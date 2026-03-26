中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Nghe & Xem
English
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Các biện pháp của Nhật Bản và Philippines ứng phó với khủng hoảng năng lượng

Thứ Năm, 11:43, 26/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chính phủ Nhật Bản đã tiến hành giải phóng dầu từ kho dự trữ quốc gia trong khi Philipines kích hoạt quỹ khẩn cấp trị giá 20 tỷ peso để tăng cường an ninh năng lượng.

Thực hiện lộ trình đã cam kết, tiếp theo việc mở kho dầu dự trữ pháp quy của các doanh nghiệp tư nhân, hôm nay (26/3), Chính phủ Nhật Bản đã tiến hành giải phóng dầu từ kho dự trữ quốc gia. 

Vào lúc 11h ngày 26/3, theo giờ địa phương, tại Khu dữ trữ dầu quốc gia ở tỉnh Aichi - miền Trung Nhật Bản, việc giải phóng lô dầu đầu tiên từ nguồn dự phòng nhà nước đã được tiến hành. Theo kế hoạch, trong tháng 3 này, dầu sẽ được đưa ra từ 9 Khu dữ trữ quốc gia nằm rải rác tại nhiều địa phương của Nhật Bản và bước vào tháng Tư, sẽ có thêm 2 kho dữ trữ nữa được mở.

Kho dự trữ dầu quốc gia của Nhật Bản tại Tomakomai. Ảnh: Jiji Press

Lượng dầu được giải phóng từ 11 kho này lên tới 8.500.000 kl, tương đương lượng tiêu thụ trung bình 1 tháng của Nhật Bản. Số dầu này sẽ được bán cho 4 doanh nghiệp xăng dầu do Chính phủ Nhật Bản chỉ định với giá 540 tỷ yên (tương đương khoảng 3,4 tỷ USD). Các doanh nghiệp này có trách nhiệm lọc hóa dầu, chế tạo xăng và các loại nhiên liệu khác.

Bên cạnh đó, Nhật Bản cũng đang phối hợp với các quốc gia sản xuất dầu mỏ để có thể đưa thêm vào thị trường một lượng dầu tương đương 5 ngày sử dụng trung bình ngay trong tháng 3 này, từ nguồn dữ trữ chung mà Nhật Bản đang quản lý trong nước.

Cũng bắt đầu từ hôm nay, chính phủ Nhật Bản sẽ nâng mức trợ giá nhiên liệu từ 30,2 yên cho 1 lít xăng lên 48,1 yên. Đây là mức trợ giá nhiên liệu cao nhất từ trước đến nay tại Nhật Bản. Chính phủ Nhật Bản đang nỗ lực thực hiện mục tiêu đã cam kết với người dân là duy trì mức giá trên dưới 170 yên/1 lít xăng thông thường, trong bối cảnh chiến sự Trung Đông tiếp tục lan rộng và kéo dài.

Cho đến nay, các biện pháp khẩn cấp của chính phủ Nhật Bản đã bắt đầu phát huy tác dụng. Từ đầu tuần này, trên thị trường toàn quốc của Nhật Bản, giá trung bình của 1 lít xăng thông thường, tương đương với xăng A92 (RON 92) của Việt Nam, đã giảm mạnh tới 13,1 yên so với tuần trước. Đến thời điểm hiện tại, mức giá này đang là 177,7 yên/1 lít xăng. Với các biện pháp bổ sung từ hôm nay, mục tiêu nêu trên của chính phủ Nhật Bản có khả năng sẽ sớm thành hiện thực

Trong khi đó, Bộ Năng lượng Philippines cho biết đang kích hoạt quỹ khẩn cấp trị giá 20 tỷ peso ( tương đương 333 triệu USD) để tăng cường an ninh nhiên liệu trong bối cảnh giá dầu tiếp tục biến động do xung đột ở Trung Đông.

Theo Bộ Năng lượng Philippines, hành động quyết đoán này thể hiện quyết tâm vững chắc của chính phủ trong việc bảo vệ người dân Philippines khỏi những cú sốc nguồn cung từ bên ngoài và đảm bảo nguồn cung nhiên liệu liên tục, đầy đủ và đáng tin cậy trên toàn quốc. Theo chương trình này, chính phủ dự kiến ​​mua tới hai triệu thùng nhiên liệu để hỗ trợ nguồn cung trong nước và mua các sản phẩm dầu mỏ tinh chế và khí dầu mỏ hóa lỏng.

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos khẳng định vẫn có nguồn cung dầu sau khi hết lượng dự trữ 45 ngày. Ảnh: Reuters

Philippines nhập khẩu gần như toàn bộ dầu thô từ Trung Đông, với Saudi Arabia là nhà cung cấp lớn nhất, khiến nước này dễ bị tổn thương trước những cú sốc giá dầu và gián đoạn nguồn cung.

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos tối 25/3 đã ký ban hành luật trao cho ông quyền đình chỉ hoặc giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các sản phẩm dầu mỏ như một phần trong các sáng kiến ​​của chính phủ nhằm giảm tác động của giá nhiên liệu tăng cao. Tuy nhiên, Tổng thống cho biết sẽ chờ “thời điểm thích hợp nhất” để thực hiện. Việc đình chỉ hoặc giảm thuế có thể được áp dụng cho các sản phẩm dầu mỏ cụ thể và được thực hiện dưới hình thức đình chỉ hoàn toàn hoặc giảm một phần mức thuế tiêu thụ đặc biệt. Bất kỳ việc tạm ngừng hoặc giảm thuế nào sẽ có hiệu lực trong thời hạn không quá 3 tháng, với điều kiện tổng thời gian tạm ngừng hoặc giảm thuế không vượt quá một năm. Quyền hạn được trao cho Tổng thống theo luật này sẽ chỉ được thực hiện cho đến ngày 31/12/2028.

Tổng thống Marcos hôm qua đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia về năng lượng nhưng khẳng định đó là biện pháp phòng ngừa để chính phủ có thể đối phó tức thời với những vấn đề khẩn cấp, đồng thời trấn an người dân rằng sẽ có “dòng chảy dầu” ngay cả sau khi lượng dự trữ 45 ngày của nước này được tiêu thụ hết.

Ngoại trưởng Trung Quốc kêu gọi hòa đàm, chấm dứt chiến sự tại Trung Đông

VOV.VN - Trong bối cảnh tình hình Trung Đông tiếp tục căng thẳng, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nhấn mạnh việc cấp bách hiện nay là tích cực khuyến khích hòa đàm, thúc đẩy chấm dứt giao tranh, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế duy trì lập trường khách quan, công bằng trước diễn biến phức tạp tại Trung Đông.

Tuấn Nhật/VOV-Tokyo, Phạm Hà/VOV-Jakarta
Tag: Nhật Bản Philippines dự trữ năng lượng khủng hoảng năng lượng chiến sự Trung Đông kho dự trữ quốc gia
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ