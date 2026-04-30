  • Hà Nội
  • Cao Bằng
  • Sơn La
  • Lai Châu
  • Tuyên Quang
  • Lào Cai
  • Thái Nguyên
  • Điện Biên
  • Phú Thọ
  • Bắc Ninh
  • Quảng Ninh
  • Hải Phòng
  • Hưng Yên
  • Ninh Bình
  • Thanh Hóa
  • Nghệ An
  • Hà Tĩnh
  • Quảng Trị
  • Đà Nẵng
  • Quảng Ngãi
  • Gia Lai
  • Đắk Lắk
  • Khánh Hòa
  • Lâm Đồng
  • Đồng Nai
  • TP. HCM
  • Tây Ninh
  • Đồng Tháp
  • Vĩnh Long
  • Cần Thơ
  • An Giang
  • Cà Mau
Các cuộc tấn công của Israel khiến 9 người tại Lebanon thiệt mạng

Thứ Năm, 21:51, 30/04/2026
VOV.VN - Israel tiếp tục tiến hành một loạt cuộc không kích tại miền Nam Lebanon trong ngày 30/4, khiến 9 người thiệt mạng. Tổng thống Lebanon đã lên án các hành vi vi phạm liên tục của Israel, trong khi quân đội Israel tuyên bố mở rộng phạm vi tấn công để loại trừ các mối đe dọa.

Theo thống kê ban đầu của Bộ Y tế Lebanon, các cuộc tấn công của Israel tại miền Nam nước này trong hôm nay đã khiến 9 người thiệt mạng, trong đó có 2 trẻ em và 5 phụ nữ, cùng với 23 người khác bị thương.

Tên lửa của Israel bắn trúng Lebanon. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu với một phái đoàn của Liên đoàn Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, Tổng thống Lebanon Joseph Aoun đã lên án các hành vi vi phạm liên tục của Israel ở miền Nam nước này, cho biết những hành vi này xảy ra bất chấp lệnh ngừng bắn, cũng như việc phá hủy nhà cửa và nơi thờ cúng, trong khi số lượng thương vong ngày càng tăng lên, đồng thời kêu gọi gia tăng áp lực, buộc Israel tôn trọng luật pháp và các công ước quốc tế, ngừng nhắm mục tiêu vào dân thường, nhân viên y tế, lực lượng phòng vệ dân sự và các tổ chức nhân đạo.

Cũng trong hôm nay, Israel tiếp tục kêu gọi người dân ở 8 ngôi làng tại miền Nam Lebanon sơ tán, trước khi có kế hoạch hành động quân sự tại các khu vực đó.

Trước đó một ngày, Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel, ông Eyal Zamir tuyên bố sẽ tấn công các khu vực bên ngoài “Đường ranh giới màu vàng”, cũng như khu vực phía Bắc sông Litani, để loại bỏ bất kỳ mối đe dọa nào.

Minh Ngô/VOV-Cairo
Tin liên quan

Israel mở rộng phạm vi tấn công tại Lebanon

VOV.VN - Quân đội Israel hôm qua (27/4) đã tiến hành các cuộc tấn công ở miền Đông Lebanon, mở rộng phạm vi chiến dịch ném bom trong bối cảnh lệnh ngừng bắn tại Lebanon đang có hiệu lực.

Ngừng bắn Israel–Lebanon kéo dài thêm 3 tuần, Mỹ nêu điều kiện với Iran

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố lệnh ngừng bắn giữa Israel và Lebanon sẽ kéo dài thêm 3 tuần. Ông dự kiến sẽ sớm tiếp đón Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Lebanon Joseph Aoun tại Nhà Trắng trong thời gian tới.

Việt Nam hoan nghênh nỗ lực thúc đẩy đối thoại giữa Israel và Lebanon

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao cho biết Việt Nam hoan nghênh các nỗ lực thúc đẩy đối thoại giữa Israel và Lebanon, tìm kiếm giải pháp ngoại giao nhằm duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực.

Lebanon muốn gia hạn lệnh ngừng bắn khi Israel tiếp tục tấn công

VOV.VN - Ngày 22/4, Israel đã tiến hành tấn công vào khu vực phía Đông Lebanon, một ngày trước cuộc đàm phán giữa nước này và Lebanon dự kiến diễn ra tại Mỹ, nhằm gia hạn lệnh ngừng bắn 10 ngày đang diễn ra.

Mỹ dự kiến tổ chức vòng đàm phán trực tiếp thứ hai giữa Israel và Lebanon

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 20/4 cho biết nước này dự kiến sẽ tổ chức vòng đàm phán trực tiếp thứ hai giữa các phái đoàn của Israel và Lebanon vào tuần tới tại Washington.

