu đã bốc cháy sau khi cố gắng đi qua một tuyến hàng hải tại eo biển Hormuz được cho là có gài thủy lôi. Trong một tuyên bố, IRGC mô tả tuyến đường thủy này là “hiện cực kỳ nguy hiểm và đã bị phong tỏa hoàn toàn. Trong khi đó, quân đội Mỹ cho biết đã phát động một đợt không kích mới nhằm vào Iran trong ngày 17/7.

Iran tuyên bố tấn công loạt căn cứ Mỹ tại Trung Đông để trả đũa: Iran sáng 18/7 thông báo đã tấn công các căn cứ Mỹ tại 3 nước trong khu vực, nhằm trả đũa chiến dịch tập kích mới nhất trong đêm của Washington. Iran đồng thời tuyên bố đã ngăn chặn nhiều tàu hàng định tìm cách vượt qua eo biển Hormuz mà không xin phép.

Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) khẳng định tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái của lực lượng này đã đánh trúng và gây hư hại nghiêm trọng cho các căn cứ Mỹ tại Jordan, Kuwait và Bahrain. Tại Kuwait, các vũ khí của Iran đã đánh trúng một số kho chứa đạn bên trong căn cứ không quân Al-Salem mà quân đội Mỹ sử dụng.

Mỹ “tuyển” UAV tầm xa cho tàu sân bay, báo hiệu thay đổi mô hình tác chiến: Hải quân Mỹ đang tìm kiếm một thế hệ máy bay không người lái (UAV) mới có năng lực tấn công mục tiêu ở khoảng cách ít nhất 1.000 hải lý mà không cần tiếp nhiên liệu trên không. Kế hoạch này sẽ thay đổi mô hình chiến tranh hải quân trong tương lai. Bộ Tư lệnh Hệ thống Không quân Hải quân Mỹ (NAVAIR) ngày 14/7 đã gửi yêu cầu tới các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng về các ý tưởng cho một dòng máy bay không người lái mới có khả năng hoạt động trên các tàu sân bay hạt nhân lớp Nimitz và lớp Gerald R. Ford. Yêu cầu này nằm trong chiến lược “Không đoàn Tương lai” (Air Wing of the Future) và sáng kiến “Hạm đội Vàng” (Golden Fleet) của Hải quân Mỹ.

Mỹ công bố video không kích tháp giám sát hàng hải của Iran gần eo biển Hormuz: Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 17/7 công bố một đoạn video mà cơ quan này cho biết ghi lại cuộc không kích nhằm vào tháp giám sát hàng hải tại cảng Kalantari của Iran, nằm trên bờ biển Vịnh Oman. Theo CENTCOM, tháp giám sát này được Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) sử dụng để theo dõi và xác định mục tiêu là các tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz. Cơ quan này cho rằng việc phá hủy tháp giám sát sẽ góp phần bảo vệ quyền tự do hàng hải tại tuyến đường thủy chiến lược này.

CENTCOM bác thông tin tàu chở dầu trúng thủy lôi ở eo biển Hormuz: Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) bác bỏ tuyên bố của Iran về việc hai tàu chở dầu phát nổ do trúng thủy lôi tại eo biển Hormuz, đồng thời khẳng định thông tin này là “sai sự thật”. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) ngày 17/7 bác bỏ tuyên bố của Iran cho rằng hai tàu chở dầu đã phát nổ sau khi trúng thủy lôi khi tìm cách đi qua eo biển Hormuz. Trên mạng xã hội X, CENTCOM nêu rõ: “Cũng như phần lớn các tuyên bố của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), thông tin này là sai sự thật”.

Nga tăng cường tập kích các cảng Biển Đen của Ukraine: Ngày 17/7, Nga tiếp tục tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào hai thành phố cảng của Ukraine trên Biển Đen, trong bối cảnh Moscow gia tăng sức ép lên các tuyến vận tải thương mại chiến lược của Kiev. Theo giới chức Ukraine, một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Nga nhằm vào cơ sở hạ tầng cảng ở thành phố Mykolaiv, miền Nam Ukraine, đã làm hư hại 3 tàu. Lực lượng của Nga cũng tiến hành một cuộc tập kích khác nhằm vào thành phố Odessa - nơi có cảng biển lớn nhất của Ukraine. Thống đốc tỉnh Odessa Oleh Kiper cho biết, một tàu treo cờ Quần đảo Marshall đang neo tại cảng trong khu vực bị hư hại và bùng phát hỏa hoạn.

Ukraine biến kinh nghiệm chống UAV thành “mặt hàng xuất khẩu”: Ukraine đã tích lũy lượng lớn kinh nghiệm đối phó các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) sau hơn 4 năm xung đột. Khi UAV ngày càng được sử dụng trong các cuộc xung đột ở Trung Đông, Kiev bắt đầu xuất khẩu thiết bị, chia sẻ kinh nghiệm tác chiến và hợp tác sản xuất với các đồng minh nhằm thu về lợi ích kinh tế, quân sự và ngoại giao.

“Ukraine đã có được một lượng lớn kinh nghiệm được đánh đổi bằng máu”, ông Stanislav Hryshyn, Giám đốc chiến lược của General Cherry - một trong những nhà sản xuất UAV đánh chặn lớn của Ukraine - cho biết.

Hơn 40 người chết và mất tích trong vụ sạt lở đất ở Trùng Khánh, Trung Quốc: Ngày 17/7, một vụ sạt lở đất nghiêm trọng đã xảy ra ở huyện Bành Thủy, thành phố Trùng Khánh, khiến hơn 40 người thiệt mạng và mất tích. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã ra phải ra chỉ thị, yêu cầu tiến hành tìm kiếm và cứu hộ khoa học, ngăn ngừa thảm họa thứ cấp và điều trị cho người bị thương.

Hiện trường vụ sạt lở đất ở Trùng Khánh. Ảnh: Jiemian News

Vụ sạt lở đất xảy ra vào khoảng 9h10 sáng 17/7 khiến nhiều người bị vùi lấp và mất tích. Thông tin từ một cuộc họp báo tổ chức cùng ngày tại hiện trường cứu hộ ở huyện Bành Thủy cho biết, tính đến 6h30 chiều ngày 17/7, có 18 người đã được cứu sống, trong khi 8 người thiệt mạng và hiện vẫn còn 34 người mất tích.

Căn cứ người Kurd ở miền Bắc Iraq bị tập kích khiến 9 người thiệt mạng: Ít nhất 9 người được báo cáo đã thiệt mạng trong cuộc tấn công bằng tên lửa vào máy bay không người lái (UAV) nhằm vào một cơ sở của lực lượng người Kurd chống Iran ở miền Bắc Iraq sáng 17/7. Theo các nguồn tin khu vực, toàn bộ 9 người thiệt mạng trong cuộc tấn công, đều là thành viên nhóm người Kurd hoạt động chống Iran. Nhóm này cáo buộc đòn tập kích do Iran tiến hành, song không cung cấp bằng chứng chứng minh.