Iran úp mở “nước đi” mới khiến Mỹ đối mặt rủi ro xung đột leo thang

Ngay cả khi Mỹ tuyên bố quyết tâm phá vỡ thế bế tắc, Tehran vẫn gửi tín hiệu cho thấy họ sẵn sàng chiến đấu vì điều đó.

Trong thông điệp mới nhất, trưởng đoàn đàm phán của Iran, ông Mohammad Bagher Ghalibaf, nhắc lại rằng Tehran dự định duy trì “hiện trạng” mới ở eo biển bằng cách khẳng định quyền kiểm soát ngay cả khi Washington thấy điều đó “không thể chấp nhận được”.

“Chúng tôi thậm chí còn chưa bắt đầu”, ông Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo.

Sau những tổn thất nặng nề trong xung đột, các quan chức Iran cho thấy nỗ lực tìm kiếm lợi thế chiến lược, đồng thời khẳng định sẽ giữ vững quyền kiểm soát các tuyến vận tải quan trọng tại khu vực.

Thông điệp của ông Ghalibaf được đưa ra trong bối cảnh các kênh đàm phán vẫn đang được duy trì và chỉ một ngày sau khi hai bên xảy ra đụng độ tại eo biển.

Cuối tuần qua, một quan chức quân sự cấp cao của Iran cũng cảnh báo khả năng xung đột tái bùng phát là “hoàn toàn có thể xảy ra”, đồng thời cho biết các “biện pháp bất ngờ” nhằm vào đối phương đang được chuẩn bị, với quy mô “vượt ngoài sức tưởng tượng”.

Những tuyên bố này lặp lại quan điểm của lãnh đạo tối cao mới của Iran, ông Mojtaba Khamenei - người trước đó đã đề cập đến một “tầm nhìn khu vực” theo đó, Tehran sẽ thiết lập “quyền quản lý mới” đối với hoạt động hàng hải tại Vịnh Ba Tư.