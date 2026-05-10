Ông Putin tiết lộ đề xuất ngừng bắn với Ukraine do Mỹ làm trung gian

Trong quá trình thảo luận, phía Nga đã đưa ra những cảnh báo về rủi ro an ninh tiềm ẩn đối với các cơ quan đại diện ngoại giao tại Kiev, đồng thời đề nghị Mỹ hỗ trợ đảm bảo an toàn cho đại sứ quán của mình. Ông Putin cho biết thêm, chính từ kết quả của các cuộc thảo luận này, sáng kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc thiết lập thêm hai ngày ngừng bắn đã được hình thành.

Liên quan đến triển vọng đối thoại với Ukraine, nhà lãnh đạo Nga khẳng định ông sẵn sàng gặp gỡ các đại diện của Ukraine tại Moscow hoặc ở một quốc gia thứ ba. Tuy nhiên, Tổng thống Putin nhấn mạnh các cuộc tiếp xúc này chỉ nên diễn ra nếu nhằm mục đích hoàn tất một thỏa thuận hòa bình dài hạn, thay vì chỉ dừng lại ở các cuộc đàm phán sơ bộ: "Cuộc gặp cũng có thể diễn ra ở một nước thứ ba, nhưng chỉ khi đạt được thỏa thuận cuối cùng về một hiệp ước hòa bình, điều này cần được tính toán kỹ lưỡng vì một viễn cảnh lịch sử lâu dài. Tham gia vào cuộc gặp như vậy, hoặc ký kết một điều gì đó. Nhưng đó phải là điểm mấu chốt cuối cùng, chứ không phải đơn thuần chỉ dừng lại ở đàm phán".