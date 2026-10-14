Singapore ra mắt Chiến lược an ninh mạng mới dùng AI phòng thủ chủ động

Phát biểu tại sự kiện Tuần lễ An ninh mạng quốc tế Singapore (SICW) 2026, Bộ trưởng cao cấp kiêm Bộ trưởng Điều phối an ninh quốc gia Singapore K. Shanmugam cho biết, Singapore sẽ không theo đuổi việc tự phát triển các mô hình AI riêng cho mọi mục đích sử dụng, mà tập trung đầu tư năng lực đánh giá, lựa chọn và tích hợp những mô hình AI tiên tiến nhất phục vụ công tác phòng thủ mạng.

AI đặt ra nhiều vấn đề về an ninh mạng. Đồ họa: AI.

"Chúng tôi sẽ áp dụng cách tiếp cận thực dụng. Singapore không cần phát triển các mô hình AI riêng cho mọi trường hợp. Điều chúng tôi thực sự cần là năng lực đánh giá những mô hình tốt nhất hiện có và điều chỉnh chúng phù hợp với nhu cầu của mình", Bộ trưởng K. Shanmugam nói.

Theo ông Shanmugam, sự phát triển nhanh chóng của AI đang giúp các tác nhân tấn công mạng hoạt động với tốc độ nhanh hơn, quy mô lớn hơn và mức độ tinh vi cao hơn. Vì vậy, các mối đe dọa mạng ứng dụng AI không còn là câu chuyện "có xảy ra hay không", mà là "khi nào sẽ xảy ra".

Chiến lược mới của Singapore hướng tới mục tiêu hành động sớm hơn, ở quy mô toàn quốc và với tốc độ tương đương các đối tượng tấn công. Chính phủ nước này sẽ từng bước triển khai AI trong các hoạt động phòng thủ mạng quốc gia, đồng thời phối hợp với khu vực tư nhân để đẩy nhanh việc ứng dụng các công nghệ phòng thủ mạng tích hợp AI trong những lĩnh vực trọng yếu.

Một điểm đáng chú ý khác là Singapore sẽ xây dựng hệ thống Dịch vụ Tên miền bảo vệ (PDNS), nhằm ngăn chặn các kết nối tới những tên miền độc hại trước khi nguy cơ tấn công tiếp cận người dùng, qua đó giảm thiểu rủi ro lừa đảo trực tuyến, phát tán mã độc và các hình thức tấn công mạng khác.

Bên cạnh việc tăng cường năng lực phòng thủ trong nước, ông Shanmugam cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác quốc tế trong lĩnh vực an ninh mạng, cho rằng không một quốc gia nào có thể tự mình bảo vệ hoàn toàn không gian số trước các mối đe dọa xuyên biên giới.