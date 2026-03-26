Ngoại trưởng Trung Quốc kêu gọi hòa đàm, chấm dứt chiến sự tại Trung Đông

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ngày 25/3, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã có các cuộc điện đàm riêng rẽ với Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan và Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty.

Tại cuộc điện đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ, ông Vương Nghị nhấn mạnh chiến sự đang lan rộng nhanh chóng, bao trùm toàn khu vực, do đó việc cấp bách là tích cực khuyến khích hòa đàm, nắm bắt cơ hội hòa bình, thúc đẩy chấm dứt giao tranh.

Ông khẳng định Bắc Kinh ủng hộ các nước trong khu vực giữ bình tĩnh, xuất phát từ lợi ích lâu dài và căn bản để đưa ra các ứng xử hợp lý trước cục diện nguy hiểm, kiên trì giải quyết mâu thuẫn và bất đồng thông qua đối thoại. Đồng thời, Trung Quốc cũng ủng hộ Thổ Nhĩ Kỳ phát huy vai trò xây dựng trong việc thúc đẩy nối lại đàm phán.

Trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Ai Cập, ông Vương Nghị nhấn mạnh cả Trung Quốc và Ai Cập đều là những nước lớn có trách nhiệm, cùng phản đối các hành động quân sự chưa được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cho phép, phản đối tấn công dân thường và cơ sở dân sự, không tán thành việc lan rộng xung đột tới các nước vùng Vịnh.

Ông đánh giá tình hình Trung Đông đang thay đổi nhanh chóng, với việc cả Mỹ và Iran đều phát đi thông tin về đàm phán, mang lại “tia hy vọng hòa bình”. Ông cảnh báo cuộc chiến nếu tiếp diễn sẽ chỉ gây thêm thương vong và tổn thất vô ích, khiến tình hình căng thẳng ngày càng lan rộng. Vì vậy, cộng đồng quốc tế cần tích cực thúc đẩy các bên xung đột trở lại bàn đàm phán, bởi chỉ cần đàm phán, hòa bình sẽ có hy vọng.

Ông nhấn mạnh các hành động của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc phải góp phần hạ nhiệt tình hình, thúc đẩy đối thoại và ngăn chặn chiến sự lan rộng, không được “cấp phép cho việc sử dụng vũ lực”. Trung Quốc ủng hộ Ai Cập tiếp tục phát huy vai trò hòa giải, thúc đẩy nối lại đàm phán hòa bình, chấm dứt chiến tranh và sẵn sàng tiếp tục các nỗ lực mang tính xây dựng vì mục tiêu này.