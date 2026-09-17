Quốc hội Mỹ đã thông qua dự luật cho phép Tổng thống Donald Trump áp thuế đối với những nước mua năng lượng Nga, đồng thời mở rộng các biện pháp trừng phạt nhằm vào Moscow liên quan xung đột Ukraine.

Dự luật được Hạ viện thông qua ngày 16/9 với 262 phiếu thuận và 159 phiếu chống. Trong số những người ủng hộ có 58 nghị sĩ Dân chủ, trong khi 7 nghị sĩ Cộng hòa bỏ phiếu chống. Trước đó, Thượng viện đã thông qua dự luật vào ngày 7/8 với tỷ lệ 86-11. Dự luật hiện được chuyển tới Tổng thống Donald Trump để xem xét ký thành luật.

Mỹ thông qua dự luật siết trừng phạt Nga, nhắm vào dầu khí và quốc phòng. Ảnh: Reuters.

Dự luật có tên Đạo luật Lindsey O. Graham về trừng phạt Nga và Iran năm 2026, nhằm tưởng nhớ Thượng nghị sĩ Cộng hòa Lindsey Graham, người đột ngột qua đời ngày 11/7. Ông Graham là một trong những nghị sĩ Mỹ tích cực thúc đẩy hỗ trợ Ukraine và cùng các nghị sĩ thuộc cả hai đảng xây dựng sáng kiến tăng cường trừng phạt Nga.

Có thể áp thuế tới 100% với các nước mua năng lượng Nga

Theo nội dung dự luật, Tổng thống Mỹ được trao quyền áp mức thuế bổ sung lên tới 100% đối với một số quốc gia nhập khẩu dầu hoặc khí đốt của Nga, cũng như những nước bị xác định hỗ trợ Moscow né tránh các biện pháp trừng phạt.

Dự luật tập trung vào 5 nước nhập khẩu năng lượng Nga lớn nhất và 5 quốc gia bị cho là đóng vai trò đáng kể trong việc giúp Nga lách các lệnh trừng phạt.

Ngoài lĩnh vực năng lượng, dự luật còn nhằm vào các ngành công nghiệp quốc phòng của Nga, các tổ chức tài chính và đội tàu chở dầu mà phương Tây gọi là “hạm đội bóng tối”, được Moscow sử dụng để duy trì hoạt động xuất khẩu năng lượng trong điều kiện bị trừng phạt. Dự luật cũng gia hạn một số biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với lĩnh vực năng lượng và vũ khí của Iran.

Tuy nhiên, dự luật gây tranh luận tại Hạ viện do mở rộng thẩm quyền áp thuế của tổng thống. Nhiều nghị sĩ Dân chủ cho rằng các quy định mới có thể trao cho ông Trump quyền hạn quá rộng trong chính sách thương mại, đồng thời làm tăng nguy cơ chi phí hàng hóa đối với người tiêu dùng Mỹ.

Lãnh đạo phe Dân chủ tại Hạ viện Hakeem Jeffries cho rằng dự luật có thể trao cho Tổng thống quyền áp thuế rất lớn, trong khi vẫn để lại những ngoại lệ cho phép Nhà Trắng không thực thi một số biện pháp trừng phạt Nga.

Sáng kiến do ông Graham thúc đẩy từng bị đình trệ trong nhiều tháng, trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump ưu tiên các nỗ lực ngoại giao nhằm tìm kiếm giải pháp cho xung đột Nga-Ukraine. Washington và Moscow trong thời gian này cũng duy trì các cuộc tiếp xúc về khả năng cải thiện quan hệ song phương.

Các hoạt động trung gian liên quan Ukraine chững lại sau khi xung đột giữa Mỹ và Iran leo thang từ cuối tháng 2. Đầu tháng 9, đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và ông Jared Kushner, con rể Tổng thống Trump, đã tới Moscow và Kiev trong nỗ lực nối lại tiến trình đàm phán.

Việc Quốc hội Mỹ thông qua dự luật diễn ra giữa lúc thị trường năng lượng toàn cầu chịu sức ép lớn do giao thông hàng hải qua eo biển Hormuz bị gián đoạn bởi xung đột ở Trung Đông. Lưu lượng tàu qua tuyến đường thủy chiến lược này giảm mạnh trong những ngày gần đây, trong khi giá dầu và nhiên liệu tiếp tục ở mức cao.

Tổng thống Trump gần đây cũng kêu gọi Ukraine ngừng tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga sản xuất dầu diesel, cho rằng các cuộc tập kích đang góp phần làm nguồn cung nhiên liệu toàn cầu thêm căng thẳng. Ngày 14/9, ông Trump tuyên bố Nga và Ukraine đã nhất trí ngừng tấn công các cơ sở năng lượng của nhau, song các cuộc tập kích vào hạ tầng năng lượng sau đó vẫn tiếp diễn và cả Moscow lẫn Kiev đều không xác nhận đã có một thỏa thuận ngừng bắn như vậy.

Trong chuyến thăm Ấn Độ tuần trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố nền kinh tế Nga đã thích nghi với các biện pháp hạn chế mà Moscow cho là “bất hợp pháp”. Theo ông Putin, hơn 30.000 biện pháp trừng phạt đã được áp đặt đối với Nga, gần gấp đôi tổng số biện pháp trừng phạt nhằm vào tất cả các quốc gia khác cộng lại.