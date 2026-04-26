Các cuộc tấn công của Israel tại Gaza khiến 4 người thiệt mạng

Theo các nhân viên y tế, cuộc không kích của Israel đã khiến 1 người thiệt mạng tại khu vực Al-Mughraqa ở trung tâm Gaza, trong khi hỏa lực súng và pháo kích xe tăng của Israel đã khiến 2 người thiệt mạng gần thành phố Gaza. Trong một vụ việc khác, lực lượng Israel đã bắn chết 1 phụ nữ 40 tuổi ở Khan Younis, phía Nam Gaza.

Quân đội Israel phủ nhận thực hiện cuộc tấn công khiến 1 phụ nữ thiệt mạng tại Khan Younis. Trong một tuyên bố khác, quân đội Israel cho biết đã tiêu diệt một số tay súng Hamas ở Gaza kể từ hôm 24/4.

Trước đó trong các ngày 24-25/4, các cuộc tấn công của Israel trên khắp Gaza đã khiến tổng cộng 16 người Palestine thiệt mạng, trong đó có 1 phụ nữ và 3 trẻ em.

Bạo lực ở Gaza vẫn tiếp diễn bất chấp thỏa thuận ngừng bắn tháng 10/2025, với việc Israel tiến hành các cuộc tấn công gần như hàng ngày nhằm vào người Palestine, cho đến nay đã khiến hơn 800 người Palestine thiệt mạng. 4 binh sĩ Israel cũng thiệt mạng trong cùng thời gian đó.

Israel tiếp tục thắt chặt các hạn chế đối với việc đưa viện trợ nhân đạo vào Gaza, đồng thời giới hạn số lượng bệnh nhân và người bị thương được phép qua cửa khẩu Rafah để tới Ai Cập điều trị y tế.