Ngoại trưởng Trung Quốc kêu gọi hòa đàm, chấm dứt chiến sự tại Trung Đông

Thứ Năm, 09:22, 26/03/2026
VOV.VN - Trong bối cảnh tình hình Trung Đông tiếp tục căng thẳng, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nhấn mạnh việc cấp bách hiện nay là tích cực khuyến khích hòa đàm, thúc đẩy chấm dứt giao tranh, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế duy trì lập trường khách quan, công bằng trước diễn biến phức tạp tại Trung Đông.

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ngày 25/3, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã có các cuộc điện đàm riêng rẽ với Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan và Ngoại trưởng Ai Cập Badr Abdelatty.

Tại cuộc điện đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ, ông Vương Nghị nhấn mạnh chiến sự đang lan rộng nhanh chóng, bao trùm toàn khu vực, do đó việc cấp bách là tích cực khuyến khích hòa đàm, nắm bắt cơ hội hòa bình, thúc đẩy chấm dứt giao tranh.

ngoai truong trung quoc keu goi hoa dam, cham dut chien su tai trung Dong hinh anh 1
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị

Ông khẳng định Bắc Kinh ủng hộ các nước trong khu vực giữ bình tĩnh, xuất phát từ lợi ích lâu dài và căn bản để đưa ra các ứng xử hợp lý trước cục diện nguy hiểm, kiên trì giải quyết mâu thuẫn và bất đồng thông qua đối thoại. Đồng thời, Trung Quốc cũng ủng hộ Thổ Nhĩ Kỳ phát huy vai trò xây dựng trong việc thúc đẩy nối lại đàm phán.

Trong cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Ai Cập, ông Vương Nghị nhấn mạnh cả Trung Quốc và Ai Cập đều là những nước lớn có trách nhiệm, cùng phản đối các hành động quân sự chưa được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cho phép, phản đối tấn công dân thường và cơ sở dân sự, không tán thành việc lan rộng xung đột tới các nước vùng Vịnh.

Ông đánh giá tình hình Trung Đông đang thay đổi nhanh chóng, với việc cả Mỹ và Iran đều phát đi thông tin về đàm phán, mang lại “tia hy vọng hòa bình”. Ông cảnh báo cuộc chiến nếu tiếp diễn sẽ chỉ gây thêm thương vong và tổn thất vô ích, khiến tình hình căng thẳng ngày càng lan rộng. Vì vậy, cộng đồng quốc tế cần tích cực thúc đẩy các bên xung đột trở lại bàn đàm phán, bởi chỉ cần đàm phán, hòa bình sẽ có hy vọng.

Ông nhấn mạnh các hành động của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc phải góp phần hạ nhiệt tình hình, thúc đẩy đối thoại và ngăn chặn chiến sự lan rộng, không được “cấp phép cho việc sử dụng vũ lực”. Trung Quốc ủng hộ Ai Cập tiếp tục phát huy vai trò hòa giải, thúc đẩy nối lại đàm phán hòa bình, chấm dứt chiến tranh và sẵn sàng tiếp tục các nỗ lực mang tính xây dựng vì mục tiêu này.

 

 

Trung Kiên/VOV-Bắc Kinh
Tag: Trung Quốc Ngoại trưởng Trung Quốc chiến sự Trung Đông cuộc chiến Iran đàm phán Mỹ Iran
Toàn cảnh quốc tế sáng 26/3: Ai đã khơi mào cho cuộc chiến Mỹ - Iran?
Toàn cảnh quốc tế sáng 26/3: Ai đã khơi mào cho cuộc chiến Mỹ - Iran?

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết rằng Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth là “người đầu tiên” trong số những cấp dưới tài giỏi của ông thúc đẩy việc tấn công Iran. Tuyên bố này làm dấy lên tranh luận về việc liệu Tổng thống đang khen ngợi ông Hegseth hay biến ông thành "người chịu trận".

Iran điều quân ra đảo Kharg, sẵn sàng đối phó kịch bản bị Mỹ tấn công

VOV.VN - Nhiều nguồn tin dẫn báo cáo tình báo Mỹ tiết lộ, Iran đã triển khai thêm binh lính và vũ khí phòng không đến đảo Kharg. Đây được xem là bước chuẩn bị của Tehran nhằm đối phó với một chiến dịch quân sự tiềm tàng từ phía Mỹ.

Iran không chấp nhận đàm phán, Israel tuyên bố tấn công toàn lực

VOV.VN - Bất chấp nhiều nỗ lực ngoại giao quốc tế, cuộc xung đột khốc liệt kéo dài gần 1 tháng tại Trung Đông, vẫn chưa có dấu hiệu sớm hạ nhiệt. Các bên tham chiến, đặc biệt là Israel và Iran, liên tục đưa ra những tuyên bố cứng rắn, khẳng định quyết tâm theo đuổi đến cùng mục tiêu chiến tranh của mình.

