中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ông Putin tiết lộ đề xuất ngừng bắn với Ukraine do Mỹ làm trung gian

Chủ Nhật, 11:36, 10/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết một thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian đã được đưa ra sau các cuộc thảo luận với phía Mỹ. Động thái này diễn ra ngay sau tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga về khả năng tiến hành các cuộc tấn công trả đũa nhằm vào Ukraine.

Trong quá trình thảo luận, phía Nga đã đưa ra những cảnh báo về rủi ro an ninh tiềm ẩn đối với các cơ quan đại diện ngoại giao tại Kiev, đồng thời đề nghị Mỹ hỗ trợ đảm bảo an toàn cho đại sứ quán của mình. Ông Putin cho biết thêm, chính từ kết quả của các cuộc thảo luận này, sáng kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc thiết lập thêm hai ngày ngừng bắn đã được hình thành.

Ong putin tiet lo de xuat ngung ban voi ukraine do my lam trung gian hinh anh 1
Tổng thống Nga Putin. Ảnh: AP

Liên quan đến triển vọng đối thoại với Ukraine, nhà lãnh đạo Nga khẳng định ông sẵn sàng gặp gỡ các đại diện của Ukraine tại Moscow hoặc ở một quốc gia thứ ba. Tuy nhiên, Tổng thống Putin nhấn mạnh các cuộc tiếp xúc này chỉ nên diễn ra nếu nhằm mục đích hoàn tất một thỏa thuận hòa bình dài hạn, thay vì chỉ dừng lại ở các cuộc đàm phán sơ bộ: "Cuộc gặp cũng có thể diễn ra ở một nước thứ ba, nhưng chỉ khi đạt được thỏa thuận cuối cùng về một hiệp ước hòa bình, điều này cần được tính toán kỹ lưỡng vì một viễn cảnh lịch sử lâu dài. Tham gia vào cuộc gặp như vậy, hoặc ký kết một điều gì đó. Nhưng đó phải là điểm mấu chốt cuối cùng, chứ không phải đơn thuần chỉ dừng lại ở đàm phán".

Phương Anh/VOV1 (biên dịch)
Theo AP
Tag: nga ukraine thoả thuận ngừng bắn nga-ukraine
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Thỏa thuận ngừng bắn ngắn hạn thắp hy vọng hạ nhiệt xung đột Nga - Ukraine
Thỏa thuận ngừng bắn ngắn hạn thắp hy vọng hạ nhiệt xung đột Nga - Ukraine

VOV.VN - Nga và Ukraine đã xác nhận chấp nhận đề xuất ngừng bắn kéo dài 3 ngày do Mỹ làm trung gian, đồng thời nhất trí tiến hành cuộc trao đổi tù binh quy mô lớn giữa hai bên. Dù chỉ mang tính tạm thời, thỏa thuận lần này cho thấy các kênh đối thoại ngoại giao vẫn đang được duy trì.

Thỏa thuận ngừng bắn ngắn hạn thắp hy vọng hạ nhiệt xung đột Nga - Ukraine

Thỏa thuận ngừng bắn ngắn hạn thắp hy vọng hạ nhiệt xung đột Nga - Ukraine

VOV.VN - Nga và Ukraine đã xác nhận chấp nhận đề xuất ngừng bắn kéo dài 3 ngày do Mỹ làm trung gian, đồng thời nhất trí tiến hành cuộc trao đổi tù binh quy mô lớn giữa hai bên. Dù chỉ mang tính tạm thời, thỏa thuận lần này cho thấy các kênh đối thoại ngoại giao vẫn đang được duy trì.

Cuộc chiến với Nga biến Ukraine thành “xưởng sáng tạo vũ khí” của châu Âu
Cuộc chiến với Nga biến Ukraine thành “xưởng sáng tạo vũ khí” của châu Âu

VOV.VN - Ukraine hiện giờ đang nổi lên như một quốc gia tiên phong trong phát triển các loại vũ khí mới và xây dựng năng lực tác chiến hiện đại, thu hút sự quan tâm ngày càng lớn từ các đối tác quốc tế.

Cuộc chiến với Nga biến Ukraine thành “xưởng sáng tạo vũ khí” của châu Âu

Cuộc chiến với Nga biến Ukraine thành “xưởng sáng tạo vũ khí” của châu Âu

VOV.VN - Ukraine hiện giờ đang nổi lên như một quốc gia tiên phong trong phát triển các loại vũ khí mới và xây dựng năng lực tác chiến hiện đại, thu hút sự quan tâm ngày càng lớn từ các đối tác quốc tế.

Nga và Ukraine xác nhận ngừng bắn 3 ngày theo thoả thuận do Mỹ làm trung gian
Nga và Ukraine xác nhận ngừng bắn 3 ngày theo thoả thuận do Mỹ làm trung gian

VOV.VN - Nga và Ukraine ngày 8/5 xác nhận đã đồng ý với lệnh ngừng bắn kéo dài ba ngày do Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố, đánh dấu một bước tiến ngoại giao hiếm hoi trong cuộc xung đột kéo dài hơn bốn năm qua. 

Nga và Ukraine xác nhận ngừng bắn 3 ngày theo thoả thuận do Mỹ làm trung gian

Nga và Ukraine xác nhận ngừng bắn 3 ngày theo thoả thuận do Mỹ làm trung gian

VOV.VN - Nga và Ukraine ngày 8/5 xác nhận đã đồng ý với lệnh ngừng bắn kéo dài ba ngày do Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố, đánh dấu một bước tiến ngoại giao hiếm hoi trong cuộc xung đột kéo dài hơn bốn năm qua. 

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ