Ông Trump: Iran “rất muốn đạt thỏa thuận” nhưng không thừa nhận

Thứ Năm, 09:50, 26/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Iran rất muốn đạt thỏa thuận với Washington nhưng không công khai thừa nhận. Trong khi đó Tehran cho biết đang xem xét đề xuất của Mỹ về chấm dứt xung đột Trung Đông.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 25/3 nhận định Iran “rất muốn đạt được một thỏa thuận” nhưng không công khai thừa nhận vì lo ngại các rủi ro về an ninh.

Phát biểu tại một sự kiện gây quỹ của đảng Cộng hòa ở Washington, ông Trump cho biết: “Chưa từng có tiền lệ về những gì chúng ta đang làm ở Trung Đông liên quan đến Iran. Họ đang đàm phán và rất muốn đạt thỏa thuận, nhưng không công khai thừa nhận”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong cuộc họp với các lãnh đạo ngành dầu mỏ tại Nhà Trắng, ở Washington DC, ngày 9/1/2026. Ảnh: AP

Trước đó, Nhà Trắng khẳng định các cuộc tiếp xúc với Iran chưa rơi vào bế tắc, dù Tehran chưa chấp nhận ngay kế hoạch 15 điểm do Mỹ đề xuất nhằm chấm dứt xung đột. Washington hiện đang nỗ lực sắp xếp một cuộc gặp tại Pakistan để tìm kiếm lộ trình hạ nhiệt căng thẳng.

Về phía Iran, Ngoại trưởng Abbas Araghchi xác nhận hai bên đã trao đổi thông điệp thông qua các kênh trung gian, song nhấn mạnh điều này “không đồng nghĩa với đàm phán”.

Ông Araghchi cho biết Tehran đang xem xét đề xuất của Mỹ liên quan đến việc chấm dứt xung đột tại khu vực Vịnh, nhưng chưa có ý định tiến hành đàm phán trực tiếp trong bối cảnh căng thẳng Trung Đông tiếp tục leo thang.

Theo nhà ngoại giao Iran, các thông điệp từ phía Mỹ đã được chuyển tới lãnh đạo cấp cao và lập trường chính thức sẽ được công bố khi cần thiết. Những phát biểu này cho thấy Iran để ngỏ khả năng đàm phán nếu các yêu cầu của nước này được đáp ứng, dù trước đó nhiều quan chức Tehran công khai bác bỏ triển vọng đối thoại với Washington.

Ngoài ra, các nguồn tin khu vực cho biết Iran cũng đã thông báo với các bên trung gian rằng Lebanon cần được thêm vào trong bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn nào với Mỹ và Israel.

Hoàng Phạm/VOV.VN
Tag: Trump Iran Mỹ đàm phán Mỹ Iran Trung Đông thỏa thuận Mỹ Iran Abbas Araghchi
Iran điều quân ra đảo Kharg, sẵn sàng đối phó kịch bản bị Mỹ tấn công
Iran điều quân ra đảo Kharg, sẵn sàng đối phó kịch bản bị Mỹ tấn công

VOV.VN - Nhiều nguồn tin dẫn báo cáo tình báo Mỹ tiết lộ, Iran đã triển khai thêm binh lính và vũ khí phòng không đến đảo Kharg. Đây được xem là bước chuẩn bị của Tehran nhằm đối phó với một chiến dịch quân sự tiềm tàng từ phía Mỹ.

Iran không chấp nhận đàm phán, Israel tuyên bố tấn công toàn lực
Iran không chấp nhận đàm phán, Israel tuyên bố tấn công toàn lực

VOV.VN - Bất chấp nhiều nỗ lực ngoại giao quốc tế, cuộc xung đột khốc liệt kéo dài gần 1 tháng tại Trung Đông, vẫn chưa có dấu hiệu sớm hạ nhiệt. Các bên tham chiến, đặc biệt là Israel và Iran, liên tục đưa ra những tuyên bố cứng rắn, khẳng định quyết tâm theo đuổi đến cùng mục tiêu chiến tranh của mình.

Tổng thống Mỹ Donald Trump lùi chuyến thăm Trung Quốc vì Iran
Tổng thống Mỹ Donald Trump lùi chuyến thăm Trung Quốc vì Iran

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 25/3 cho biết ông sẽ thăm Trung Quốc trong khuôn khổ chuyến công du cấp nhà nước vào ngày 14 và 15/5 tới để hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, sau khi chuyến đi dự kiến trước đó phải hoãn vì cuộc chiến đang diễn ra với Iran. 

