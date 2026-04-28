中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Israel mở rộng phạm vi tấn công tại Lebanon

Thứ Ba, 05:48, 28/04/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Quân đội Israel hôm qua (27/4) đã tiến hành các cuộc tấn công ở miền Đông Lebanon, mở rộng phạm vi chiến dịch ném bom trong bối cảnh lệnh ngừng bắn tại Lebanon đang có hiệu lực.

Các cuộc tấn công của Israel vào thung lũng Bekaa thuộc miền Đông Lebanon đánh dấu lần đầu tiên khu vực này bị tấn công, kể từ khi lệnh ngừng bắn do Mỹ làm trung gian có hiệu lực vào ngày 16/4.

Israel đã tuyên bố tấn công cơ sở hạ tầng của Hezbollah ở thung lũng Bekaa, cũng như tiếp tục tấn công các khu vực ở miền Nam Lebanon. Hiện chưa có báo cáo về thương vong và thiệt hại do các cuộc tấn công của Israel tại miền Đông Lebanon, còn tại miền Nam Lebanon, các cuộc tấn công khiến ít nhất 3 người bị thương.

israel mo rong pham vi tan cong tai lebanon hinh anh 1
Israel tiếp tục các cuộc tấn công vào Lebanon. (Ảnh: Reuters)

Văn phòng Thủ tướng Israel hôm qua tuyên bố sẽ có thêm hành động quân sự để đối phó với tên lửa và máy bay không người lái của Hezbollah. Trước đó, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã chỉ thị quân đội tăng cường các cuộc tấn công Hezbollah.

Hezbollah hôm qua cho biết đã tấn công một xe tăng của Israel ở miền Nam Lebanon bằng máy bay không người lái. Trong khi quân đội Israel xác nhận, một máy bay không người lái do Hezbollah phóng đã phát nổ gần các binh sĩ nước này ở miền Nam Lebanon, nhưng không gây ra thương vong.

Cuộc xung đột Israel - Hezbollah cũng khiến mâu thuẫn giữa chính phủ Lebanon và lực lượng Hezbollah càng thêm gay gắt. Hezbollah kịch liệt phản đối các cuộc đàm phán trực tiếp gần đây giữa Lebanon và Israel, trong khi Tổng thống Lebanon Joseph Aoun, mặc dù không nêu đích danh Hezbollah, nhưng đã chỉ trích việc đưa đất nước vào chiến tranh để đạt được lợi ích của nước ngoài là phản quốc.

Minh Ngô/VOV-Cairo
Tag: Israel Lebanon Trung Đông lệnh ngừng bắn
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Israel và Hezbollah cáo buộc lẫn nhau vi phạm lệnh ngừng bắn

Các cuộc tấn công của Israel tại Gaza khiến 4 người thiệt mạng

Thủ tướng Israel ra lệnh tấn công Hezbollah

QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
NGƯỜI VIỆT
CÔNG NGHỆ
PODCAST
VĂN HÓA
Du lịch
KINH TẾ
XÃ HỘI
SỨC KHỎE
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ
CHÍNH TRỊ
Quan sát
Cuộc sống Đó đây
Hồ sơ