Bộ Thương mại Trung Quốc cảnh báo về ứng dụng “Đầu tư Trung Quốc”

Theo thông tin từ truyền thông Trung Quốc, một số người dân đã phản ánh trên trang web của Bộ Thương mại nước này về việc xuất hiện một ứng dụng (app) có tên “Đầu tư Trung Quốc” tự xưng là “do Bộ Thương mại chủ trì”. Ứng dụng này đã tiến hành dụ dỗ người dùng đăng ký mua quỹ trên các nền tảng, tiềm ẩn rủi ro lừa đảo.

Trước phản ánh trên, Bộ Thương mại Trung Quốc đã có công văn trả lời công khai, khẳng định cơ quan này và các đơn vị trực thuộc chưa bao giờ tổ chức, tham gia hoặc vận hành bất kỳ ứng dụng nào có tên gọi “Đầu tư Trung Quốc”, đồng thời cũng chưa từng tổ chức bất kỳ hoạt động mua bán, kêu gọi góp vốn nào dưới danh nghĩa “Đầu tư Trung Quốc”.

Cơ quan này cũng cho biết đã thông báo vụ việc đến các cơ quan chức năng liên quan để xử lý theo quy định.

Trước tình trạng các ứng dụng mạo danh cơ quan nhà nước xuất hiện ngày càng nhiều, Bộ Thương mại Trung Quốc kêu gọi người dân và các nhà đầu tư cần nâng cao cảnh giác, tuyệt đối không truy cập vào các ứng dụng, đường link lạ, không chuyển tiền hay cung cấp thông tin cá nhân khi chưa xác thực rõ ràng, nhằm tránh bị lừa đảo và tổn thất tài sản.