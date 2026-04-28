Israel mở rộng phạm vi tấn công tại Lebanon

Các cuộc tấn công của Israel vào thung lũng Bekaa thuộc miền Đông Lebanon đánh dấu lần đầu tiên khu vực này bị tấn công, kể từ khi lệnh ngừng bắn do Mỹ làm trung gian có hiệu lực vào ngày 16/4.

Israel đã tuyên bố tấn công cơ sở hạ tầng của Hezbollah ở thung lũng Bekaa, cũng như tiếp tục tấn công các khu vực ở miền Nam Lebanon. Hiện chưa có báo cáo về thương vong và thiệt hại do các cuộc tấn công của Israel tại miền Đông Lebanon, còn tại miền Nam Lebanon, các cuộc tấn công khiến ít nhất 3 người bị thương.

Israel tiếp tục các cuộc tấn công vào Lebanon. (Ảnh: Reuters)

Văn phòng Thủ tướng Israel hôm qua tuyên bố sẽ có thêm hành động quân sự để đối phó với tên lửa và máy bay không người lái của Hezbollah. Trước đó, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã chỉ thị quân đội tăng cường các cuộc tấn công Hezbollah.

Hezbollah hôm qua cho biết đã tấn công một xe tăng của Israel ở miền Nam Lebanon bằng máy bay không người lái. Trong khi quân đội Israel xác nhận, một máy bay không người lái do Hezbollah phóng đã phát nổ gần các binh sĩ nước này ở miền Nam Lebanon, nhưng không gây ra thương vong.

Cuộc xung đột Israel - Hezbollah cũng khiến mâu thuẫn giữa chính phủ Lebanon và lực lượng Hezbollah càng thêm gay gắt. Hezbollah kịch liệt phản đối các cuộc đàm phán trực tiếp gần đây giữa Lebanon và Israel, trong khi Tổng thống Lebanon Joseph Aoun, mặc dù không nêu đích danh Hezbollah, nhưng đã chỉ trích việc đưa đất nước vào chiến tranh để đạt được lợi ích của nước ngoài là phản quốc.