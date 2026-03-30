Các căn cứ Mỹ tại Syria bị tấn công

Theo thông báo của Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Syria Sipan Hamo, 4 UAV phóng từ lãnh thổ Iraq, đã nhằm vào căn cứ Qasrak của Mỹ ở tỉnh Hasakah, phía Đông Bắc Syria.

Quân đội Syria đã bắn hạ các UAV này mà không gây ra thương vong. Thông báo nêu rõ, Iraq phải chịu trách nhiệm và kêu gọi nước này ngăn chặn sự tái diễn của các cuộc tấn công đe dọa đến sự ổn định của Syria.

Căn cứ của Mỹ ở Qasrak bị tấn công (Ảnh Reuters)

Một số cuộc tấn công vào căn cứ Mỹ tại Syria xuất phát từ lãnh thổ Iraq đã diễn ra trong những ngày gần đây. Quân đội Syria hôm 28/3 cũng ngăn chặn một vụ tấn công như vậy nhằm vào căn cứ Al-Tanf của Mỹ.

Đầu tuần này, một căn cứ khác của Mỹ ở Đông Bắc Syria cũng là mục tiêu của một cuộc tấn công tên lửa từ Iraq. Cơ quan chức năng Iraq đã bắt giữ 4 người liên quan đến vụ tấn công này. Các nhóm thân Iran ở Iraq đã nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công vào các lợi ích của Mỹ ở Iraq và trong khu vực, trong khi các cuộc tấn công cũng nhắm vào các nhóm này.

Trong những tháng gần đây, lực lượng Mỹ đã rút khỏi căn cứ Al-Tanf và Al-Shadadi ở tỉnh Hasakah, cũng như bắt đầu rút khỏi căn cứ Qasrak cũng thuộc tỉnh này.