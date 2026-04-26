Các cuộc tấn công của Israel tại Gaza khiến 4 người thiệt mạng

Chủ Nhật, 21:43, 26/04/2026
VOV.VN - Các cuộc tấn công hôm nay (26/4) của Israel đã khiến ít nhất 4 người Palestine ở Gaza thiệt mạng. Những cuộc tấn công tương tự cũng xảy ra liên tiếp trong những ngày qua.

Theo các nhân viên y tế, cuộc không kích của Israel đã khiến 1 người thiệt mạng tại khu vực Al-Mughraqa ở trung tâm Gaza, trong khi hỏa lực súng và pháo kích xe tăng của Israel đã khiến 2 người thiệt mạng gần thành phố Gaza. Trong một vụ việc khác, lực lượng Israel đã bắn chết 1 phụ nữ 40 tuổi ở Khan Younis, phía Nam Gaza.

Cảnh tượng đổ nát sau vụ không kích vào trại tị nạn Jabalia lớn nhất dải Gaza. Ảnh: Reuters

Quân đội Israel phủ nhận thực hiện cuộc tấn công khiến 1 phụ nữ thiệt mạng tại Khan Younis. Trong một tuyên bố khác, quân đội Israel cho biết đã tiêu diệt một số tay súng Hamas ở Gaza kể từ hôm 24/4.

Trước đó trong các ngày 24-25/4, các cuộc tấn công của Israel trên khắp Gaza đã khiến tổng cộng 16 người Palestine thiệt mạng, trong đó có 1 phụ nữ và 3 trẻ em.

Bạo lực ở Gaza vẫn tiếp diễn bất chấp thỏa thuận ngừng bắn tháng 10/2025, với việc Israel tiến hành các cuộc tấn công gần như hàng ngày nhằm vào người Palestine, cho đến nay đã khiến hơn 800 người Palestine thiệt mạng. 4 binh sĩ Israel cũng thiệt mạng trong cùng thời gian đó.

Israel tiếp tục thắt chặt các hạn chế đối với việc đưa viện trợ nhân đạo vào Gaza, đồng thời giới hạn số lượng bệnh nhân và người bị thương được phép qua cửa khẩu Rafah để tới Ai Cập điều trị y tế.

Minh Ngô/VOV-Cairo
Israel tiếp tục tấn công Gaza và Lebanon
VOV.VN - Israel hôm nay (11/4) tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công tại Gaza và Lebanon, trong đó mục tiêu là một trạm kiểm soát tại Gaza và các nhân viên cứu hộ tại miền Nam Lebanon.

Hơn 10 người thiệt mạng do các cuộc tấn công của Israel tại Gaza

VOV.VN - Israel hôm 6/4 tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công tại Gaza, trong đó một cuộc không kích gần một trường học ở trung tâm Gaza đã khiến ít nhất 10 người thiệt mạng.

Israel tiếp tục các cuộc tấn công tại Lebanon và Gaza

VOV.VN - Israel ngày 5/4 tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công tại Gaza và Lebanon, trong đó cuộc tấn công tại Gaza đã khiến 4 người thiệt mạng.

Người dân Gaza đón lễ Eid Al-Fitr trong bối cảnh bị Israel hạn chế nghiêm ngặt

VOV.VN - Theo hãng thông tấn Palestine (WAFA), các nhóm hàng trăm người đã thực hiện lễ cầu nguyện Eid Al-Fitr tại các khu vực ngoài trời ở Gaza, giữa bối cảnh tàn phá trên diện rộng và các hạn chế nghiêm ngặt đang diễn ra của Israel.

Bạo lực gia tăng tại Gaza và Bờ Tây khi xung đột Trung Đông leo thang

VOV.VN - Bạo lực tiếp tục giao tăng tại Gaza và Bờ Tây, khi các cuộc tấn công của Israel khiến ít nhất 4 người Palestine thiệt mạng trong hôm qua (17/3).

