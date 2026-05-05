Mỹ tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn với Iran chưa chấm dứt

Thứ Ba, 21:42, 05/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth khẳng định “thỏa thuận ngừng bắn chưa chấm dứt”, bất chấp việc Mỹ và Iran đã nổ súng vào nhau tại eo biển Hormuz.

Phát biểu trong cuộc họp báo tại Lầu Năm Góc hôm 5/5, ông Hegseth cho rằng những va chạm vừa qua là điều đã được dự liệu. “Không, thỏa thuận ngừng bắn chưa kết thúc. Đây là một hoạt động riêng biệt và chúng tôi dự đoán sẽ có những xáo trộn ban đầu. Điều đó đã xảy ra”, ông nói.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth họp báo tại Lầu Năm Góc. Ảnh: Getty

Ông Hegseth cho biết thêm, hoạt động của Mỹ nhằm hướng dẫn tàu thuyền qua eo biển Hormuz là biện pháp “tạm thời” và “mang tính phòng thủ”, đồng thời hoàn toàn tách biệt với chiến dịch quân sự đang diễn ra trong khu vực.

“Chiến dịch này khác với Chiến dịch Epic Fury. Chiến dịch Freedom có phạm vi hạn chế, mang tính phòng thủ và có thời hạn, với mục tiêu duy nhất là bảo vệ hoạt động vận tải thương mại trước các hành động gây hấn từ Iran”, ông Hegseth nói.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, đã có 2 tàu thương mại của Mỹ đi qua eo biển Hormuz an toàn, trong khi 6 tàu khác tìm cách vượt lệnh phong tỏa tại các cảng Iran đều bị buộc phải quay đầu. Trước đó, Đô đốc Brad Cooper, Chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, cho biết lực lượng Mỹ đã “phá hủy” sáu tàu cỡ nhỏ của Iran tại khu vực eo biển.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
Tag: Mỹ Iran thỏa thuận ngừng bắn eo biển Hormuz Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth xung đột Mỹ Iran
Viết bình luận

Ông Trump nói Mỹ “bắn hạ” 7 tàu nhỏ của Iran tại eo biển Hormuz
Ông Trump nói Mỹ “bắn hạ” 7 tàu nhỏ của Iran tại eo biển Hormuz

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 4/5 cho biết quân đội nước này đã “bắn hạ” 7 tàu nhỏ của Iran sau khi Tehran nổ súng vào một số tàu đi qua eo biển Hormuz.

Ông Trump đe dọa “xóa sổ” lực lượng Iran nếu tấn công tàu chiến Mỹ
Ông Trump đe dọa “xóa sổ” lực lượng Iran nếu tấn công tàu chiến Mỹ

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 4/5 cảnh báo lực lượng Iran sẽ bị “xóa sổ khỏi mặt đất” nếu tìm cách tấn công các tàu chiến Mỹ tại eo biển Hormuz hoặc Vịnh Ba Tư.

Ngoại trưởng Iran cảnh báo “vũng lầy” Hormuz, bác bỏ giải pháp quân sự của Mỹ
Ngoại trưởng Iran cảnh báo “vũng lầy” Hormuz, bác bỏ giải pháp quân sự của Mỹ

VOV.VN - Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cảnh báo Mỹ và Các Tiểu vương quốc Arap Thống nhất (UAE) về nguy cơ bị cuốn vào một “vũng lầy”, nhấn mạnh rằng “các diễn biến gần đây tại eo biển Hormuz cho thấy rõ ràng không tồn tại giải pháp quân sự cho một cuộc khủng hoảng chính trị”.

