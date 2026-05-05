Mỹ tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn với Iran chưa chấm dứt

Phát biểu trong cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc hôm 5/5, ông Hegseth cho rằng những va chạm vừa qua là điều đã được dự liệu. “Không, thỏa thuận ngừng bắn chưa kết thúc. Đây là một hoạt động riêng biệt và chúng tôi dự đoán sẽ có những xáo trộn ban đầu. Điều đó đã xảy ra”, ông nói.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth họp báo tại Lầu Năm Góc. Ảnh: Getty

Ông Hegseth cho biết thêm, hoạt động của Mỹ nhằm hướng dẫn tàu thuyền qua eo biển Hormuz là biện pháp “tạm thời” và “mang tính phòng thủ”, đồng thời hoàn toàn tách biệt với chiến dịch quân sự đang diễn ra trong khu vực.

“Chiến dịch này khác với Chiến dịch Epic Fury. Chiến dịch Freedom có phạm vi hạn chế, mang tính phòng thủ và có thời hạn, với mục tiêu duy nhất là bảo vệ hoạt động vận tải thương mại trước các hành động gây hấn từ Iran”, ông Hegseth nói.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, đã có 2 tàu thương mại của Mỹ đi qua eo biển Hormuz an toàn, trong khi 6 tàu khác tìm cách vượt lệnh phong tỏa tại các cảng Iran đều bị buộc phải quay đầu. Trước đó, Đô đốc Brad Cooper, Chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, cho biết lực lượng Mỹ đã “phá hủy” sáu tàu cỡ nhỏ của Iran tại khu vực eo biển.