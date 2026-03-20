Israel tấn công hơn 2.000 mục tiêu ở Lebanon

Thứ Sáu, 23:27, 20/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Ngày 20/3, quân đội Israel tuyên bố đã tấn công hơn 2.000 mục tiêu ở Lebanon, kể từ khi xung đột tái bùng phát với lực lượng Hezbollah.

Theo quân đội Israel, hơn 2.000 mục tiêu ở Lebanon đã bị nhắm đến, bao gồm 120 sở chỉ huy của Hezbollah, ít nhất 100 kho vũ khí và hơn 130 bệ phóng tên lửa, ngoài ra hơn 570 thành viên Hezbollah đã bị tiêu diệt.

Xe tăng Israel sát biên giới Lebanon. (Ảnh: Reuters)

Các cuộc không kích của Israel tập trung ở miền Nam Syria và vùng ngoại ô phía Nam Thủ đô Beirut, vốn từ lâu đã là thành trì của Hezbollah. Bộ binh Israel hiện đã tiến vào miền Nam Lebanon và giao tranh với các nhóm du kích Hezbollah, khiến nhiều thị trấn tại khu vực này bị tàn phá.

Chính quyền Lebanon hôm qua (19/3) cho biết, hơn 1.000 người tại nước này đã thiệt mạng do hỏa lực của Israel kể từ khi xung đột tái bùng phát, trong khi hơn 1 triệu người phải di dời.

Hezbollah giao tranh với quân đội Israel ở miền Nam Lebanon

VOV.VN - Lực lượng Hezbollah ngày 19/3 tuyên bố đang giao tranh với quân đội Israel ở miền Nam Lebanon. Trong khi một nguồn tin địa phương cho biết, quân đội Israel đang tiến từ từ và phá hủy có hệ thống các thị trấn biên giới tại miền Nam Lebanon.

Minh Ngô/VOV-Cairo
Iran vẫn sở hữu kho tên lửa dồi dào, Israel tiếp tục tấn công Lebanon

VOV.VN - Trái ngược với nhiều nhận định của truyền thông phương Tây từ nhiều ngày trước rằng Iran đã cạn kiệt kho tên lửa sau chiến dịch không kích liên tiếp của Mỹ và Israel, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran đang cho thấy họ vẫn duy trì khả năng tấn công đáng kinh ngạc nhằm vào đối thủ.

Israel tấn công sâu hơn vào miền Nam Lebanon

VOV.VN - Quân đội Israel hôm nay (18/3) tuyên bố sẽ tấn công các cây cầu và điểm vượt sông Litani ở miền Nam Lebanon, đồng thời yêu cầu người dân Lebanon tiếp tục di dời.

Hơn 1 triệu người Lebanon phải di tản vì chiến sự ở Trung Đông

VOV.VN - Israel hôm 17/3 tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công vào Thủ đô Beirut, cũng như khu vực miền Nam Lebanon, đồng thời một lần nữa ra lệnh sơ tán cư dân tại nhiều khu vực rộng lớn ở miền Nam nước này, khiến hơn 1 triệu người Lebanon phải di tản.

