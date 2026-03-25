Iran tấn công tàu sân bay Mỹ: Xung đột tiếp tục leo thang

Thứ Tư, 21:13, 25/03/2026
VOV.VN - Ngày 25/3, ngày thứ 26 của xung đột, Hải quân Iran thông báo đã phóng tên lửa hành trình tấn công tàu sân bay Mỹ tại khu vực. Tehran cũng tuyên bố vẫn đang kiểm soát chặt chẽ eo biển Horrmuz và chưa có kế hoạch đàm phán với kẻ thù.    

Thông báo tấn công tàu sân bay Mỹ USS Abraham Lincoln được Tư lệnh Hải quân Iran, Chuẩn đô đốc Shahram Irani công bố sáng 25/3. Vũ khí sử dụng trong đòn tấn công là tên lửa hành trình.  

Chuẩn đô đốc Irani khẳng định, tàu sân bay USS Abraham Lincoln vẫn đang nằm dưới sự giám sát chặt chẽ và liên tục của hải quân Iran. Ngay khi chiếm hạm này tiến vào phạm vi tầm bắn hiệu quả của hệ thống tên lửa Iran, nó sẽ đối mặt với đòn tấn công tổng lực của hải quân Iran. Tư lệnh Hải quân Iran đồng thời khẳng định, Tehran vẫn đang duy trì quyền kiểm soát chặt chẽ và hiệu quả eo biển Hormuz cùng toàn bộ vịnh Ba Tư.

Tuy nhiên, trong thông báo, Chuẩn đô đốc hải quân Iran không đề cập thời gian, địa điểm cũng như hiệu quả của đòn tập kích mới nhất nhằm vào tàu sân bay USS Abraham Lincoln.

Cũng trong sáng 25/3, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) tuyên bố đã phát động các cuộc tấn công mới thuộc chiến dịch “Lời hứa đích thực 4”, nhắm vào các mục tiêu tại Israel cùng các căn cứ Mỹ trong khu vực. Vũ khí sử dụng trong các cuộc tập kích gồm cả tên lửa đạn đạo thế hệ mới tầm trung và tầm xa cùng các máy bay không người lái.

iran tan cong tau san bay my xung dot tiep tuc leo thang hinh anh 1
Tàu sân bay USS Abraham Lincoln của Mỹ. (Ảnh: AP)

Truyền thông Israel xác nhận cho đến đầu giờ chiều 25/3, Iran đã tiến hành 5 cuộc tập kích tên lửa đạo về phía nước này. Cuộc tấn công mới nhất đánh trúng một địa điểm gần khu vực công nghiệp trong sa mạc Negev ở phía Nam Israel. Trước đó, tên lửa Iran cũng lao xuống một vị trí gần nhà máy điện chủ chốt ở khu vực Hadera và gây ra một vụ nổ lớn. Chưa có báo cáo về thương vong do các cuộc tấn công của Iran gây ra.

Tại Các tiểu vương quốc A rập thống nhất (UAE), Bộ Quốc phòng nước này thông báo đã đánh chặn thêm 9 máy bay không người lái của Iran. Tuy nhiên, thông báo không cho biết mục tiêu nhắm đến của đòn tấn công là gì.

UAE là quốc gia Vùng Vịnh bị Iran tấn công dữ dội nhất sau khi xung đột nổ ra. Thống kê của Bộ Quốc phòng UAE cho biết, trong gần một tháng qua, Iran đã phóng tổng cộng 357 tên lửa đạn đạo, 15 tên lửa hành trình và 1.185 máy bay không người lái, về phía lãnh thổ UAE.

Chiến sự Trung Đông: Saudi Arabia trục xuất Tùy viên an ninh Iran
Chiến sự Trung Đông: Saudi Arabia trục xuất Tùy viên an ninh Iran

VOV.VN - Tiếp tục chuỗi phản ứng cứng rắn của Vùng Vịnh với các cuộc tấn công liên tiếp từ Iran, hôm 21/3, Bộ Ngoại giao Saudi Arabia thông báo trục xuất Tùy viên An ninh của Iran khỏi nước này.

Chiến sự Trung Đông: Saudi Arabia trục xuất Tùy viên an ninh Iran

Chiến sự Trung Đông: Saudi Arabia trục xuất Tùy viên an ninh Iran

VOV.VN - Tiếp tục chuỗi phản ứng cứng rắn của Vùng Vịnh với các cuộc tấn công liên tiếp từ Iran, hôm 21/3, Bộ Ngoại giao Saudi Arabia thông báo trục xuất Tùy viên An ninh của Iran khỏi nước này.

Chiến sự Trung Đông: Cơ sở hạt nhân chiến lược của Iran bị tấn công
Chiến sự Trung Đông: Cơ sở hạt nhân chiến lược của Iran bị tấn công

VOV.VN - Hôm nay (21/3), cuộc xung đột do Mỹ và Israel phát động tại Trung Đông đã bước sang tuần thứ 4 với tác động nghiêm trọng cả về mặt nhân đạo, ngoại giao, an ninh và kinh tế. Tuy nhiên, thực tế chiến trường cũng như trên mặt trận thông tin cho thấy, chiến sự chưa thể sớm hạ nhiệt như kỳ vọng của dư luận.

Chiến sự Trung Đông: Cơ sở hạt nhân chiến lược của Iran bị tấn công

Chiến sự Trung Đông: Cơ sở hạt nhân chiến lược của Iran bị tấn công

VOV.VN - Hôm nay (21/3), cuộc xung đột do Mỹ và Israel phát động tại Trung Đông đã bước sang tuần thứ 4 với tác động nghiêm trọng cả về mặt nhân đạo, ngoại giao, an ninh và kinh tế. Tuy nhiên, thực tế chiến trường cũng như trên mặt trận thông tin cho thấy, chiến sự chưa thể sớm hạ nhiệt như kỳ vọng của dư luận.

Chiến sự Trung Đông: Israel và Iran tiếp tục tấn công nhau
Chiến sự Trung Đông: Israel và Iran tiếp tục tấn công nhau

VOV.VN - Hôm qua, ngày thứ 21 trong cuộc xung đột ác liệt tại Trung Đông, cả Israel và Iran tiếp tục phát động các cuộc tấn công mới nhằm vào nhau. Thực tế chiến trường cũng như trên mặt trận truyền thông và ngoại giao cho thấy, chiến sự chưa thể sớm hạ nhiệt như kỳ vọng của dư luận.

Chiến sự Trung Đông: Israel và Iran tiếp tục tấn công nhau

Chiến sự Trung Đông: Israel và Iran tiếp tục tấn công nhau

VOV.VN - Hôm qua, ngày thứ 21 trong cuộc xung đột ác liệt tại Trung Đông, cả Israel và Iran tiếp tục phát động các cuộc tấn công mới nhằm vào nhau. Thực tế chiến trường cũng như trên mặt trận truyền thông và ngoại giao cho thấy, chiến sự chưa thể sớm hạ nhiệt như kỳ vọng của dư luận.

