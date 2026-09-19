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Mỹ phê duyệt thương vụ trang bị quốc phòng trị giá 2,7 tỷ USD cho Ukraine

Thứ Bảy, 09:39, 19/09/2026
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VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 18/9 đã phê duyệt một thương vụ quân sự tiềm năng trị giá gần 2,7 tỷ USD cho Ukraine, tập trung vào nâng cấp và phát triển năng lực phòng không cùng các trang thiết bị và dịch vụ liên quan.

Theo thông báo của phía Mỹ, thương vụ sẽ cung cấp cho Ukraine các năng lực cần thiết để nâng cấp hệ thống phòng không, cùng các thiết bị, dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật, hậu cần và huấn luyện liên quan.

Đây là một trong những thương vụ quân sự lớn của Mỹ dành cho Ukraine trong thời gian gần đây, trong bối cảnh Kiev tiếp tục đối mặt với các cuộc tập kích bằng tên lửa và máy bay không người lái của Nga.

my phe duyet thuong vu trang bi quoc phong tri gia 2,7 ty usd cho ukraine hinh anh 1
Hệ thống THAAD của Mỹ chuyên về phòng thủ tên lửa. Ảnh: Defense post.

Phòng không hiện là một trong những ưu tiên hàng đầu của Ukraine. Washington trước đó cam kết hỗ trợ Kiev xây dựng một mạng lưới phòng không và phòng thủ tên lửa nhiều tầng, kết hợp các hệ thống đánh chặn, radar và trang thiết bị hỗ trợ của Mỹ và các đồng minh.

Việc Bộ Ngoại giao Mỹ phê duyệt thương vụ chưa đồng nghĩa toàn bộ số vũ khí và trang thiết bị sẽ ngay lập tức được chuyển giao cho Ukraine. Theo quy trình bán vũ khí của Mỹ, thương vụ còn phải trải qua thủ tục thông báo và xem xét tại Quốc hội trước khi hợp đồng cuối cùng được ký kết.

Động thái được đưa ra cùng ngày Tổng thống Donald Trump ký ban hành đạo luật trừng phạt mới nhằm gia tăng sức ép kinh tế đối với Nga liên quan tới xung đột tại Ukraine. Đạo luật mới nhắm vào ngành năng lượng, công nghiệp quốc phòng và đội tàu được cho là giúp Nga né tránh các biện pháp trừng phạt hiện hành.

Quang Trung/VOV-Washington
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