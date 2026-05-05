Iran úp mở “nước đi” mới khiến Mỹ đối mặt rủi ro xung đột leo thang

Thứ Ba, 22:13, 05/05/2026
VOV.VN - Khi căng thẳng ở eo biển Hormuz lại leo thang, Iran cảnh báo rằng nước này có rất nhiều biện pháp để khiến tình hình phức tạp hơn đối với Mỹ nếu quyền kiểm soát tuyến đường thủy này bị đe dọa.

Ngay cả khi Mỹ tuyên bố quyết tâm phá vỡ thế bế tắc, Tehran vẫn gửi tín hiệu cho thấy họ sẵn sàng chiến đấu vì điều đó.

Ông Mohammad Bagher Ghalibaf. Ảnh: Getty

Trong thông điệp mới nhất, trưởng đoàn đàm phán của Iran, ông Mohammad Bagher Ghalibaf, nhắc lại rằng Tehran dự định duy trì “hiện trạng” mới ở eo biển bằng cách khẳng định quyền kiểm soát ngay cả khi Washington thấy điều đó “không thể chấp nhận được”.

“Chúng tôi thậm chí còn chưa bắt đầu”, ông Mohammad Bagher Ghalibaf cảnh báo.

Sau những tổn thất nặng nề trong xung đột, các quan chức Iran cho thấy nỗ lực tìm kiếm lợi thế chiến lược, đồng thời khẳng định sẽ giữ vững quyền kiểm soát các tuyến vận tải quan trọng tại khu vực.

Thông điệp của ông Ghalibaf được đưa ra trong bối cảnh các kênh đàm phán vẫn đang được duy trì và chỉ một ngày sau khi hai bên xảy ra đụng độ tại eo biển. 

Cuối tuần qua, một quan chức quân sự cấp cao của Iran cũng cảnh báo khả năng xung đột tái bùng phát là “hoàn toàn có thể xảy ra”, đồng thời cho biết các “biện pháp bất ngờ” nhằm vào đối phương đang được chuẩn bị, với quy mô “vượt ngoài sức tưởng tượng”.

Những tuyên bố này lặp lại quan điểm của lãnh đạo tối cao mới của Iran, ông Mojtaba Khamenei - người trước đó đã đề cập đến một “tầm nhìn khu vực” theo đó, Tehran sẽ thiết lập “quyền quản lý mới” đối với hoạt động hàng hải tại Vịnh Ba Tư.

Mỹ tố Iran tấn công hơn 10 lần kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực

VOV.VN - Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Dan Caine, hôm 5/5 cho biết, Iran đã tiến hành hơn 10 vụ tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực, song mức độ vẫn “chưa vượt ngưỡng” để khiến Washington phải nối lại các hoạt động tác chiến quy mô lớn.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
Mỹ chặn 6 tàu tìm cách vượt phong tỏa tại eo biển Hormuz

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth ngày 4/5 cho biết, 6 tàu đã tìm cách vượt qua vòng phong tỏa của quân đội Mỹ tại các cảng Iran trong chiến dịch mở lại eo biển Hormuz, song đều bị buộc phải quay đầu.

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth ngày 4/5 cho biết, 6 tàu đã tìm cách vượt qua vòng phong tỏa của quân đội Mỹ tại các cảng Iran trong chiến dịch mở lại eo biển Hormuz, song đều bị buộc phải quay đầu.

Ông Trump bác bỏ kết quả thăm dò về tỷ lệ ủng hộ chiến dịch chống Iran

VOV.VN - Trong bối cảnh xuất hiện các dấu hiệu cho thấy mức độ ủng hộ của người dân Mỹ đối với chiến dịch quân sự nhằm vào Iran đang suy giảm, Tổng thống Donald Trump hôm 4/5 tiếp tục bác bỏ các kết quả thăm dò, cho rằng chúng “hoàn toàn giả mạo”.

VOV.VN - Trong bối cảnh xuất hiện các dấu hiệu cho thấy mức độ ủng hộ của người dân Mỹ đối với chiến dịch quân sự nhằm vào Iran đang suy giảm, Tổng thống Donald Trump hôm 4/5 tiếp tục bác bỏ các kết quả thăm dò, cho rằng chúng “hoàn toàn giả mạo”.

Ông Trump “lấp lửng” về lệnh ngừng bắn Mỹ - Iran giữa lúc căng thẳng leo thang

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 4/5 từ chối trả lời liệu thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa Mỹ và Iran còn hiệu lực hay không, sau khi hai bên xảy ra đụng độ tại eo biển Hormuz.

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 4/5 từ chối trả lời liệu thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa Mỹ và Iran còn hiệu lực hay không, sau khi hai bên xảy ra đụng độ tại eo biển Hormuz.

