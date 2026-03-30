Các căn cứ Mỹ tại Syria bị tấn công

Thứ Hai, 05:09, 30/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Syria ngày 29/3 cho biết, quân đội đã đánh chặn một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) từ nước láng giềng Iraq, nhắm vào một trong những căn cứ quân sự cuối cùng của Mỹ tại Syria.

Theo thông báo của Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Syria Sipan Hamo, 4 UAV phóng từ lãnh thổ Iraq, đã nhằm vào căn cứ Qasrak của Mỹ ở tỉnh Hasakah, phía Đông Bắc Syria.

Quân đội Syria đã bắn hạ các UAV này mà không gây ra thương vong. Thông báo nêu rõ, Iraq phải chịu trách nhiệm và kêu gọi nước này ngăn chặn sự tái diễn của các cuộc tấn công đe dọa đến sự ổn định của Syria.

Căn cứ của Mỹ ở Qasrak bị tấn công (Ảnh Reuters)

Một số cuộc tấn công vào căn cứ Mỹ tại Syria xuất phát từ lãnh thổ Iraq đã diễn ra trong những ngày gần đây. Quân đội Syria hôm 28/3 cũng ngăn chặn một vụ tấn công như vậy nhằm vào căn cứ Al-Tanf của Mỹ.

Đầu tuần này, một căn cứ khác của Mỹ ở Đông Bắc Syria cũng là mục tiêu của một cuộc tấn công tên lửa từ Iraq. Cơ quan chức năng Iraq đã bắt giữ 4 người liên quan đến vụ tấn công này. Các nhóm thân Iran ở Iraq đã nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công vào các lợi ích của Mỹ ở Iraq và trong khu vực, trong khi các cuộc tấn công cũng nhắm vào các nhóm này.

Trong những tháng gần đây, lực lượng Mỹ đã rút khỏi căn cứ Al-Tanf và Al-Shadadi ở tỉnh Hasakah, cũng như bắt đầu rút khỏi căn cứ Qasrak cũng thuộc tỉnh này.

Iran tấn công tàu sân bay Mỹ: Xung đột tiếp tục leo thang

VOV.VN - Ngày 25/3, ngày thứ 26 của xung đột, Hải quân Iran thông báo đã phóng tên lửa hành trình tấn công tàu sân bay Mỹ tại khu vực. Tehran cũng tuyên bố vẫn đang kiểm soát chặt chẽ eo biển Horrmuz và chưa có kế hoạch đàm phán với kẻ thù.    

Minh Ngô/VOV-Cairo
Tin liên quan

Ngoại trưởng Iran: Israel sẽ "trả giá đắt" vì tấn công các cơ sở hạt nhân
Ngoại trưởng Iran: Israel sẽ "trả giá đắt" vì tấn công các cơ sở hạt nhân

VOV.VN - Ngoại trưởng Abbas Araghchi ngày 27/3 đã lên án mạnh mẽ các cuộc không kích của Israel nhằm vào loạt cơ sở hạt nhân của Iran, đồng thời cảnh báo Tel Aviv sẽ phải “trả giá đắt”.

Ngoại trưởng Iran: Israel sẽ "trả giá đắt" vì tấn công các cơ sở hạt nhân

Ngoại trưởng Iran: Israel sẽ "trả giá đắt" vì tấn công các cơ sở hạt nhân

VOV.VN - Ngoại trưởng Abbas Araghchi ngày 27/3 đã lên án mạnh mẽ các cuộc không kích của Israel nhằm vào loạt cơ sở hạt nhân của Iran, đồng thời cảnh báo Tel Aviv sẽ phải “trả giá đắt”.

Iran hoài nghi các đề xuất hòa bình của Washington sau các cuộc tấn công
Iran hoài nghi các đề xuất hòa bình của Washington sau các cuộc tấn công

VOV.VN - Trong cuộc điện đàm ngày 28/3 với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ, Ngoại trưởng Abbas Araghchi cho biết Iran đang tỏ ra ngày càng hoài nghi trước các nỗ lực ngoại giao gần đây nhằm chấm dứt xung đột tại Trung Đông.

Iran hoài nghi các đề xuất hòa bình của Washington sau các cuộc tấn công

Iran hoài nghi các đề xuất hòa bình của Washington sau các cuộc tấn công

VOV.VN - Trong cuộc điện đàm ngày 28/3 với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ, Ngoại trưởng Abbas Araghchi cho biết Iran đang tỏ ra ngày càng hoài nghi trước các nỗ lực ngoại giao gần đây nhằm chấm dứt xung đột tại Trung Đông.

Hồ sơ