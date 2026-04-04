Bộ Thương mại Trung Quốc cảnh báo về ứng dụng “Đầu tư Trung Quốc”

Thứ Bảy, 12:05, 04/04/2026
VOV.VN - Bộ Thương mại Trung Quốc khẳng định chưa bao giờ tổ chức, tham gia hay vận hành bất kỳ ứng dụng nào mang tên “Đầu tư Trung Quốc” (Invest China), đồng thời cảnh báo người dân đề phòng các ứng dụng mạo danh, tránh nguy cơ mất tiền oan.

Theo thông tin từ truyền thông Trung Quốc, một số người dân đã phản ánh trên trang web của Bộ Thương mại nước này về việc xuất hiện một ứng dụng (app) có tên “Đầu tư Trung Quốc” tự xưng là “do Bộ Thương mại chủ trì”. Ứng dụng này đã tiến hành dụ dỗ người dùng đăng ký mua quỹ trên các nền tảng, tiềm ẩn rủi ro lừa đảo.

bo thuong mai trung quoc canh bao ve ung dung Dau tu trung quoc hinh anh 1
Cờ Trung Quốc. Ảnh minh họa: Reuters

Trước phản ánh trên, Bộ Thương mại Trung Quốc đã có công văn trả lời công khai, khẳng định cơ quan này và các đơn vị trực thuộc chưa bao giờ tổ chức, tham gia hoặc vận hành bất kỳ ứng dụng nào có tên gọi “Đầu tư Trung Quốc”, đồng thời cũng chưa từng tổ chức bất kỳ hoạt động mua bán, kêu gọi góp vốn nào dưới danh nghĩa “Đầu tư Trung Quốc”.

Cơ quan này cũng cho biết đã thông báo vụ việc đến các cơ quan chức năng liên quan để xử lý theo quy định.

Trước tình trạng các ứng dụng mạo danh cơ quan nhà nước xuất hiện ngày càng nhiều, Bộ Thương mại Trung Quốc kêu gọi người dân và các nhà đầu tư cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không truy cập vào các ứng dụng, đường link lạ, không chuyển tiền hay cung cấp thông tin cá nhân khi chưa xác thực rõ ràng, nhằm tránh bị lừa đảo và tổn thất tài sản.

Trung Kiên/VOV-Bắc Kinh
Trung Quốc tăng cường thực thi pháp luật thuế đối với người nổi tiếng
Trung Quốc tăng cường thực thi pháp luật thuế đối với người nổi tiếng

VOV.VN - Cơ quan thuế Trung Quốc cho biết, nước này sẽ phát động một chiến dịch phối hợp trấn áp các tội phạm về thuế trong năm 2026, nhằm vào các nhóm thu nhập cao như người nổi tiếng và những người có tầm ảnh hưởng trên mạng, cũng như các lĩnh vực thẩm mỹ y khoa và trang sức.

Trung Quốc tăng cường thực thi pháp luật thuế đối với người nổi tiếng

Trung Quốc tăng cường thực thi pháp luật thuế đối với người nổi tiếng

VOV.VN - Cơ quan thuế Trung Quốc cho biết, nước này sẽ phát động một chiến dịch phối hợp trấn áp các tội phạm về thuế trong năm 2026, nhằm vào các nhóm thu nhập cao như người nổi tiếng và những người có tầm ảnh hưởng trên mạng, cũng như các lĩnh vực thẩm mỹ y khoa và trang sức.

Trung Quốc cấm mở lớp chuyên, lớp chọn tại các trường tiểu học và trung học cơ sở
Trung Quốc cấm mở lớp chuyên, lớp chọn tại các trường tiểu học và trung học cơ sở

VOV.VN - Bộ Giáo dục Trung Quốc ngày 3/4 vừa ban hành thông tư, quy định việc cấm các trường tiểu học và trung học cơ sở thành lập hoặc thành lập dưới dạng trá hình các lớp chuyên, lớp chọn, lớp thực nghiệm hay lớp được phân hóa theo năng lực học tập.

Trung Quốc cấm mở lớp chuyên, lớp chọn tại các trường tiểu học và trung học cơ sở

Trung Quốc cấm mở lớp chuyên, lớp chọn tại các trường tiểu học và trung học cơ sở

VOV.VN - Bộ Giáo dục Trung Quốc ngày 3/4 vừa ban hành thông tư, quy định việc cấm các trường tiểu học và trung học cơ sở thành lập hoặc thành lập dưới dạng trá hình các lớp chuyên, lớp chọn, lớp thực nghiệm hay lớp được phân hóa theo năng lực học tập.

Xe điện Trung Quốc nhận được sự ủng hộ từ người tiêu dùng Mỹ
Xe điện Trung Quốc nhận được sự ủng hộ từ người tiêu dùng Mỹ

VOV.VN - Một cuộc khảo sát gần đây cho thấy người dùng Mỹ đang ủng hộ các thương hiệu xe điện Trung Quốc gia nhập thị trường.

Xe điện Trung Quốc nhận được sự ủng hộ từ người tiêu dùng Mỹ

Xe điện Trung Quốc nhận được sự ủng hộ từ người tiêu dùng Mỹ

VOV.VN - Một cuộc khảo sát gần đây cho thấy người dùng Mỹ đang ủng hộ các thương hiệu xe điện Trung Quốc gia nhập thị trường.

