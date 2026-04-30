Các cuộc tấn công của Israel khiến 9 người tại Lebanon thiệt mạng

Theo thống kê ban đầu của Bộ Y tế Lebanon, các cuộc tấn công của Israel tại miền Nam nước này trong hôm nay đã khiến 9 người thiệt mạng, trong đó có 2 trẻ em và 5 phụ nữ, cùng với 23 người khác bị thương.

Tên lửa của Israel bắn trúng Lebanon. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu với một phái đoàn của Liên đoàn Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, Tổng thống Lebanon Joseph Aoun đã lên án các hành vi vi phạm liên tục của Israel ở miền Nam nước này, cho biết những hành vi này xảy ra bất chấp lệnh ngừng bắn, cũng như việc phá hủy nhà cửa và nơi thờ cúng, trong khi số lượng thương vong ngày càng tăng lên, đồng thời kêu gọi gia tăng áp lực, buộc Israel tôn trọng luật pháp và các công ước quốc tế, ngừng nhắm mục tiêu vào dân thường, nhân viên y tế, lực lượng phòng vệ dân sự và các tổ chức nhân đạo.

Cũng trong hôm nay, Israel tiếp tục kêu gọi người dân ở 8 ngôi làng tại miền Nam Lebanon sơ tán, trước khi có kế hoạch hành động quân sự tại các khu vực đó.

Trước đó một ngày, Tổng tham mưu trưởng quân đội Israel, ông Eyal Zamir tuyên bố sẽ tấn công các khu vực bên ngoài “Đường ranh giới màu vàng”, cũng như khu vực phía Bắc sông Litani, để loại bỏ bất kỳ mối đe dọa nào.