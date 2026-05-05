Mỹ chặn 6 tàu tìm cách vượt phong tỏa tại eo biển Hormuz

Thứ Ba, 21:44, 05/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth ngày 4/5 cho biết, 6 tàu đã tìm cách vượt qua vòng phong tỏa của quân đội Mỹ tại các cảng Iran trong chiến dịch mở lại eo biển Hormuz, song đều bị buộc phải quay đầu.

Phát biểu với báo giới tại Lầu Năm Góc, ông Hegseth nói: “6 tàu đã cố gắng vượt qua vòng phong tỏa khi Chiến dịch Tự do bắt đầu và tất cả đều phải quay trở lại”.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth. Ảnh: AP

Cuối tuần qua, Tổng thống Donald Trump thông báo trên mạng xã hội Truth Social rằng Mỹ sẽ triển khai “Chiến dịch Tự do” nhằm hỗ trợ tàu thuyền quốc tế rời khỏi eo biển Hormuz.

Ông Hegseth nhấn mạnh chiến dịch này hoàn toàn tách biệt với “Chiến dịch Epic Fury”, mang tính chất phòng thủ, phạm vi hạn chế và có thời hạn, với mục tiêu duy nhất là bảo vệ hoạt động vận tải thương mại trước các hành động gây hấn từ Iran.

“Iran là bên gây hấn, liên tục quấy rối tàu dân sự, đe dọa thủy thủ nhiều quốc gia và tìm cách lợi dụng một điểm nghẽn chiến lược vì mục đích riêng” ông Hegseth nói, đồng thời cáo buộc Tehran tìm cách áp đặt cơ chế thu phí đối với tàu thuyền - điều ông gọi là “một hình thức tống tiền không thể chấp nhận được”, ông Hegseth nói.

Theo ông Hegseth, nhiều tàu thương mại từ khắp nơi trên thế giới đang tìm cách rời khỏi khu vực nhưng bị mắc kẹt. Mỹ đã triển khai một “lá chắn” quân sự quy mô lớn tại eo biển, với các tàu khu trục cùng lực lượng không quân, trực thăng, máy bay không người lái và máy bay trinh sát hoạt động giám sát liên tục để bảo vệ tàu thương mại. “Chúng tôi mong muốn đây là một chiến dịch hòa bình, nhưng luôn sẵn sàng bảo vệ con người, phương tiện và nhiệm vụ mà không do dự”, ông khẳng định.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Dan Caine, cho biết các cuộc tấn công của Iran đã khiến khoảng 22.500 thủy thủ trên hơn 1.550 tàu thương mại bị mắc kẹt tại Vịnh Ba Tư.

Ông Dan Caine cho biết Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đã thiết lập một khu vực an ninh tăng cường ở phía nam eo biển Hormuz, được bảo vệ bởi lực lượng trên bộ, trên biển và trên không của Mỹ, nhằm ngăn chặn các hành động gây hấn tiếp theo.

“Các tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường và tàu chiến khác đang phát hiện, vô hiệu hóa các mối đe dọa, bao gồm tàu cao tốc và máy bay không người lái tấn công”, ông Dan Caine nói, đồng thời cho biết hơn 100 máy bay chiến đấu và phương tiện bay có người lái, không người lái đang hoạt động liên tục để bảo đảm an ninh khu vực.

Hồng Anh/VOV.VN (Tổng hợp)
Tag: Mỹ Iran eo biển Hormuz vượt phong tỏa phong tỏa eo biển chiến dịch tự do
Ông Trump “lấp lửng” về lệnh ngừng bắn Mỹ - Iran giữa lúc căng thẳng leo thang

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 4/5 từ chối trả lời liệu thỏa thuận ngừng bắn mong manh giữa Mỹ và Iran còn hiệu lực hay không, sau khi hai bên xảy ra đụng độ tại eo biển Hormuz.

Ông Trump bác bỏ kết quả thăm dò về tỷ lệ ủng hộ chiến dịch chống Iran

VOV.VN - Trong bối cảnh xuất hiện các dấu hiệu cho thấy mức độ ủng hộ của người dân Mỹ đối với chiến dịch quân sự nhằm vào Iran đang suy giảm, Tổng thống Donald Trump hôm 4/5 tiếp tục bác bỏ các kết quả thăm dò, cho rằng chúng “hoàn toàn giả mạo”.

UAE tuyên bố đánh chặn 19 tên lửa và máy bay không người lái Iran

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) cho biết hệ thống phòng không nước này đã đánh chặn tổng cộng 19 tên lửa và máy bay không người lái (UAV) được phóng từ Iran trong ngày 4/5.

