Israel tiếp tục mở rộng chiến dịch trên bộ tại Lebanon

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), tướng Eyal Zamir hôm qua tuyên bố sẽ mở rộng các hoạt động trên bộ tại Lebanon nhằm vào Hezbollah, đồng thời cảnh báo cuộc tấn công chống lại lực lượng này vẫn còn ở giai đoạn đầu.

Ông Eyal Zamir cũng cho biết, chiến dịch quân sự của Israel tại Lebanon đã đạt được những thành tựu đáng kể trong những tuần qua, với việc tấn công hơn 2.000 mục tiêu, phá hủy hàng chục kho chứa vũ khí và tiêu diệt hàng trăm thành viên Hezbollah.

Tuyên bố của ông Eyal Zamir đưa ra, khi Israel tấn công thêm nhiều mục tiêu ở miền Nam Lebanon trong hôm qua, phá hủy nhiều cơ sở hạ tầng và công trình thiết yếu, trong đó có cầu Qasmiyeh bắc qua sông Litani.

Trong khi Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz cho biết, quân đội đã nhận chỉ thị phá hủy tất cả các cây cầu bắc qua sông Litani của Lebanon, để ngăn chặn Hezbollah chuyển quân và vũ khí về phía Nam. Quân đội Israel đã nhiều lần cảnh báo cư dân ở miền Nam Lebanon phải sơ tán, nhằm tạo ra một vùng đệm để bảo vệ cư dân miền Bắc Israel.

Tổng thống Lebanon Joseph Aoun hôm qua đã lên án việc Israel phá hủy các cơ sở hạ tầng ở miền Nam nước này, gọi đây là sự leo thang nguy hiểm và vi phạm trắng trợn chủ quyền của Lebanon.

Bộ Y tế Lebanon cho biết, 4 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel tại miền Nam nước này vào hôm qua, nâng tổng số người thiệt mạng kể từ khi xung đột Israel - Hezbollah tái bùng phát lên 1.029 người. Trong khi phía Israel hôm qua xác nhận, 1 người tại khu vực biên giới phía Bắc nước này thiệt mạng do cuộc tấn công bằng tên lửa của Hezbollah.