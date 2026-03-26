Ông Trump: Iran “rất muốn đạt thỏa thuận” nhưng không thừa nhận

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 25/3 nhận định Iran “rất muốn đạt được một thỏa thuận” nhưng không công khai thừa nhận vì lo ngại các rủi ro về an ninh.

Phát biểu tại một sự kiện gây quỹ của đảng Cộng hòa ở Washington, ông Trump cho biết: “Chưa từng có tiền lệ về những gì chúng ta đang làm ở Trung Đông liên quan đến Iran. Họ đang đàm phán và rất muốn đạt thỏa thuận, nhưng không công khai thừa nhận”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong cuộc họp với các lãnh đạo ngành dầu mỏ tại Nhà Trắng, ở Washington DC, ngày 9/1/2026. Ảnh: AP

Trước đó, Nhà Trắng khẳng định các cuộc tiếp xúc với Iran chưa rơi vào bế tắc, dù Tehran chưa chấp nhận ngay kế hoạch 15 điểm do Mỹ đề xuất nhằm chấm dứt xung đột. Washington hiện đang nỗ lực sắp xếp một cuộc gặp tại Pakistan để tìm kiếm lộ trình hạ nhiệt căng thẳng.

Về phía Iran, Ngoại trưởng Abbas Araghchi xác nhận hai bên đã trao đổi thông điệp thông qua các kênh trung gian, song nhấn mạnh điều này “không đồng nghĩa với đàm phán”.

Ông Araghchi cho biết Tehran đang xem xét đề xuất của Mỹ liên quan đến việc chấm dứt xung đột tại khu vực Vịnh, nhưng chưa có ý định tiến hành đàm phán trực tiếp trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông tiếp tục leo thang.

Theo nhà ngoại giao Iran, các thông điệp từ phía Mỹ đã được chuyển tới lãnh đạo cấp cao và lập trường chính thức sẽ được công bố khi cần thiết. Những phát biểu này cho thấy Iran để ngỏ khả năng đàm phán nếu các yêu cầu của nước này được đáp ứng, dù trước đó nhiều quan chức Tehran công khai bác bỏ triển vọng đối thoại với Washington.

Ngoài ra, các nguồn tin khu vực cho biết Iran cũng đã thông báo với các bên trung gian rằng Lebanon cần được thêm vào trong bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào với Mỹ và Israel.