Bụi mịn PM 2.5 khiến Thái Lan thiệt hại 45,3 tỷ USD mỗi năm

Theo báo cáo mới nhất của Ngân hàng Thế giới, tình trạng ô nhiễm bụi mịn PM 2.5 tiêu tốn của Thái Lan khoảng 45,3 tỷ USD mỗi năm, tương đương 3,89% GDP, đưa xứ sở chùa Vàng vào nhóm 20 quốc gia có chi phí y tế liên quan đến PM2.5 cao nhất thế giới, và đứng thứ hai tại Đông Nam Á sau Indonesia.

Ô nhiễm không khí ở Bangkok.

Nghiên cứu gần đây của trường Đại học Kasetsart (Thái Lan) cho thấy khi tính thêm chi phí y tế địa phương, năng suất lao động giảm và hoạt động kinh tế bị gián đoạn, thiệt hại thực tế có thể dao động từ 8% đến 13% GDP tùy từng năm và từng địa phương. Các tác động được ghi nhận gồm hiệu suất lao động giảm, chi tiêu tiêu dùng chững lại trong những ngày ô nhiễm cao, ngành du lịch bị ảnh hưởng và giá trị bất động sản tại khu vực ô nhiễm kéo dài giảm sút.

Ô nhiễm không khí cũng có tác động dài hạn đến nguồn nhân lực, khi ước tính khoảng 13,6 triệu trẻ em Thái Lan chịu ảnh hưởng về sức khỏe và sự phát triển. Nhiều chuyên gia và doanh nghiệp kêu gọi giới chức xem xét vấn đề môi trường trong khung quản lý phát triển quốc gia, đặc biệt trong bối cảnh Thái Lan thúc đẩy tiến trình gia nhập Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD).

Về mặt pháp lý, Dự luật Không khí sạch (Clean Air Bill) đã được Quốc hội Thái Lan thảo luận trong khoảng 4 năm qua. Dự luật nhận được sự đồng thuận cao tại Hạ viện, song một số nội dung sau đó đã được Thượng viện đề xuất sửa đổi. Ngày 2/9, Hạ viện bỏ phiếu bác bỏ các sửa đổi này với tỷ lệ 414–2. Quốc hội Thái Lan sau đó thành lập Ủy ban Hỗn hợp gồm 20 thành viên từ cả hai viện để tiếp tục xem xét những điểm còn khác biệt và hoàn thiện dự luật.