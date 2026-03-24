Bộ trưởng Israel kêu gọi sáp nhập miền Nam Lebanon

Thứ Ba, 06:35, 24/03/2026
VOV.VN - Bộ trưởng Tài chính Israel hôm qua (23/3) đã kêu gọi sáp nhập miền Nam Lebanon, trong khi quân đội Israel đang mở rộng chiến dịch trên bộ, phá hủy các cơ sở hạ tầng và các cây cầu bắc qua sông Litani ở miền Nam Lebanon.

Phát biểu trong một chương trình phát thanh của Israel, Bộ trưởng Tài chính Israel ông Bezalel Smotrich tuyên bố, Israel nên mở rộng biên giới với Lebanon đến sông Litani ở sâu bên trong miền Nam nước này.

Ông Bezalel Smotrich cũng kêu gọi Israel sáp nhập lãnh thổ mà nước này hiện đang kiểm soát ở Gaza. Sau khi thỏa thuận ngừng bắn Gaza được ký kết vào tháng 10/2025, Israel kiểm soát khoảng 53% diện tích Gaza, nơi cư dân phải di dời và các tòa nhà bị san phẳng. 

Phát biểu của Bộ trưởng Tài chính Israel là những phát ngôn rõ ràng nhất từ ​​trước đến nay của một quan chức cấp cao Israel về việc chiếm lãnh thổ Lebanon, trong cuộc xung đột mà Israel cho rằng nhắm vào lực lượng Hezbollah.

bo truong israel keu goi sap nhap mien nam lebanon hinh anh 1
Một cây cầu bắc qua sông Litani ở miền nam Lebanon bị hư hại hôm 13/3. Nguồn: Reuters

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz hồi đầu tháng này đã ám chỉ kế hoạch chiếm đất, cảnh báo Lebanon có thể phải đối mặt với việc mất lãnh thổ nếu không giải giáp Hezbollah.

Trên thực địa, các cuộc không kích của Israel trong hôm qua, đã nhắm vào hai điểm vượt sông Litani, trong khi một số cây cầu bắc qua sông này đã bị phá hủy trong thời gian gần đây. Israel cũng tiến hành các cuộc tấn công tại Thủ đô Beirut trong hôm qua, tuyên bố nhằm vào thành viên của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tại đây.

Bất chấp tình hình leo thang, chính quyền Lebanon đã bày tỏ sẵn sàng theo đuổi các giải pháp ngoại giao và kêu gọi áp lực quốc tế để ngăn chặn Israel ngừng các cuộc tấn công.

Các quan chức địa phương tại miền Nam Lebanon cảnh báo, các cộng đồng dân cư tại khu vực này đang bị cô lập, với tình trạng thiếu điện, nước và nhiên liệu ngày càng trầm trọng. Người dân muốn vận chuyển hàng hóa phải dựa vào sự hộ tống của quân đội Lebanon, khi di chuyển qua các khu vực liên tục bị tấn công.

Minh Ngô/VOV-Cairo
