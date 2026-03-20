Israel tấn công hơn 2.000 mục tiêu ở Lebanon

Theo quân đội Israel, hơn 2.000 mục tiêu ở Lebanon đã bị nhắm đến, bao gồm 120 sở chỉ huy của Hezbollah, ít nhất 100 kho vũ khí và hơn 130 bệ phóng tên lửa, ngoài ra hơn 570 thành viên Hezbollah đã bị tiêu diệt.

Các cuộc không kích của Israel tập trung ở miền Nam Syria và vùng ngoại ô phía Nam Thủ đô Beirut, vốn từ lâu đã là thành trì của Hezbollah. Bộ binh Israel hiện đã tiến vào miền Nam Lebanon và giao tranh với các nhóm du kích Hezbollah, khiến nhiều thị trấn tại khu vực này bị tàn phá.

Chính quyền Lebanon hôm qua (19/3) cho biết, hơn 1.000 người tại nước này đã thiệt mạng do hỏa lực của Israel kể từ khi xung đột tái bùng phát, trong khi hơn 1 triệu người phải di dời.